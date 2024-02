Liga: Il Barça piega l’Alaves, la Sociedad ferma il Girona

Giornata di cartellini rossi, e polemiche, la 23a di Liga. Tutte le gare disputate sono terminate con almeno un rosso sventolato ai danni di un giocatore in campo o di un allenatore. Ad iniziare da Alavés – Barça 1-3, dove Vitor Roque, entrato sul terreno di gioco al 59’, in 14 minuti è stato ammonito, ha segnato, è stato nuovamente ammonito (secondo giallo inesistente; non aveva nemmeno commesso fallo) e conseguentemente espulso. Il Barça, a quel punto, vinceva già per 3-1 al Mendizorroza di Vitoria per le reti di Lewandowski nel primo tempo, Gündogan in apertura di ripresa, Samu per la rete della bandiera dei baschi e, appunto, il brasiliano Vitor -Tigrinho- Roque. Il Barça ha già dichiarato che proporrà ricorso contro il secondo giallo costato al giocatore l’espulsione. Con la sconfitta di ieri l’Alavés viene bloccato nella sua mini serie positiva (veniva da tre vittorie consecutive). Il Barça, migliorato nel gioco e nel carattere, guarda al futuro con maggior fiducia.

Un espulsione a testa, e riparto dei punti, tra Granada e Las Palmas. 1-1 il risultato come il numero dei cartellini rossi distribuiti equamente da Busquets Ferrer. I padroni di casa del Granada sono stati i primi a restare in inferiorità numerica sul terreno di gioco. Al 21’ è stato Piatkowski a lasciare i suoi compagni anzitempo. Il canario Escandell ha invece visto lo sventolio della tarjeta roja al 71’. Il Las Palmas, che ha giocato gran parte della gara in superiorità numerica, ha avuto un maggior numero di occasioni da rete, ma hanno fruttato un solo goal. Nonostante l’inferiorità numerica sono stati i locali a passare per primi al 43’ con Bruno Méndez. Il pari del Las Palmas è giunto con Pejino al 68’. Un punto insufficiente per il Granada che rimane penultimo. I canari non sfruttano l’occasione e non agganciano il Betis in classifica.

Nonostante l’ultimo posto, l’Almería non getta la spugna e continua a giocare e lottare come se fosse ancora pienamente in corsa per salvarsi. A Valencia, contro una formazione che le dava 26 punti di distacco, la squadra di Aguirre ha giocato coraggiosamente, ha avuto il maggior numero di occasioni, presidiato maggiormente l’area di rigore avversaria, ma come capita nelle stagione storte, è comunque uscita sconfitta dal Mestalla. Il 2 a 1 del Valencia è nato dalle marcature di Hugo Duro al 14° minuto e di Jaremčuk al 23’. La rete della bandiera dell’Almería è del 50’ ed è stata realizzata da Arribas. Anche in Valencia-Almería ci è scappato il cartellino rosso. È stato preso dall’andaluso Leo Baptistao al 93’.

La seconda della classe, il Girona, non va oltre il pareggio a reti bianche a Montilivi contro la sesta in classifica, la Real Sociedad. Girona maltrattato da Gil Manzano e Var in occasione della rete realizzata da Yangel Herrera al 26’. Il vantaggio dei locali, che avrebbe dato il successo alla formazione di Michel (espulso da Manzano per proteste) e che sarebbe valso il primo posto in classifica ai danni del Madrid, è stato annullato dal Var per un fuorigioco verificatosi 40’’ prima del goal! La partita è stata ben giocata da ambo le squadre. La sfida è intensa, ricca di spunti e, sopratutto, polemiche.