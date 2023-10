Serie A: Roma, sotto il segno del Faraone. Il Bologna vola e sogna l’Europa

ROMA-MONZA 1-0

90’ El Shaarawy

La zampata di El Shaarawy, entrato nel corso della ripresa, all’ultimo minuto di gioco consente ai giallorossi di centrare il terzo successo consecutivo in campionato e di issarsi al sesto posto in classifica, a quota 14. Nonostante i tre punti conquistati e un secondo tempo interamente giocato in superiorità numerica per il doppio giallo comminato ai danni di D’Ambrosio, la squadra di Mourinho ha dovuto attendere le fasi finali dell’incontro per avere la meglio su un Monza difensivamente impeccabile. Privo ancora del perno difensivo Smalling, Mourinho è costretto ad abbassare ancora Cristante sulla linea più arretrata. Senza Dybala, spazio alla collaudata coppia offensiva Belotti-Lukaku. Perso il PapuGomez per squalifica (l’argentino è risultato positivo a un controllo antidoping risalente al novembre 2022, quando vestiva ancora la casacca del Siviglia), Palladino concede spazio in attacco al giovane Colombo con Colpani e Machin a supporto.Nella prima frazione provano a sbloccarla Belotti e Aouar, ma Di Gregorio si fa trovare pronto in entrambe le circostanze. Al 42’ l’episodio che ha scaldato gli animi degli ospiti: D’Ambrosio commette fallo su Belotti e viene ammonito per la seconda volta dall’arbitro Ayroldi fra le vivaci proteste dello staff biancorosso. Per far fronte all’inferiorità numerica, Palladino prova a rinforzare la corsia destra inserendo il rapido Birindelli (per Pereira). Mossa astuta che permette alla propria squadra di ripartire velocemente in contropiede nei momenti di massima pressione offensiva della Roma. Di contro, i capitolini aumentano con il trascorrere dei minuti il forcing alla ricerca del gol. Lukaku prima e Azmoun(entrato al posto di un Belotti esausto al 63’) poi, centrano il palo. La porta sembra stregata per i giallorossi. All’81’, su un ribaltamento di fronte, Vignato sfiora il colpaccio. Poi al 90’ su un batti e ribatti in area, El Shaarawy va a segno con un destro che non lascia scampo a Di Gregorio. Un gol davvero liberatorio quello del Faraone, che arriva al termine di una settimana difficile dopo le accuse (immediatamente smentite e rispedite al mittente) riguardo un suo coinvolgimento nello scandalo del calcioscommesse. Nel finale convulso Mourinho zittisce con gesti eloquenti la panchina del Monza e viene espulso dal direttore di gara (il tecnico lusitano salterà la trasferta di Milano contro l’Inter). Al triplice fischio, il numero 92 non nasconde le lacrime

BOLOGNA-FROSINONE 2-1

19’ Ferguson (B), 22’ De Silvestri (B), 63’ Soulè su rig. (F)

Operazione sorpasso compiuta e non solo nei confronti dell’avversario di giornata: i rossoblù superano la squadra di Di Francesco, dando seguito alla bella prova di San Siro prima della sosta, raggiungendo un interessante quota 14, agganciata la Roma (che aveva vinto alle 12:30) e scavalcati in un colpo solo il Frosinone, il Monza, la Lazio, l’Atalanta e il Lecce (anche se bergamaschi e salentini dovranno ancora disputare il loro incontro). Una sola sconfitta per la formazione emiliana fino a questo momento, battuta alla prima giornata dal Milan. Seconda battuta d’arresto esterna, invece, per i ciociari dopo quella subìta all’Olimpico dalla Roma: un campo, quello del Dall’Ara, che ultimamente non porta troppo bene al tecnico abruzzese dato che proprio qui terminò la sua avventura come allenatore del Verona. Rischi che ora l’ex allenatore di Sassuolo, Roma e Sampdoria è ben lontano dal correre dato l’ottimo campionato dei gialloazzurri e l’ottima organizzazione con cui ha messo in campo la sua squadra. Meglio decisamente il Bologna visto nel primo tempo, non solo per il doppio vantaggio arrivato al 19’ grazie a Ferguson e al 22’ da parte del capitano De Silvestri. Nella ripresa il calcio di rigore, prima negato e poi assegnato via Var ai ciociari, trasformato da Soulè (63’). Finale in sofferenza per i padroni di casa, capaci comunque di aggiungere tre punti pesanti alla propria classifica. Tutto questo in attesa del derby emiliano che sabato prossimo vedrà di fronte Sassuolo e Bologna a Reggio Emilia.

SALERNITANA-CAGLIARI

2-2 79’ Luvumbo (C), 86’ e 95’ su rig. Dià (S), 88’ Viola (C)

Restano in fondo alla classifica Salernitana e Cagliari e restano soprattutto senza vittorie, sicuramente questo pareggio rocambolesco – con un finale davvero esplosivo – consegna sensazioni diverse ai due allenatori: i sardi sono stati nei 90’ più squadra ma non sono riusciti, una volta in vantaggio e poi anche una seconda a 3’ dalla conclusione, a reggere e a portare a casa questo primo successo. Dall’altro lato poco gioco, poche idee per i campani del neo tecnico Pippo Inzaghi, ma si è vista anche tanta grinta, tanta forza di volontà e tanta voglia di non arrendersi emersa soprattutto nel finale, quando Dià è riuscito prima a pareggiare la rete di Luvumbo (86’) con un bel rasoterra e poi a impattare definitivamente lo score in pieno recupero (95’) beneficiando di un penalty concesso per un fallo di mano in area di Viola (autore del momentaneo 1-2 degli ospiti all’88’). Dunque indicazioni positive non tanto sul piano del gioco quanto su quello caratteriale per l’undici di Inzaghi.