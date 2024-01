Serie B: Il punto della 20° giornata del campionato cadetto

CATANZARO- LECCO 5-3

Vittoria all’andata, vittoria al ritorno. Il Catanzaro si conferma la bestia nera del Lecco sconfiggendolo per 5-3 dopo il 4-3 con cui si era imposto nel match d’andata. I calabresi tornano a muovere la classifica dopo tre passi falsi di fila con Ascoli, Brescia e Reggiana. Il Lecco ferma a due i suoi turni utili di fila. Al 5’ i padroni di casa provano a pungere con l’ex Foggia Iemmello il cui tiro termina oltre la traversa. Non meglio va a Biasci che, al 6’, dopo uno scambio con lo stesso Iemmello, spara la palla in curva. Il Catanzaro mantiene il comando delle operazioni ma non riesce a capitalizzare quanto creato: al 12’ un tentativo dal limite dell’attivissimo Iemmello è neutralizzato da Melgrati. Il Lecco sfodera la prima occasione al 13’ ma il tiro di Di Stefano termina fuori misura. Al 16’ Iemmello si produce in un’ennesima occasione dopo uno scambio con Sounas ma calcia a lato da buona posizione. Non sbaglia invece Verna che al 18’ porta in vantaggio i giallorossi con una conclusione di piatto su corner dell’ex Viterbese Vandeputte. Il Lecco prova a riprenderla ma Buso, al 23’, calcia altissimo. Al 25’ i manzoniani pareggiano con Di Stefano che scambia bene con Lepore dopo un calcio di punizione e fulmina Fulignati. Galvanizzato dal gol, il Lecco riesce a sovvertire l’esito della contesa a suo favore al 29’ con un’incornata di Lemmens su traversone di Ionita. Al 32’ il Catanzaro sfiora il pareggio con una conclusione a giro di Vandeputte che Melgrati neutralizza d’istinto. Al 33’ Katseris conclude debolmente su Melgrati. Al 41’ Krajnc sfiora l’autorete su tiro di Lemmens ma la palla, per fortuna del Catanzaro, termina sull’esterno della rete. Al 48’ c’è un’occasione per i giallorossi con Katseris che calcia a lato. Al 3’ della ripresa il Catanzaro perviene al pareggio con Sounas che riceve la sfera da Biasci e fulmina Melgrati. La partita viaggia sui binari dell’equilibrio con le due compagini che giocano senza risparmiarsi alla caccia della posta piena. Al 7’ il Catanzaro ritorna in vantaggio con Iemmello che, su traversone di Vandeputte, di piatto infila Melgrati. Il Lecco si rimette però subito in carreggiata portandosi sul 3-3 al 10’ con un’incornata di Novakovich su cross di Ionita. Al 18’ Giudici, servito da Novakovich, porterebbe il Lecco in vantaggio ma si vede annullare la rete per un fallo commesso in precedenza. Al 20’ i padroni di casa tornano avanti con Sounas che, di testa, realizza il 4-3 e la doppietta personale su cross di Iemmello. Al 29’ il Lecco ha l’occasione per pareggiare di nuovo con l’ex Monza Marrone che , però, non inquadra lo specchio della porta. Al 35’ nuovo sussulto dei manzoniani con Ionita che, di testa e su cross di Giudici, impegna Fulignati. Al 38’ il Catanzaro spreca l’occasione per allungare con una punizione di Vandeputte che termina oltre la traversa. Al 41’ Stoppa, su cross di Ambrosino, si vede respingere il tiro da Melgrati. Il Catanzaro ha fretta di chiudere i conti e, al 43’, riesce a portarsi sul 5-3 con Biasci che anticipa Marrone e Melgrati sfruttando un rimpallo di Lepore e segna. Al 50’ il Lecco prova a riaprirla con un’incornata di Novakovich su cross di Giudici che Fulignati blocca però senza problemi.

