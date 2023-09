Serie B: Il Catanzaro vola, pari per Samp, Bari e Venezia

TERNANA- BARI 0-0

Lo scorso campionato , al “Libero Liberati”, riuscì a sconfiggerlo per 1-0. Questa volta, invece, contro il Bari, la Ternana deve accontentarsi di un pareggio a reti bianche. Le Fere ottengono almeno l’effetto di smuovere la classifica dallo zero in cui erano rimaste dopo le tre sconfitte nelle prime tre uscite stagionali. I galletti si stanno invece specializzando in pareggi dal momento che questo è per loro in terzo in quattro gare di campionato. Il sussulto iniziale è dei pugliesi con Maita che, al 2’, spara alto. Nulla di rilevante sino al minuto 29 quando i padroni di casa rispondono con Casasola che, di testa, mette a lato. E fuori misura termina anche un destro al volo di Luperini al 44’. Nella ripresa sono i rossoverdi a creare le occasioni migliori: al 6’ l’uruguayano Falletti, su punizione, conclude sul fondo. Al 20’ è Casasola a non avere la mira ben impostata sparando malamente a lato il suo esterno. Al 36’ Falletti ha una buona opportunità ma si coordina male e spreca una ghiotta occasione per portare avanti gli umbri.

CREMONESE-SAMPDORIA 1-1

Retrocesse ambedue dal massimo campionato, cercano di farvi subito ritorno. Cremonese e Sampdoria, al “Giovanni Zini”, non vanno però oltre l’1-1. Grigiorossi al secondo turno utile di fila dopo la vittoria sulla Ternana, Sampdoria che torna a punti dopo due giri a vuoto con Pisa e Venezia. La classifica di ambedue le compagini permane però deficitaria rispetto alle loro ambizioni di promozione. Al 5’ i grigiorossi ci provano con Buonaiuto che si rivelerà il loro calciatore maggiormente in evidenza ma Stankovic para. Sempre l’ex Perugia, al 10’, dal limite impegna ancora il figlio d’arte doriano. Al 16’ si vede la Sampdoria con Verre il cui tiro è però deviato da Quagliata in fallo laterale. La Cremonese riprende poi il suo predominio territoriale e al 19’ ha un’occasione propizia per passare, Coda manca però il tapin. Al 22’ Buonaiuto spara a lato. Tanta insistenza da parte della squadra di Davide Ballardini è premiata con la rete del vantaggio che giunge al 27’ con Pickel, bravo a infilare Stankovic con un tapin dopo una respinta di quest’ultimo su precedente tiro di Collocolo. Al 35’ Buonaiuto potrebbe raddoppiare ma Stankovic neutralizza la sua conclusione dal limite. La Sampdoria si vede solo a sprazzi, Pedrola al 39’ mette fuori misura. Non meglio va a Borini il cui tiro al 46’ termina a fil di palo. Arriva la ripresa e al 10’ Buonaiuto ha un’ottima occasione per il 2-0 ma si vede respingere la conclusione a botta sicura da Murru sulla linea di porta. Al 16’ la Sampdoria pareggia , Pedrola raccoglie un colpo di tacco di Borini e infila Sarr. Al 32’ i doriani beneficiano inizialmente di un penalty per un intervento falloso di Vazquez su Yepes. Dopo un consulto con il Var, però, il direttore di gara revoca la massima punizione. Al 40’ la Cremonese spara l’ultima cartuccia per fare sua l’intera posta ma Stankovic è attento sul tiro di Vazquez.

SPEZIA- COMO 0-1

Dopo una sconfitta e un pareggio, il Como trova la prima posta piena stagionale. A finire al tappeto è uno Spezia che non è riuscito a riscattare la disfatta sul terreno del Catanzaro e ha così subito il secondo stop di fila. Lariani pericolosi già al 2’ con Da Cunha che impegna Dragowski. Al 18’ il Como punge ancora, stavolta con Cutrone che spara a lato. E’ sempre lui, al 23’, a servire Gabrielloni con la palla che finisce a un soffio dalla porta di Dragowski. E’ il preludio del gol del vantaggio della compagine di Moreno Longo che giunge al 24’ con un tapin di Barba susseguente a una respinta di Dragowski su precedente tiro di Cutrone. Al 33’ quest’ultimo si conferma il più propositivo dei suoi con un tiro dal limite che il portiere spezzino neutralizza. Al 40’ lo Spezia prova a riprenderla con Esposito che, servito da Ekdal, manda però a lato in semirovesciata. Più avaro di emozioni il secondo tempo. Al 3’ Antonucci, dal limite, costringe il portiere ospite Semper a una deviazione in corner. Al 49’ Moutinho sciupa malamente la palla del possibile pareggio.

