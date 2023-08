Liga: Siviglia ko col Granada, Muriqi sbaglia, Maiorca ko

Continua LaLiga nel pieno del caos Rubiales con una serie di avvenimenti che hanno portato, in pochi giorni, a parlare più di elementi extra-sportivi che di calcio. I gestacci sul palco accanto alla Regina di Spagna e alla Infanta, il bacio rubato o meglio violato, le fugaci palpate qua e là alle altre giocatrici, le dimissioni prima alle porte e poi negate; le accuse di menzogne alla Hermoso, la solidarietà alla calciatrice da parte di tutta la società sana spagnola, il duro comunicato di FutPro e quello di 81 giocatrici del fútbol femenino, tra le quali la rosa Campione del Mondo al completo, di non andare più in nazionale se non dovessero cambiare i vertici della federazione e il sistema sportivo all’interno di essa. Le dimissioni di quasi tutto lo staff tecnico di Vilda in solidarietà a Jenni Hermoso. E, stante lo sconcertante immobilismo del Governo Sanchez, la Fifa che avoca a sé la decisione e sospende cautelarmente il Senor Rubiales. La RFEF, che prima di nominare il suo sostituto (Pedro Rocha), minaccia azioni legali contro la Hermoso e le altre giocatrici e si lancia in un farneticante comunicato stampa di appoggio a Rubiales, accusando la campionessa del mondo di aver manipolato la situazione e di aver mentito.

In tutta questa miseranda rappresentazione popolata da bulli, sessisti e retrogradi della peggior risma, come fossero personaggi di un film ambientato nelle periferie degradate di una città degli anni ’50, LaLiga cerca di rovesciare, con scarso successo, la situazione e di far parlare di calcio alla nazione e di sé all’estero.

Il tentativo è iniziato questo sabato con Cadice-Almería, uno a uno il risultato finale. Una partita caratterizzata più per il numero dei falli (16 a 22), oltre a due espulsioni, che per la qualità del calcio. Ma di questo vi abbiamo già parlato nei precedenti articoli. Questo è solo la conferma di un calcio che si sta disgregando totalmente. Il Cadice è andato in vantaggio con Luis Hernandez dopo che l’Almería era rimasto in 10. Il pareggio è giunto a metà del recupero, al 95’. Al 100’, infine, l’espulsione anche per il Cadice che ha ristabilito la parità anche sul campo di gioco.

Granada – Mallorca da parte sua riconcilia con il calcio. Una gara spettacolare e scoppiettante, con una serie di colpi di scena e ribaltamenti di situazioni e momenti psicologici, ora a favore dell’una, ora a favore dell’altra delle due squadre. Vantaggio del Granada con Rubio. Il Mallorca fallisce il pari dagli 11 metri con Muriqi, anche se poi al pareggio perviene in un secondo momento grazie alla rete di Prats. Ma prima Bryan Zaragoza, con uno spettacolare tiro di esterno da fuori area, poi Uzuni