CITTADELLA- PALERMO 2-0

E fanno nove. Il Cittadella supera anche il Palermo e allunga la serie dei suoi turni utili. I granata restano nel saloto buono della classifica laddove si respira aria di playoff e di possibile passaggio in massima serie. Il Palermo interrompe invece una serie utile di quattro turni e torna a perdere in trasferta come non gli accadeva dal 4 novembre (0-1 al Luigi Ferraris contro la Sampdoria). Al 3’ i rosanero potrebbero colpire con Di Francesco che però non aggancia per poco un suggerimento di Lund. All’ 8’ è Brunori ad avere l’occasione per segnare, il suo pallonetto su cross di Lund termina però alto. L’avvio della gara è favorevole ai rosanero. Il Cittadella replica al 14’ con una rovesciata di Pittarello, il pallone sfila però a lato rispetto alla porta di Pigliacelli. Al 18’ il Palermo riprende l’offensiva con il solito Brunori il cui tiro però non impensierisce Kastrati. I veneti replicano di nuovo al 19’ con un tiro dal limite di Carriero, Pigliacelli è bravo a sventare in corner. Il batti e ribatti prosegue dando vita a una sfida divertente, al 21’ gli ospiti sciupano un’altra occasione per passare in vantaggio con Segre che svirgola malamente favorendo l’agevole intervento di Kastrati. Al 25’ il Cittadella cerca di sfondare ma Carriero, servito da Cassano, spara sopra la traversa. E’ il preludio del vantaggio granata che giunge un minuto dopo per merito di Pandolfi che, su cross di Pittarello bravo a involarsi verso l’area palermitana dopo essersi disfato di un avversario, si sistema la sfera e infila Pigliacelli. Il Palermo tenta subito di rimettersi in carreggiata ma la conclusione di Henderson termina fuori misura. Al 2’ della ripresa Brunori, pescato da Di Francesco, ha una buona chance per rimettere il Palermo in equilibrio ma spara su Kastrati. Al 5’ gli ospiti si complicano le cose per l’espulsione dell’ex Venezia Stulac cui è fatale un intervento su Vita che gli vale il secondo cartellino giallo e quindi la somma di ammonizioni. Al 9’ Pittarello effettua un insidioso cross che si stampa sul palo. Al 17’ il Cittadella insiste con Cassano che, servito da Vita, cerca di sorprendere Pigliacelli senza riuscirci. Al 31’ Brunori, per poco, non pareggia con una conclusione a giro su cui però Kastrati interviene tempestivamente. Al 35’ il Cittadella allunga con Vita che sfrutta bene un cross di Pittarello e supera Pigliacelli. Al 46’ Kornvig potrebbe allargare il fossato ma Pigliacelli neutralizza la sua conclusione. Al 48’ l’ex Renate Maistrello potrebbe siglare il 3-0 ma Pigliacelli si oppone, l’attaccante granata era però in fuorigioco e quindi la rete non sarebbe stata convalidata.

