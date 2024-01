L’Athletic vince il derby basco, vittorie per Las Palmas e Betis

In una giornata, la ventesima di Liga, monca per l’assenza delle quattro formazioni che si stanno disputando la Supercopa d’Espana in Arabia Saudita, le altre sono scese in campo per darsi battaglia in campionato. Il Las Palmas, dopo due battute d’arresto consecutive, trova i tre punti contro un Villareral in caduta libera (quattro sconfitte nelle ultime cinque). Il submarino amarillo si trova totalmente coinvolto nella lotta per non retrocedere e in una dinamica decisamente negativa. Quattro punti, ma una partita in più, lo separano dal Cadice terzultimo, in campo questa sera alle 16:15 nella pur difficile sfida casalinga contro il Valencia. Il Las Palmas, invece, riprende a veleggiare tranquillo nelle zone alte della graduatoria, trovandosi coinvolto nella lotta per la sesta posizione. Le reti dell’incontro, che ha visto i grossi problemi del Villareal in zona d’attacco, sono state realizzate da Kirian (8’ e 64’) e da Herzog Gonzalez al 51’.

Mallorca – Celta, vale a dire scontro diretto per la parte bassa della classifica, finisce con il risultato di parità di 1-1. Vantaggio degli ospiti con Aspas che porta davanti nel punteggio i suoi al 10° minuto. Il pareggio arriva al 43’ per merito di Larin. Va detto che i padroni di casa avrebbero certamente meritato l’intera posta in palio, stante la mole di gioco e le occasioni da rete create. Dominio totale, con 10 corners a 1, 17 tiri a 6, di cui sei nello specchio, ma nulla di più e di diverso da uno striminzito pari che ha lasciato con la bocca amara i mallorquini.

Terzo successo consecutivo per l’Athletic Bilbao di Valverde, sempre più lanciato nella lotta per il terzo posto. Nella sfida con la Real Sociedad los leones assaltano la loro preda come fameliche belve e divorano los donostiarras, non lasciando loro scampo alcuno. È Berenguer a ergersi a fagocitatore degli avversari nel derby basco Bilbao – San Sebastián con una doppietta messa a segno al 30’ e al 42’. La Real, mai resasi pericolosa dalle parti di Unai Simón fino alla fine della sfida, è passata all’88’ con Oyarzabal, rete valevole solo ai fini statistici. In attesa delle gare di Barça e Atletico, l’Athletic si arrampica stupendamente fino al terzo posto in classifica.

Betis-Granada, quasi una sorta di testa-coda tra la settima e la penultima del campionato per il derby andaluso, vinto con merito dal Betis. La formazione blanquiverde ha comunque dovuto penare oltre il dovuto per via della strenua difesa della formazione allenata da Medina. La rete della vittoria è giunta solo al 76’ ad opera di Isco, Mvp della partita. Il Betis si avvicina in classifica alla Real alla quale mangia tre punti, e risponde alla vittoria del Las Palmas a tutela del suo 7° posto. Per il Granada la situazione è sempre più disperata, a meno 5 dal Sevilla e meno 6 dal Celta.

Giuseppe Ortu Serra