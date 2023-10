Spalletti:”Per noi è una partita assolutamente da vincere”

Tre punti per fare un altro passo verso l’Europeo e dar seguito all’ultimo successo di settembre con l’Ucraina, questo l’obiettivo dell’Italia di Spalletti, che alla vigilia della sfida contro Malta ha presentato la sfida:: “Non dobbiamo commettere l’errore di essere presuntuosi perché dove comincia la presunzione finisce la crescita e io i ragazzi li ho visti molto in crescita. Bisogna stare attenti a quella che sarà la loro qualità, Marcolini fa giocare bene la squadra e bisognerà vedere la motivazione che gli infonderà: giocare contro l’Italia è un biglietto da visita fondamentale, già all’andata hanno giocato un’ottima gara nonostante il risultato. Per noi è una partita assolutamente da vincere, questi punti non li ritroviamo in un’altra partita. Non dobbiamo fare confusione lasciandoci coinvolgere troppo in un calcio offensivo, senza ordine sulle ripartenze e su quello che sa fare Malta”.

CONSAPEVOLEZZA – “Essere consapevoli della nostra forza e di dove vogliamo andare è molto più importante che essere consapevoli della forza di Malta e dell’Inghilterra. Quando saremo consapevoli di dove vogliamo andare e di chi vogliamo essere, queste squadre saranno un ostacolo, durissimo, da dover assolutamente superare per andare a dare gioia a tutti quelli che ci vogliono bene. È facilmente toccabile questa felicità che noi dobbiamo andare a restituire”.

IL SAN NICOLA – “Bari ha risposto in maniera eccezionale all’arrivo della Nazionale e noi la vogliamo ringraziare per tutto il calore che questi tifosi ci faranno sentire. Per noi saranno un aiuto fondamentale”.

CASO SCOMMESSE – “Non si può rimanere incastrati in questa situazione. Bisogna andare oltre, abbiamo avuto tutto il giorno per riuscire ad analizzare questa cosa, ad avere questo senso di dispiacere e di smarrimento. Però poi domani dobbiamo andare ad agire: la cosa va lasciata fuori. Per la situazione che si era creata non c’erano altre soluzioni che permettere ai ragazzi di raggiungere i propri cari, le proprie abitazioni e le proprie situazioni lavorative. Mi auguro che possano chiarire tutto, possano dimostrare la loro estraneità e tornare tra di noi: sono due calciatori molto forti. Vogliamo essere una squadra seria, vogliamo essere un gruppo che dà un’immagine corretta della bellezza che ci è stata donata, della bellezza della possibilità di vestire la maglia della Nazionale”.