BARI- TERNANA 3-1

La vendetta è servita. Sconfitto dalla Ternana nella sfida di ritorno della scorsa stagione al Libero Liberati per 0-1, il Bari si riscatta superando i rossoverdi al San Nicola per 3-1. I pugliesi ritrovano così la vittoria dopo tre turni, le Fere subiscono il secondo stop negli ultimi tre turni e con lo stesso punteggio con cui avevano ceduto al Parma capolista. Umbri subito pericolosi al 5’ con un cross di Casasola intercettato però da Brenno. Il Bari risponde per due volte con Kallon che conclude alto sia al 7’ sia all’8’ con una conclusione a giro. La partita riserva fiammate sin dalle prime battute da ambo le parti evidenziando la consapevolezza delle due compagini della rilevanza della posta in palio. Al 16’ Raimondo si trova solo davanti a Brenno e tenta la soluzione vincente con un pallonetto concludendo però a lato. Non meglio va a Distefano che, su cross di Carboni, calcia al volo ma non inquadra lo specchio della porta barese. La Ternana, in questa fase, si fa preferire, al 29’ su corner di Labojko Diakitè, di testa, non riesce a superare Brenno. Al 36’ il Bari risponde con un potente destro di Maita che obbliga l’ex Viterbese Iannarilli a una deviazione in corner. Al 39’ il Bari ha un’altra occasione con Nasti il cui tiro, su assist dell’ex AlbinoLeffe Sibilli, non genera però esiti positivi. Sibilli risulta determinante due minuti dopo servendo a Ricci la palla con cui quest’ultimo infila Iannarilli per l’1-0 dei padroni di casa. Il Bari ci prende gusto e al 43’ allarga il fossato con Nasti che sfrutta alla perfezione un passaggio di Kallon. La ripresa non regala occasioni degne di nota sino al 22’ quando Sibilli si disfa della marcatura di Sorensen e colpisce il palo. Al 28’ la sfortuna si abbatte ancora sui pugliesi sottoforma di traversa che respinge un tiro a botta sicura di Achik. Non fallisce invece Dorval che, al 38’, sigla il 3-0 sfruttando un passaggio dello stesso Achik. La Ternana prova a restare in partita e al minuto 41 accorcia le distanze con Diakitè su sponda di Zuberek. Gli umbri lottano sino alla fine e sfiorano il 2-3 in due occasioni, al 46’ con un insidioso cross di Casasola che Brenno blocca in due tempi e il minuto successivo con un tiro alto di Boloca.

COMO- SPEZIA 4-0

Il suo sogno continua. Ottenendo con lo Spezia la seconda vittoria consecutiva dopo il 2-1 rifilato al Cosenza, il Como si insedia al secondo posto alle spalle della capolista Parma e accarezza sempre più forte l’aspirazione di ritornare in massima serie. I liguri proseguono invece nella loro situazione di forte crisi con la seconda sconfitta nelle ultime tre gare (e seconda in cui sono finiti sotto con un poker di reti al passivo dopo quella con il Cittadella) che li colloca al penultimo posto con l’Ascoli e a rischio di un’altra retrocessione dopo quella dalla serie A dello scorso campionato. Il primo sussulto è ospite con Nikolaou che, al 2’, spedisce a lato di testa. Al 9’ lo Spezia si rende ancora pericoloso, questa volta con Verde che impegna Semper in una respinta. Al 12’Sala rischia l’autogol con una deviazione di nuca su cui Semper interviene in chiusura. Scampato il pericolo, i lariani ci provano al 15’ con una conclusione a giro di Cutrone che sfila a lato. Al 19’ lo Spezia, più propositivo dei lariani nel primo scorcio di gara, ci prova con Antonucci che, servito da Bandinelli, conclude però debolmente tra le braccia di Semper. Al 22’ la iella si mette contro i padroni di casa sottoforma di palo che respinge una conclusione a botta sicura di Cutrone. Al 27’ ancora lui deve fare i conti con la sfortuna colpendo un secondo legno. Subito dopo Da Cunha non sbaglia infilando Zoet su assist di Abildgaard. Al 37’ Cutrone si rifà delle due precedenti occasioni sfortunate infilando Zoet su suggerimento di Da Cunha per il 2-0 lariano. Al 41’ lo Spezia cerca di rientrare in partita con l’ex Empoli Bandinelli il cui tiro è però deviato in calcio d’angolo da Semper. Arriva la ripresa e al 5’ il Como ha l’occasione di allargare il fossato con Gabrielloni, il cui tiro è però deviato in corner dall’estremo difensore ospite. Al 10’ è ancora Como con una conclusione a giro di Blanco che si perde sul fondo. Dopo un avvio di gara favorevole allo Spezia, forte dei due gol di vantaggio, il Como sembra avere presole redini della gara. Al 14’ , però, arriva il 3-0 della squadra di Cassetti con Gabrielloni che ribadisce in rete un’imprecisa conclusione di Abildgaard. Lo Spezia appare al tappeto e incapace di reagire e i lariani ne approfittano per affondare la lama una quarta volta al 18’ con Da Cunha che si regala la doppietta sfruttando una respinta di Gelashvili su precedente conclusione di Bellemo. Al 23’ Semper si infortuna per un dolore al polpaccio e deve lasciare il campo sostituito da Vigorito. Al 32’ il Como va a un passo dal pokerissimo con un tiro di Chajia di poco sul fondo. Al 42’ Moro, di testa, potrebbe fare accorciare le distanze allo Spezia ma trova un Vigorito attento. E i lariani possono festeggiare.

