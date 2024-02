Liga: Il Rayo ferma la capolista Real, pari tra Granada e Almeria

Il Real Madrid stecca la “trasferta” di Vallecas nel derby madrileno andando ad impattare per uno a uno contro la formazione rayista. Eppure sembrava essersi messa in discesa la gara dopo che, al quarto minuto, Joselu aveva portato in vantaggio i suoi con una rete in scivolata ad anticipare il portiere e difensore avversari su un contropiede impostato sulla destra dalla formazione di Carletto Ancelotti. Gara ormai indirizzata e senza storia. Invece no. Perché alla mezz’ora Raul de Tomás, sfruttando un evidente fallo di mano di Camavinga su una conclusione dal limite, ha pareggiato dagli undici metri. Nel secondo tempo non è capitato nulla di particolarmente rilevante al di fuori di una bella respinta del portiere del Rayo. Nel finale di gara espulsione per Carvajal per doppia ammonizione giunta nel giro di due minuti. Quasi un record. Al 93’ la prima sanzione, al 95’ la seconda con conseguente cartellino rosso.

Vittoria in extremis per la Real Sociedad, che a Mallorca riesce a vincere solo al 93’ nonostante abbia giocato tutto il secondo tempo in superiorità numerica per l’espulsione del centrale Raillo per doppia ammonizione. Mallorca passato in vantaggio ad inizio gara con Navarro al 4° minuto. Il pareggio dell’ex Kubo e l’espulsione di Raillo hanno certamente cambiato gli equilibri in campo. Nella ripresa i padroni di casa si sono limitati a difendere il pareggio; la Real non ha punto più di tanto. A pochi secondi dalla fine del recupero, all’ultimo sospiro dell’incontro, ecco la rete della vittoria realizzata di testa da Mikel Merino. I tre punti consentono ai baschi di superare il Betis in classifica, fermato sullo 0 a 0 dall’Alavés, e di riappropriarsi di una posizione europea. Betis, infatti, bloccato al Villamarín dalla formazione di Vitoria con un risultato a reti bianche che costa alla squadra blanquiverde il sesto posto in classifica a vantaggio della Real. I padroni di casa hanno attaccato maggiormente e hanno avuto le chance più chiare. L’Alavés ha lasciato il pallino delle azioni al Betis ed è partito in contropiede per pungere l’avversario. Da segnalare una rete di Rioja (Alavés) annullata dal Var per fuorigioco.

Granada-Almería, ovvero sfida tra penultima e ultima, finisce in parità per uno a uno. Un pareggio che realmente non serve a nessuna delle due formazioni di questo drammatico scontro. L’Almería, a meno 13 dalla salvezza, e con quasi entrambi i piedi in Segunda, non aveva altro risultato della vittoria per accendere un minimo barlume di blanda speranza. Il Granada, a meno 7 dal quartultimo posto, ha sprecato una grande occasione per avvicinarsi all’obiettivo. Un pareggio, questo, che sa di mezza condanna per entrambe le formazioni che rimangono ancorate al fondo nel tentativo disperato di affossare l’altra per salvarsi. Ospiti in vantaggio con il laterale destro Pubill in apertura di gara (9’). Il pareggio del Granada è giunto a 15 dalla fine con Uzuni. Una gara ricca di tensioni vista la posta in palio, ma anche di emozioni e occasioni a dispetto della posizione in classifica delle due contendenti. All’Almería, dopo il vantaggio, sono stati annullati due goal per posizione di fuorigioco. Al Granada, nella ripresa, prima è stato concesso un calcio di rigore, poi revocato a seguito dell’on field review dall’arbitro Gil Manzano.