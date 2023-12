Il Girona fa sul serio, Barcellona sconfitto 2-4! Atletico di misura

Non solo calcio nella Liga spagnola domenicale. Non solo canti, balli, gioie e rabbia per una palla che entra o che balla nei pressi della linea, senza oltrepassarla. Il calcio passa in secondo piano nel momento in cui ci si scontra con i veri drammi della vita, quelli che segnano il passaggio dalla vita alla morte delle persone. A Granada, stadio Los Carmenes, nel corso di Granada – Athletic Bilbao, con i bilbainos in vantaggio per uno a zero dal 6° minuto di gara, uno spettatore del Granada si sente male, soffre di un blocco cardiorespiratorio e cessa di vivere dopo un disperato intervento dei servizi medici di emergenza dell’impianto e delle due panchine. L’arbitro ha decretato prima l’interruzione dell’incontro al 18° minuto, con le squadre rientrate negli spogliatoi per più di mezz’ora. Successivamente, circa un’ora dopo l’interruzione di gara, è giunta la notizia da parte de LaLiga della sospensione della partita, che sarà rigiocata a data da destinarsi.

In questo scenario ammantato di tristezza, il resto della sedicesima giornata è andato in scena regolarmente. Show must go on. Come Atletico-Almería, partita terminata con la vittoria dei rojiblancos per due reti ad una. A Morata (17°) e Correa (22°), ha risposto per gli ospiti Baptistao al 62’. Rete inutile al fine dell’assegnazione dei tre punti in palio. L’Almería continua nel suo plumbeo cammino in campionato, unica formazione ancora a zero vittorie e, chiaramente, ultima in classifica con già un piede in Segunda.

Cadice e Osasuna impattano a 1 in una sfida di bassa classifica. Vantaggio dei locali con Roger Martí al 19’. Péareggio dell’>Osasuna al 70’ su calcio di rigore trasformato da Budimir. Il Girona assalta il Montjuic, vince per 4-2 contro il Barcelona e si autoproclama squadra matura per la lotta al titolo. Vittoria netta e meritata da grande squadra, capace, matura, consapevole dei propri mezzi. Sempre in vantaggio, è stata raggiunta sull’1-1 da Lewandowski dopo il vantaggio iniziale di Dovbyk. Il nuovo vantaggio è di Gutierrez. Nel secondo tempo il Girona triplica con Valery all’80’. Accorcia le distanze Gundogan al 92’, ma tre minuti dopo sentenzia l’incontro Stuani per il 2-4 definitivo.