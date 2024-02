Liga: L’Atletico riprende il Real al 93′! Pari per Villarreal e Betis

Nella giornata di domenica la Liga ha avuto il suo punto focale nel derby di Madrid, disputato alle 21:00. Al Bernabeu è finita uno a uno. Un derby che ha visto due formazioni affrontarsi a viso aperto. Corsa, contrasti, occasioni. Un bello spettacolo di intensità e football. Non grandi giocate e numeri, ma un calcio di tanta sostanza e qualità, piacevolmente da gustare. È stato il Madrid a passare in vantaggio con Brahim, fortunato a sfruttare un rimpallo in area con un avversario. Il pareggio dei colchoneros è giunto al 48’, di testa, con Savic che ha girato in porta un calcio d’angolo battuto dalla destra da Griezmann. Il Var ha incredibilmente annullato la rete rojiblanca, parsa regolare a tutti. La squadra di Simeone non si è fatta scoraggiare ed è rimasta in partita. Anzi, ha pressato collezionando calci d’angolo. Alla fine, al 93’, un minuto prima della fine del recupero, un cabezazo di Llorente ha spedito la palla sotto la traversa alle spalle di Lunin per la gioia della parte rojiblanca di Madrid. I blancos rallentano e il Girona li tiene nel raggio di una vittoria. L’Atletico perde la quarta piazza ai danni del Barcelona.

Il Celta conquista un’importantissima vittoria per la sua traballante classifica battendo l’Osasuna a Pamplona con un inequivocabile 0-3. Squadra di casa costretta alla seconda sconfitta consecutiva, mentre il Celta si allontana dalla zona retrocessione staccando il Cadice di tre lunghezze. Le prime due reti, di Larsen e de la Torre, sono giunte nel giro di un minuto, al 24’ e 25’, e hanno instradato un successo pienamente meritato per i galiziani. La terza e definitiva marcatura è di Douvikas al 90’.

Un punto a testa per Villareal e Cadice in un incontro che termina con un risultato (0-0), ma che serve poco ad entrambi. I padroni di casa non si allontanano dalla zona bassa della classifica e non approfittano della sconfitta dell’Osasuna per agganciarne la posizione. Il Cadice (due punti in due gare) rimane bloccato nella terzultima piazza del campionato.

Betis-Getafe finisce 1 a 1. Al Benito Villamarin sono gli azulónes a passare in vantaggio ad inizio gara con un rigore trasformato da Greenwood all’8° minuto. Il pareggio dei locali giunge alla mezz’ora, sempre su massima punizione, grazie a Isco, che realizza dagli 11 metri spiazzando il portiere avversario. Nella ripresa non accade nulla di particolarmente rilevante ai fini del risultato. Le due squadre, separate da 5 punti in classifica (35 contro 30), occupano l’8° (Betis) e il 10° posto (Getafe).