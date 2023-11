Mondiale per Club: Inter qualificata, Juve, Milan e Napoli in corsa

I riflettori sono già puntati sul 2025. Sarà allora che gli Stati Uniti apriranno le porte al Mondiale per club con trentadue squadre suddivise in otto gironi. L’Europa ha a disposizione complessivamente dodici posti e tra questi ve ne sono anche per compagini italiane. Per valutare chi rientri in questo ristrettissimo novero sono in pista due possibili sistemi, il ranking Uefa e il sistema Fifa. A seconda dei due criteri, gli esiti che ne risultano sono leggermente diversi.

Nel primo caso il Bayern Monaco troneggia con 97 punti e ha già il suo posto al sole, stesso discorso per l’Inter che ne ha 72 e per il Paris Saint Germain (70). Dal quarto al dodicesimo posto il discorso è del tutto aperto. Alle spalle delle tre già sicure di andarci, infatti, figurano Porto , Borussia Dortmund e Lipsia con 59 punti, Atletico Madrid con 53, Benfica con 49, Barcellona con 98, Juventus (47), Siviglia (42), Salisburgo, Ajax e Milan (39), Napoli (34) e Shakhtar Donetsk (33). Diverso l’assetto che si configurerebbe invece con il cosiddetto metodo Fifa dove il Bayern avrebbe sempre il primato con 97 punti ma la Roma scavalcherebbe l’Inter al secondo posto (75 punti contro 72). Seguono Paris Saint Germain (70), Villareal (69), Lipsia (67), Porto (61), Borussia Dortmund e Benfica (59). Qui si arresterebbe il treno delle qualificate con certezza. Se la dovrebbero invece ancora giocare Siviglia e Juventus (58), Barcellona (54). Atletico Madrid , Napoli e Feyenoord (53), Ajaz (52), Milan (51), Real Sociedad e Bayer Leverkusen (49), Eintracht Francoforte (48), Lazio e Glasgow Rangers (41). Real Madrid, Chelsea a Manchester City hanno già il loro posto blindato in ogni caso risultando vincitrici di Champions League.

Come specifica Sport Mediaset con riferimento alle due classifiche, nel caso del ranking Uefa “Milan e Napoli potrebbero sperare di superare la Juventus in questa stagione, ma ovviamente a patto di qualificarsi almeno agli ottavi di Champions che garantirebbero cinque punti”. Riguardo al ranking Fifa, invece, “la posizione della Juventus sarebbe più al sicuro da un sorpasso di Milan e Napoli, per esempio i rossoneri che sono a dieci punti dai bianconeri, dovrebbero arrivare almeno ai quarti di finale di Champions per raggiungere la Juventus (da stabilire in caso di parità), mentre gli azzurri con i quarti la supererebbero ma gli ottavi potrebbero non bastare”. Tutto è insomma molto magmatico ma un fatto è già certo: gli Stati Uniti accoglieranno l’elite del calcio del vecchio continente che è pronta a lanciare la sfida a Stati Uniti organizzatori della manifestazione, quattro asiatiche, altrettante africane e della Concacaf, sei della Conmebol sudamericana e una dell’Oceania.