MODENA- BRESCIA 1-2

La storia, nel calcio, a volte si ripete. Già vincitore al Braglia la scorsa stagione per 3-1, il Brescia si ripete contro il Modena imponendosi per 2-1. Le rondinelle riscattano così lo stop interno contro il Parma. Per i canarini è invece la seconda sconfitta nelle ultime tre gare. Gli ospiti si portano in vantaggio già al 5’ con un’autorete di Cauz nel tentativo di sbrogliare una situazione delicata creata da un tiro di Bisoli. Al 12’ il Brescia potrebbe addirittura raddoppiare con Bertagnoli , ancora una volta su una distrazione di Cauz, ma Gagno neutralizza in due tempi la conclusione. Al 15’ il Modena tenta di reagire con Battistella il cui tiro termina però a lato. Al 24’ i canarini cercano di pungere ancora con Cotali ma Bisoli respinge il suo tiro al volo. Il Brescia allunga al 30’ con una punizione di Galazzi. Al 34’ Strizzolo raccoglie un cross di Cotali ma manda a lato di testa. Il Modena cerca di reagire ma senza risultati apprezzabili. Al 44’ Dickmann potrebbe far allungare il Brescia ma calcia fuori misura. Al 6’ della ripresa Bjarnason commette un fallo di mano, il direttore di gara Rutella di Enna consulta il Var e assegna ai padroni di casa la massima punizione; dal dischetto Tremolada trasforma. All’11’ Galazzi prova a far ridecollare il Brescia ma il suo calcio di punizione termina alto. Al 18’ il Brescia prosegue l’offensiva con una conclusione di Dickmann, Gagno manda però in corner. Un minuto dopo è Mangraviti a provarci di testa ma il portiere modenese si oppone ancora con bravura. Brescia deciso a chiuderla contro un Modena più tonico rispetto alla prima parte di gara. Al 27’ Battistella, su cross di Manconi, prova a regalare al Modena il pareggio ma colpisce male. Al 30’ Tremolada spara altissimo. Modena volonteroso ma impreciso. Al 32’, per poco, Adorni non buca la propria porta con una deviazione ma Andrenacci sventa impedendo al Modena di pareggiare.

SUDTIROL- FERALPI SALO’ 1-0

Dopo due stop con Reggiana e Lecco, il Sudtirol si riscatta piegando di misura la matricola Feralpi Salò come aveva già fatto nel girone d’andata dove si era imposto per 2-0. La sesta vittoria stagionale consente agli altoatesini di tornare a muovere la loro classifica e di allontanarsi dalla zona pericolante, i gardesani restano desolatamente ultimi. Al 3′ gli ospiti cercano di rendersi pericolosi con un cross di Martella che si spegne però sul fondo. Al 6′ il Sudtirol replica con un tiro sul fondo di Rauti su cross di Casiraghi. La partita vive da subito di batti e ribatti e al 14′ i gardesani ci provano con un tiro di Compagnoni che trova però l’esterno della rete. Al 28′ gli altoatesini vanno a un soffio dal vantaggio, il sempre molto propositivo Casiraghi pesca Merkaj che, di testa, colpisce il palo. Al 41′ è sempre lui che, su punizione, pesca Ciervo, il tiro di quest’ultimo non crea però brividi all’ex Renate Pizzignacco. Al 45′ il Sudtirol deve ancora fare i conti con la sfortuna sottoforma di una traversa colpita da Masiello su corner calciato da Tait. Al 10′ della ripresa il Sudtirol si mette ancora in evidenza con Masiello, il suo tiro termina questa volta oltre la traversa. La Feralpi Salò replica all’11’ con un tiro dal limite di Compagnon fuori misura. Al 17′ gli ospiti provano ancora a pungere con Felici che mette di poco sul fondo su invito di Di Molfetta. Il momento sembra più favorevole ai gardesani che provano a fare il botto anche al minuto 20’con Poluzzi bravo a sventare un’incornata di Ceppitelli. Al 31′, nel momento migliore degli ospiti, il Sudtirol colpisce con Casiraghi che, servito da Ciervo, non lascia scampo a Pizzignacco. La Feralpi spara l’ultima cartuccia al minuto 48 con il nuovo entrato Pietrelli sul cui tiro, però, Poluzzi non ha problemi di intervento.

