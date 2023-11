I Mondiali 2034 in Arabia Saudita, manca solo l’ufficialità

E’ ormai cosa fatta, l’edizione della Coppa del Mondo del 2034 sarà di scena in terra saudita. Il ritiro nelle scorse ore della candidatura dell’Australia fa ormai propendere per la scelta che era già nell’aria, ovvero che sarà l’Arabia Saudita ad ospitare la competizione Fifa che mette a confronto le nazionali di calcio più forti del pianeta. La sorpresa però è che, se in un primo momento parlando della candidatura della location dell’Emirato si era quasi certi che poi anche quell’edizione avrebbe avuto un calendario invernale come i recenti mondiali del Qatar, sembra, invece, che il tradizionale scenario estivo potrebbe essere confermato. Le nuove tecnologie, infatti, come annunciato in queste ore dal presidente della Federcalcio saudita Yasser Al-Misehal, potrebbero consentire di non venir meno alle consuetudini e quindi Coppa del Mondo in Arabia Saudita ma senza ripiegare su di una competizione anomala invernale che non poche polemiche aveva incassato già per quella conclusa a fine 2022 in Qatar con la vittoria dell’Argentina.

“Ci sono molte nuove tecnologie che permettono di raffreddare o climatizzare gli stadi, per non parlare del fatto che molte città del regno godono di un’atmosfera molto piacevole in estate – ha detto infatti il presidente Al-Misehal – Siamo pronti ad affrontare tutte le possibilità”. Le alte temperature, dunque, che avevano portato il Qatar a scegliere il periodo invernale, dunque, potrebbero non essere più un problema per l’Arabia Saudita, pronta ad ospitare il Mondiale anche nei più caldi mesi estivi. E’ ovvio che a questo punto si tratterebbe di stadi di ultima generazione dotati di tutti i comfort tecnologici che consentirebbero di “evitare” il caldo, facendo posizionare l’Arabia quale paese innovatore e portatore di idee futuristiche.

Un’ulteriore rivoluzione simbolica del calcio che partirebbe dall’Arabia Saudita completando un processo avviato proprio nei mesi scorsi con il lancio di un campionato stellare che vanta tra le sue stelle anche Cristiano Ronaldo all’Al Nassr e Neymar all’Al-Hilal. E, poi, la notizia clamorosa del commissario tecnico della nazionale italiana, campione d’Europa in carica Roberto Mancini che non ci ha pensato due volte ad abbandonare la bandiera tricolore per accomodarsi sulla panca della nazionale dell’Arabia Saudita, anche se sino a questo momento con risultati non proprio soddisfacenti.

In questi giorni, poi, sono partiti i rumors per il prossimo assalto saudita al calcio italiano, in particolare quello della capitale, con possibili tentativi di portare sotto l’egida saudita gli allenatori di Roma e Lazio Josè Mourinho e Maurizio Sarri, entrambi con curriculum non da poco, magari in compagnia di stelle di primo livello come Romelu Lukaku e Paulo Dybala dalla sponda giallorossa e Luis Alberto e Ciro Immobile dal fronte laziale. Ancora pochi giorni, comunque, e si avrà l’ufficializzazione dei Mondiali 2034 in Arabia Saudita che andranno in successione dopo i già assegnati Mondiali 2030 a Spagna, Portogallo e Marocco con le gare inaugurali in Sudamerica, tra Uruguay (per celebrare il centenario della prima edizione 1930), Argentina e Paraguay.