LECCO- CATANZARO 3-4

Vince il Catanzaro al termine di una sfida pirotecnica. I calabresi si impongono a Padova per 4-3 nella tana del Lecco che non può giocare al “Rigamonti-Ceppi” le gare casalinghe per mancata omologazione del campo ed è tornato in serie B dopo cinquant’anni d’assenza. Partita pirotecnica e ricca di emozioni. I giallorossi sognano ora in grande dopo la terza vittoria di fila che si aggiunge a quelle con Ternana e Spezia. Il Lecco comincia invece ora il campionato dopo che una sentenza del Consiglio di Stato ne ha sancito la possibilità di disputare la cadetteria. Avvio al fulmicotone degli ospiti con un palo dell’ex Foggia Iemmello al 9’. Al 16’ il Lecco replica con un’incornata di Novakovich a lato. Il Catanzaro replica a sua volta con un tiro a lato di Ghion al 16’, nuova risposta dei manzoniani con Crociata che conclude male al 18’. Al 28’ i calabresi vanno a bersaglio ma il colpo di testa di Brighenti finito in rete dopo essere rimbalzato sulla spalla di Iemmello è annullato. Al 31’, però, l’ex Foggia affonda la lama di testa su corner di Vandeputte. Al 37’Biasci manca il raddoppio mettendo a lato. Arriva la ripresa e i giallorossi pungono già al 4’ con Situm il cui tiro dal limite termina alto. Al 6’ Caporale, su punizione di Lepore, mette fuori di testa per la replica lecchese. La partita è piacevole e riserva continui capovolgimenti di fronte. Il Catanzaro prova a schiacciare l’acceleratore e Iemmello, al 9’, sfiora il raddoppio facendosi respingere la sfera da Melgrati. Al 10’ è sempre lui a spedire alto di testa. Tanta insistenza del Catanzaro sfocia nella rete del raddoppio con Vandeputte su cross di Sounas. Tutto finito? Neppure per idea. Il Lecco ci crede e al 19’ con un’incornata di Novakovich su corner di Lepore accorcia le distanze. I padroni di casa ci credono e al 38’ pareggiano con Caporale che mette in rete una respinta di Fulignati sugli sviluppi di un corner. Il Catanzaro torna però avanti al 40’ con Verna su respinta di Melgrati su precedente colpo di testa di Donnarumma. Al 43’ i calabresi allungano con Donnarumma che scarta il portiere lecchese e deposita in rete. Il Lecco prova a riprenderla ma ottiene solo il gol del 3-4 con Eusepi al 47’ su cross di Lepore.

CITTADELLA- VENEZIA 0-0

Finisce in parità, come lo scorso campionato ma con punteggio diverso. Allora fu 1-1, questa volta a reti bianche. Cittadella e Venezia, al “Piercesare Tombolato”. non si fanno male e si prendono un punto per parte. Granata al secondo pareggio di fila e primo interno della stagione, Venezia al primo segno ics lontano dal campo amico. E’ la squadra di casa a partire meglio, al 20′ Pavan manda alto di testa, al 24′ Carriero, pescato da Tessiore, impegna Joronen in una respinta di pugno. Il Venezia si scuote al 28′ con Pohjanpalo che mette a lato di testa in tuffo. Non meglio va a Lella che, al 39′. mette a lato dal limite. Al 45′ il Cittadella sciupa una buona occasione con Branca la cui punizione termina sul fondo. Al 3′ della ripresa i lagunari ci provano con Altare che conclude però oltre la traversa. Al 9′ arriva la replica del Cittadella con Pandolfi che raccoglie un cross di Carissoni ma mette a lato di testa. Padroni di casa ancora in evidenza al minuto 17 con Pittarello che calcia sul fondo dal limite. E sempre dal limite, per i granata, ci prova Carissoni ma Joronen fa buona guardia. Al 45′ vi è l’ultimo sussulto della sfida di marca ospite, Bjarkason ci prova di testa ma Kastrati è attento.