PISA- REGGIANA 2-2

Terzo risultato utile e secondo pareggio di fila per il Pisa contro una Reggiana reduce da due acuti contro Sudtirol e Catanzaro. I toscani sono stati bravi a credere sempre nella rimonta dopo essere finiti sotto due volte. Finisce quindi con il segno ics come nella sfida d’andata a Reggio Emilia terminata a reti bianche. Al 7′ gli ospiti provano a rendersi temibili con un cross di Portanova ma Nicolas blocca. Al 9′ l’ex Pescara Melegoni, invece, non sbaglia portando in vantaggio la Reggiana con una conclusione all’incrocio dei pali. Al 15′ il Pisa beneficia di un rigore per un fallo di mano dell’ex Crotone e Monza Sampirisi su Mlakar. Dal dischetto Valoti non sbaglia realizzando la settima rete stagionale. Al 27′ la Reggiana potrebbe ritornare in vantaggio, Portanova ha una buona intuizione ma la sua conclusione termina alta di poco. Al 34′ è la Reggiana a tornare in vantaggio con Antiste, abile a colpire di testa a porta vuota dopo un malinteso tra Canestrelli e Nicolas. Al 42′ il Pisa prova a sfondare con Marin ma il suo tiro è troppo debole per impensierire Bardi. Al 49′ Gondo segnerebbe la rete del 3-1 della Reggiana che è però annullata dal direttore di gara per un suo tocco di mano. Al 12′ della ripresa il Pisa cerca di riagguantare il pareggio ma Bardi è bravo a sventare una temibile conclusione dell’ex Monza D’Alessandro sul primo palo. Al 15′ la Reggiana risponde con Kabashi la cui conclusione è deviata in corner. Al 18′ nuovo tentativo dei padroni di casa con l’ex Venezia Moreo ma il tiro si perde a lato di molto. Non meglio va a Esteves che, al 20′, impegna Bardi con una conclusione centrale. Il Pisa insiste con l’offensiva ma Bardi dice di no anche a una conclusione di Bonfanti al 27′. Al 36′ la Reggiana potrebbe chiuderla ma Djamanca, pescato bene da Melegoni, conclude sopra la traversa da posizione favorevole. Il Pisa ci crede e al 37′ trova il nuovo pareggio con Bonfanti, l’ex Modena riceve un filtrante dall’ex Brescia Torregrossa e non lascia scampo a Bardi. Bonfanti appare particolarmente ispirato e al 40′, per poco, non si regala la doppietta e non porta il Pisa in vantaggio con una conclusione a giro. Al 46′ ancora lui calcia alle stelle una conclusione che poteva essere gestita meglio.

