Frosinone e Sassuolo esultano nel recupero. Pari Cagliari

CAGLIARI-MONZA 1-1

10’ Dossena (C), 61’ Maric (M)

Dopo due confortanti successi casalinghi consecutivi, il Cagliari di mister Ranieri si fa fermare sul pari da un coriaceo Monza. Ad un primo tempo di pura marca isolana, fa seguito una ripresa in cui i brianzoli hanno dominato la scena per lunghi tratti: il risultato finale, dunque, descrive al meglio l’andamento del match. Un punto a testa che, tuttavia, non accontenta nessuno: i sardi vengono nuovamente risucchiati nella bagarre per non retrocedere, mentre la squadra biancorossa fallisce la ghiotta occasione di agganciare la zona Europa. Il tecnico romano si affida alla difesa a tre – composta da Hatzidiakos, Dossena e Goldaniga – e decide di mettersi a specchio rispetto all’avversario di giornata. Di contro, Birindelli vince il ballottaggio con Ciurria. Con Vignato fuori gioco, Palladino tenta la carta Dani Mota che, in coppia con Colpani, ha il compito di assistere l’unico riferimento offensivo rappresentato da Colombo. Al 3’ break degli ospiti: sul gran colpo di testa di D’Ambrosio, il portiere Scuffet vola a deviare la sfera in angolo. Poi, con il trascorrere dei minuti, esce fuori il Cagliari. Viola testa i riflessi di un ottimo Di Gregorio. L’estremo ospite si ripete poco dopo sull’incornata di Goldaniga, ma si dimostra del tutto incolpevole sul tap in vincente di Dossena al 10’. Per il difensore rossoblù è il secondo gol consecutivo dopo quello realizzato alla Juventus nel turno precedente prima della sosta. Al termine della prima frazione, Hatzidiakos ha la possibilità di raddoppiare ma, in mischia, se la divora. Nella ripresa lo spartito viene del tutto stravolto, i padroni di casa calano vistosamente e il Monza prende l’iniziativa. Mota colpisce la traversa e al 61’ Maric pareggia i conti, siglando la sua prima rete stagionale, staccando di testa su azione d’angolo. I brianzoli non sembrano accontentarsi e nel finale assediano l’area di rigore isolana: Scuffet nega la rete a Gagliardini e al 94’ Ciurria spedisce il pallone ancora una volta sulla traversa.

EMPOLI-SASSUOLO 3-4

4’ Caputo su rig. (E), 12’ Pinamonti (S), 22’ Henrique (S), 30’ Fazzini (E), 66’ su rig. e 92’ Berardi (S), 86’ Kovalenko (E)

Una decisiva doppietta di Berardi, regala i tre punti al Sassuolo sul campo dell’Empoli. Al “Castellani”, oggi, non c’è stato senz’altro spazio per gli sbadigli. Dopo un lungo botta e risposta, i tre punti sono andati agli emiliani ma entrambe le compagini hanno regalato un grande spettacolo. Gli ospiti tornano alla vittoria dopo due mesi, mentre i toscani escono dal terreno di gioco delusi per il risultato ma con la consapevolezza di aver fatto comunque una grande prestazione. Azzurri in vantaggio al 4’ grazie al rigore trasformato dall’eterno Caputo. Al 12’ Pinamonti sigla l’1-1, mentre Henrique opera il momentaneo sorpasso al 22’ Alla mezz’ora, tuttavia, Fazzini riporta in parità i suoi. Nella ripresa sale in cattedra Berardi: l’esterno calabrese segna il 3-2 su penalty. A pochi minuti dal triplice fischio, Kovalenko riesce ancora una volta a riportare in equilibrio il match. Al 92’ il colpo di grazia assestato da un incontenibile Berardi.

FROSINONE-GENOA 2-1

35’ Soulè (F), 38’ Malinovski (G), 94’ Monterisi (F)

In piena “zona Cesarini” il Frosinone piega il Genoa allo “Stirpe” e raggiunge in classifica Roma, Bologna e Monza a 18 punti. Quinto successo stagionale per gli uomini al servizio di Eusebio Di Francesco che fanno del proprio stadio una roccaforte inespugnabile: i tre punti sono stati conquistati tutti fra le mura amiche. Dopo aver perso la prima contro il Napoli, la formazione ciociara ha inanellato una serie di vittorie da record, riuscendo sempre a segnare davanti ai propri supporters. I liguri, invece, continuano a perdere colpi in trasferta: dopo essersi aggiudicati il match dell’Olimpico contro la Lazio, hanno ottenuto solo un punto nelle successive sei gare esterne. Sa di beffa la sconfitta odierna per il Genoa, perché il gol di Monterisi è maturato proprio in pieno recupero, su un’azione nata da Brescianini. Nel primo tempo, Soulè aveva portato avanti i gialloblù (35’). Malinovski trova subito la rete del pareggio tre minuti dopo con un gran gol. A risolvere la contesa è, dunque, il giovane difensore di Trani nell’extra time: Monterisi era entrato al posto dell’infortunato Marchizza.