Il Girona si riprende il comando, Atletico ok, crisi Siviglia

Un gran goal di Portu a Balaidos consente al Girona di alimentare il sogno di conquistare la Liga. Celta battuto por la minima e catalani nuovamente primi in classifica. Per il Celta di Benitez, che ha elogiato Klopp “per aver deciso di andare via quando è ancora in corsa per tutto”, un battuta d’arresto che fa crescere qualche malumore in una parte del celtismo. Seconda sconfitta consecutiva e quartultimo posto a solo +1 dalla zona retrocessione.

Zero a zero e mini ciclo negativo per l’Athletic Bilbao, che in due partite ha. conquistato appena un punto. Il pareggio è stato ottenuto a Cadice contro un avversario con l’acqua alla gola perché nel pieno nella lotta per evitare il descenso. L’Athletic ha pagato la stanchezza di un ciclo tirato a mille. Per il Cadice un punticino che vale poco anche se conquistato contro una grande del campionato. Isaac illude il Sanchez Pizjuan con la rete che porta in vantaggio il Sevilla al 24’ nella sfida contro l’Osasuna, ma nulla può contro la reazione degli ospiti che trovano il pareggio, nella ripresa, con Budimir.

Il Sevilla continua il suo travagliato campionato incollato alla zona retrocessione. Da quando Quique Sanchez Flores si è installato nella panchina nervionense, ormai 5 gare or sono (esordio a Granada), il Sevilla non è ancora riuscito a conquistare una vittoria, riuscendo, con questo punto, quantomeno a interrompere la serie di 4 sconfitte di fila. I padroni di casa sono anche rimasti in 10 per l’espulsione di Suso, entrato con il piede a martello sulla gamba di un avversario. L’Osasuna fa un passetto in avanti nella sua posizione di relativa tranquillità con i suoi 10 punti di vantaggio sulla terzultima.

Limpida e meritata vittoria dell’Atletico contro il Valencia. I rojiblancos passano in vantaggio nel recupero del primo tempo con Samuel Lino. Nella ripresa la rete di Depay vale il 2-0. Con questa vittoria i colchoneros agguantano in classifica il Barcelona e lo superano per la classifica avulsa. Brutta battuta d’arresto per il Valencia che veniva da quattro successi consecutivi.