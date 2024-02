Ligue 1: Il PSG riparte, Gattuso perde a Brest, il Tolosa espugna Monaco

Dopo il 2-0 rifilato alla Real Sociedad nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, il PSG si ripete anche in campionato dove con lo stesso identico risultato liquida la pratica Nantes, volando a quota 53 punti ed issando un distacco di ben 13 lunghezze dalla seconda, allungo che a conti fatti sa tanto di vittoria del campionato per la fuggitiva. Alle spalle della formazione parigina sale il Brest, che nel posticipo domenicale pur giocando con un uomo in meno, liquida con un secco 1-0 il Marsiglia, portandosi al secondo posto con 40 punti che gli consento di cominciare ad immaginare le notti d’Europa, approfittando del passo falso commesso dal Nizza in casa del Lione, dov’è stata a sua volta superata per 1-0. Successo importante per il team del Rodano che vola a quota 25 punti entrando nel centro classifica, compiendo un passo deciso verso la salvezza, tenuto conto che solo a dicembre il Lione era ultimo in classifica.

Dello stop del Nizza, ne approfitta anche il Lilla che tra le mura amiche liquida con un secco 3-0 la pratica Le Havre, volando a quota 38 punti portandosi ad una lunghezza dal terzo posto ed a sole due dal secondo. Una mano però al Lilla viene data anche dal Tolosa, che nel Principato riesce ad imporsi per 2-1 sul Monacò, facendo si che la formazione monegasca non solo resti ferma a quota 38 punti, ma scivoli anche al quarto posto. Di tale risultato ne approfitta ma solo in parte il Lens, che in casa del Reims non va oltre il pari per 1-1, toccando quota 36 punti, restando però a due lunghezze dal duo composto da Monacò e Lilla.

Dopo la sonora sconfitta rimediata al San Siro contro il Milan nell’andata dei sedicesimi di Europa League, il Rennes prova a scrollarsi dalle spalle l’amarezza, imponendosi per 3-1 sul fanalino di coda Clermont. Risultato che consente alla formazione rossonera non solo di accorciare il distacco dalla zona europea a soli due punti, ma anche di preparare al meglio la gara di ritorno contro il Milan, a chiudere il quadro della giornata è la vittoria per 3-0 ottenuta dal Montpellier, che tra le mura amiche liquida la pratica Metz, conquistando lo scontro diretto per la salvezza.