PARMA – ASCOLI 1-1

L’Ascoli prova a scappare ma il Parma lo raggiunge. Gli emiliani capolisti hanno ora un vantaggio di quattro punti sul tandem delle seconde Venezia- Como. L’Ascoli ottiene il secondo pareggio consecutivo che non gli serve per affrancarsi dalla zona critica della classifica. Per vedere la prima occasione degna di nota occorre attendere il minuto 24 quando il Parma ci prova con Beneduczak che, su assist di Man, non è però preciso nella conclusione. Al 30′ anche Bernabè cerca di portare in vantaggio gli emiliani ma neppure lui invita la mira al momento di concludere. Il Parma produce molte occasioni ma la grande assente è la precisione, lo dimostra anche un tiro alto di Man al 33′. Al 37′ Benedyczak insacca raccogliendo una corta respinta di Viviano susseguente a un tiro di Man ma la rete è annullata per fuorigioco. Al 44′ si rivede l’Ascoli con un tiro al volo di Falasco non molto distante dalla porta parmense su traversone di Falzerano. Al 15′ della ripresa l’Ascoli si porta clamorosamente in vantaggio con Botteghin che, su calcio piazzato di Bellusci, supera Chichizola con una conclusione all’incrocio dei pali. Al 17′ Pablo Rodriguez potrebbe addirittura raddoppiare ma questa volta il portiere ex Spezia si salva con il piede. Il Parma perviene al pareggio al 25′ quando l’ex Pisa e Salernitana Di Tacchio devia nella propria porta un insidioso cross di Bernabè nel tentativo di sbrogliare la situazione. Il Parma, galvanizzato dal gol, prova a mettersi in corsia di sorpasso ma Man fallisce per ben due volte al 32′. Al 36′ Bernabè ci prova su calcio di punizione ma la sfera sfila a lato. Al 39′ Balogh, su cross di Estevez, cerca di portare il Parma in corsia di sorpasso ma trova un Viviano reattivo. Al 42′ i padroni di casa pungono ancora con Partipilo ma il portiere marchigiano respinge di piede. Al 48′ l’Ascoli perde Bellusci, espulso per somma di ammonizioni. Al 49′ il Parma potrebbe fare sua l’intera posta ma la punizione di Partipilo è respinta da Viviano in tuffo. Al 52′ un tiro di Bonny è deviato da Man di testa oltre la traversa. Il Parma le tenta tutte per superare i marchigiani ma il risultato non si schioda dall’1-1.

VENEZIA- SAMPDORIA 5-3

Vittoria all’andata, vittoria al ritorno. Il Venezia si conferma bestia nera della Sampdoria superandola con un rocambolesco 5-3 e restando secondo con il Como a quattro punti dal Parma capolista. I lagunari tornano alla posta piena dopo un digiuno di quattro gare, la Sampdoria scivola verso la zona pericolante dopo il secondo stop nelle ultime tre gare. La prima offensiva è di marca doriana con una punizione di Verre al 4′ fuori misura. Al 16′ i lagunari, al primo tentativo, si portano in vantaggio grazie a Pohjanpalo che raccoglie un cross di Pierini e infila Stankovic di tacco. I padroni di casa cercano di prendere il largo con un’incornata di Altare al 21′, Stankovic si oppone però con bravura. Al 30′ i blucerchiati pervengono al pareggio grazie a Benedetti su cross di Yepes, l’azione era stata propiziata però da Verre che era riuscito a sottrarre la sfera a Candela. Al 32′ il Venezia potrebbe tornare avanti ma l’incornata di Lella su cross di Zampano si perde a lato. Al 36′ i padroni di casa beneficiano di un penalty per fallo di Ricci su Johnsen. Dal dischetto Pohjanpalo non sbaglia riportando avanti i suoi e regalandosi la doppietta personale. Al 44′ la Sampdoria si complica la vita per l’espulsione di Benedetti per fallo su Zampano. I doriani devono quindi giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica. Al 5′ della ripresa Pohjanpalo intercetta di testa una punizione di Tessmann ma non riesce a impensierire Stankovic. Al 6′ la Sampdoria replica con Verre il cui tiro è però deviato in corner da Altare. Al 13′ il Venezia allunga con Pohjanpalo che, in tuffo di testa, finalizza nel modo migliore un invito di Johnsen. Quest’ultimo cerca di entrare nel tabelllino dei marcatori al 17′ ma spara la sfera in curva. Al 19′ il Venezia ha un’altra occasione per calare il poker con Pierini che, al volo, su sponda di Busio, manda però alto.La Sampdoria non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca e lo dimostra con De Luca che, su assist di Depaoli, al 20′ realizza il 3-2 riavvicinandola agli avversari. Al 25′ il Venezia potrebbe riallargare il fossato ma il tiro di Zampano al volo su traversone di Tessmann si stampa sul palo. La Sampdoria acciuffa il clamoroso 3-3 al 26′ con un’incornata di Depaoli su suggerimento di Ricci. Sampdoria molto intraprendente nonostante l’uomo in meno. Il Venezia, però, non se la dà per inteso e torna immediatamente avanti al 29′ con un’incornata di Busio su traversone di Johnsen. Al 32′ per i lagunari arriva addirittura il 5-3 grazie a Ellertsson che raccoglie una respinta di Murru su precedente tiro di Pohjanpalo e infila Stankovic. Al 46′ Ellertsson potrebbe regalarsi la doppietta ma spara alto di poco. Al 50′ ci prova Tessmann ma Stankovic devia il suo tiro con la punta delle dita.

