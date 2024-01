Il programma della 21° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Settimana movimentata quella che ha portato alla 21° giornata di campionato. Sono saltate le panchine di Roma e Empoli, con Mourinho e Andreazzoli sostituiti da De Rossi e Nicola. Sempre in settimana ha preso il via a Riad la fase finale della Supercoppa Italiana con il nuovo format a quattro squadre. Con Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli impegnate in Arabia a contendersi il trofeo, non si disputeranno quindi Bologna-Fiorentina, Torino-Lazio, Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta. I recuperi sono previsti tra metà e fine febbraio, i fantallenatori si mettono le mani nei capelli.

La 21° giornata prevede quindi solo sei partite su dieci, due sabato e quattro domenica. Nessuna in contemporanea, copione abituale e dominante nell’era dei diritti televisivi. Si parte sabato alle 18 con Roma-Verona. C’è grande attesa per il debutto di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma dopo l’esonero shock di Mourinho di inizio settimana. Al portoghese è stata fatale la sconfitta di San Siro ma più probabilmente i continui dissidi con dirigenza e proprietà. Il clima all’Olimpico si preannuncia molto caldo dopo le contestazioni di Trigoria a Pellegrini e società. All’ex capitano e “core de Roma” De Rossi il compito di risollevare l’ambiente in termini di umore e punti in classifica. Il Verona, in piena lotta salvezza, non è comunque un ostacolo banale (ha perso di misura a tempo scaduto sia a Milano che a Torino) e non scenderà in campo a fare da vittima sacrificale.

Sabato sera allo stadio Friuli va di scena Udinese-Milan. Sono in palio tre punti molto importanti, da un lato per la salvezza e dall’altro per rafforzare il terzo posto e mantenere accesa la speranza di rientrare nella lotta scudetto. Il Milan ha bisogno di equilibrio e continuità e per questo serve mettere insieme un bel filotto di risultati positivi. Giroud al centro dell’attacco con dietro la linea a tre Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.

Domenica il pranzo è servito con Frosinone-Cagliari. Il Frosinone viene da cinque sconfitte consecutive dove ha subito ben 15 reti, mentre Ranieri sembra aver trovato la quadra dopo un avvio difficile. Dovesse sbancare lo Stirpe il Cagliari scavalcherebbe i rivali in classifica. Nel pomeriggio si giocano nell’ordine Empoli-Monza e Salernitana-Genoa. Toscani e Campani detengono fin qui due record negativi: l’Empoli ha il peggior attacco (11 reti segnate) e la Salernitana la peggior difesa (40 reti subite). Per Inzaghi e Nicola (all’esordio in panchina in questa stagione) un solo compito: fare tre punti. Monza (mister Palladino squalificato sarà in tribuna) e Genoa affrontano la trasferta senza patemi vista la tranquilla posizione di centro classifica.

La giornata si chiude domenica sera allo stadio via del Mare con il match Lecce-Juventus. Il Lecce va in campo per regalarsi un’impresa e una serata indimenticabile, la Juve per il sorpasso alla capolista Inter. Nel lungo gioco a “guardia e ladri”, come Allegri lo ha definito, che sia questa la volta buona? Per trovare la Juve solitaria in testa alla classifica nel girone di ritorno bisogna addirittura tornare al Gennaio 2020 con mister Sarri seduto in panchina. Dopo le 22.30 di domenica avremo la risposta.