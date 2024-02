Inter, da Inzaghi a Lautaro il futuro non è ancora scritto

Il presente è un campionato luccicante fatto di una vetta di classifica sinora inscalfibile. L’Inter schiacciasassi, però, guarda anche al suo futuro. E qualche rumors di mercato porta addirittura a vaticinare clamorosi addii. Squadra che vince non si cambia? A volte sì, ma nel mondo della sfera di cuoio non sempre. Prima messo in discussione, ora rivalutato e osannato, Simone Inzaghi potrebbe non fare parte dei piani futuri del biscione. E ciò a dispetto dell’eredità che potrebbe lasciare, scudetto in testa. Ma sicuramente con il pensiero che le sue quotazioni, visto il modo in cui sta facendo marciare i nerazzurri, stanno lievitando in modo consistente.

E qualcuno, dall’estero, potrebbe puntare le antenne. Inzaghi, informa però la Gazzetta, non avrebbe al momento la benchè minima intenzione di pianificare il suo futuro lontano dal capoluogo meneghino. Ma non è questa la sola incognita. Qualche club di Premier League, infatti, farebbe carte false pur di assicurarsi le prestazioni di Nicolò Barella, accreditato di 157 presenze e 15 reti con i nerazzurri. Sport Italia rivela comunque che il giocatore avrebbe tutte le intenzioni di fermarsi all’ombra della Madonnina senza fare le valigie e trasferirsi oltremanica. “Salvo colpi di scena- riferisce l’emittente sportiva- Barella resterà dunque ancora a lungo all’Inter”.

La cosa, però, non è al momento scritta sulla pietra. Sommovimenti interessanti si registrano in cima alla piramide, ovvero ai vertici della dirigenza. Steven Zhang, infatti, potrebbe mantenere il timone dell’Inter. Sul proprio canale Youtube, il sempre ben informato Marco Barzaghi mette insieme alcuni elementi che porterebbe alla sua permanenza come conducator dei nerazzurri. “Ambienti di alta finanza internazionale- spiega – ci suggeriscono che lo stesso Zhang possa avere trovato un fondo che gli garantisce la possibilità di rifinanziare con un tasso più alto rispetto a quello concordato con Oaktree; gli permetterebbe , dunque, di pagare i 385 milioni dovuti al fondo americano, rifinanziando il prestito al 15 per cento, Zhang potrebbe quindi restare alla guida dell’Inter”.

I riflettori puntano con decisione su Lautaro Martinez. La seduzione più forte sarebbe quella del Paris Saint Germain che vuole a tutti i costi assicurarsi un attaccante in grado di non fare rimpiangere Mbappè. Anche in questo caso, però, l’amore per l’Inter sembrerebbe prevalere e Lautaro l’onnisegnante vorrebbe restare nei secoli fedele ai colori del biscione. Ma il calcio è il regno delle metamorfosi continue, ergo, restare alla finestra è imperativo categorico.