CREMONESE- COSENZA 1-0

Dopo la sconfitta in campionato con il Palermo e l’eliminazione in Coppa Italia da parte della Roma, la Cremonese torna a sorridere intascando la posta piena contro un Cosenza sfortunato nel finale con ben due pali colpiti. I grigiorossi restano in zona playoff, i calabresi rimangono comunque lontano dal reparto pericolante. L’avvio delle ostilità sorride decisamente alla Cremonese. Al 2′ Sernicola effettua un cross sul quale Cimino si deve rifugiare in corner. Sugli sviluppi di quest’ultimo, l’ex Genoa Coda calcia al volo ma trova Micai molto reattivo. Al 5′ i grigiorossi vanno ancora vicinissimi al vantaggio con l’ex Juventus Zanimacchia il cui colpo di testa termina sul palo. Al 9′ Vazquez impegna nuovamente Micai. L’assolo della Cremonese prosegue al 15′ ancora con Coda che però non impensierisce Micai. Al 18′ il Cosenza riesce a uscire dal guscio con Tutino che impegna Jungdal, il direttore di gara aveva però già fermato tutto per posizione irregolare. Al 23′ Venturi conclude centralmente di testa senza impensierire l’estremo difensore della Cremonese. Al 33′ la Cremonese riprende il comando delle operazioni con un’incornata di Coda a lato di un nulla su cross di Vazquez. La ripresa comincia ancora all’insegna della maggior veemenza dei padroni di casa, al 2′ Zanimacchia conclude dal limite oltre la traversa. Il Cosenza risponde al 5′ con Mazzocchi ma Jungdal non si fa sorprendere. Al 10′ Vazquez, sempre molto propositivo, ci prova dal limite ma Micai devia la sua conclusione. La partita riserva continui capovolgimenti di fronte regalando divertimento ma a mancare è solo il gol che la Cremonese meriterebbe maggiormente per la sua maggiore propensione offensiva. All’11’ l’ex Monza Antov colpisce di testa ma Micai è attento. Al 16′ il Cosenza replica con un forte destro di Zuccon che però Jungdal sventa abilmente. Il batti e ribatti continua con un tiro del solito Vazquez al 25′ fuori misura. Al 31′ l’incontro si sblocca a favore dei grigiorossi per merito di Antov che sbuca di testa su corner di Zanimacchia e supera Micai. Al 45′ il Cosenza sfiora il clamoroso pareggio con un palo colpito da Marras colpito da un rinvio di Ravanelli. Al 46′ vi è un colpo di testa di Frabotta che termina sul palo. Scampato il pericolo, la Cremonese può festeggiare.