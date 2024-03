Liga, pari Real tra le polemiche, il Siviglia rialza la testa

27a giornata di Liga. Valencia-Madrid, ovvero goals, polemiche, Var, espulsioni. Una gara in cui è accaduto di tutto! Il Valencia inizia forte con un pressing molto alto fino al limite dell’area dei blancos per impedir loro di giocare in scioltezza da dietro. La scelta paga. Foulquier recupera palla sulla linea di fondo, crossa al centro, conclusione di Fran Pérez sulla quale Hugo Duro gira di testa la palla dell’uno a zero. Tre minuti e Carvajal sbaglia un retropassaggio sul quale si fionda Yaremchuk che supera Lunin e mette dentro nella porta sguarnita. 2 a 0. Sul finire del tempo il Madrid accorcia le distanze con Vinicius. Nella ripresa ancora il brasiliano in goal per la rete del pareggio. Si era al 76’, ma la gara aveva ancora tanti capitoli da scrivere. Sopratutto il finale, da cardiopalma tarantiniano. Al 90’ i minuti di recupero sono 7. Dagli spalti del Mestalla già si dice: “Hasta que marque el Madrid”. Al 91’ il primo colpo di scena. Hugo Duro e Nacho entrano in contatto nell’area merengues. Il valenciano finisce a terra. Per Gil Manzano è calcio di rigore! Contro il Madrid. Il Var interviene e richiama l’arbitro all’on field review. Cambio di decisione. Nessun rigore. Si resta sul 2 a 2 tra le contestazioni del Mestalla che canta: “Así, así, así gana el Madrid”. Il Valencia attacca e per poco non segna al 98’. Un minuto dopo, al 99’, il Madrid batte un corner. Sarà l’ultima azione della gara. Parte il corner in area e, sugli sviluppi, Bellingham segna. Ma… non è goal. Al momento della rete Gil Manzano aveva già fischiato la fine della gara. Parapiglia finale, con Bellingham e Pepelu che vengono espulsi dopo il triplice fischio.

Il Cadice, in trasferta a Vallecas, si salva in extremis (goal del pareggio al 91’), ma perde comunque l’occasione di restare dietro al Celta, vittorioso nella giornata di venerdì contro l’Almería, sempre più solo in fondo alla classifica. La trasferta di Vallecas era quasi uno scontro diretto per il Cadice, con tutte le difficoltà che una gara di questo genere ha in sé. Il pareggio serve a poco agli andalusi (allontana il quartultimo posto di ulteriori due punti), ma per come è giunto suona come una mezza vittoria. Rayo in vantaggio con Lejeune al 78’. La rete del pari del Cadice, come detto giunta al 91°, è di Javi Hernández. Gli andalusi, al secondo pari consecutivo, lamentano uno svantaggio di 5 lunghezze dal Celta. Il Rayo non si allontana e permane in zona pericolo con due punti di vantaggio sui galiziani.

Il Sevilla batte la Real con il punteggio di 3 a 2, mette ben 8 punti tra sé e il Cadice terzultimo e certifica la crisi dei baschi, in caduta libera in questa parte distagione. La Real, scavalcata dal Betis, si trova ora al 7° posto insidiata alla sue spalle perfino dal Las Palmas, distante tre lunghezze. Con questa, sono tre le sconfitte nelle ultime quattro partite disputate. Diversa la situazione del Sevilla, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 5. Al Sanchez Pizjuan i padroni di casa sono andati ben presto sul 2-0 grazie alla doppietta di En-Nesyri (11° e 13°). La Real Sociedad ha accorciato le distanze su penalty nel recupero del primo tempo su calcio di rigore trasformato da André Silva. Nella ripresa è giunto il 3 a 1 di Sergio Ramos. Solo al 92’ la Real è riuscita a rendere meno amaro il punteggio con la rete di Brais Méndes. Incredibile rimonta del Las Palmas nella sfida contro il Getafe. Tre a tre il risultato finale di una gara che il Getafe vinceva per 3 a 1 e che sembrava avere in pugno. Doppio vantaggio per gli azulónes di Bordalas nel primo quarto d’ora. Prima reazione del Las Palmas alla mezz’ora con Sandro. Maksimovic, in chiusura di primo tempo, portava il Getafe sul 3 a 1, dando l’impressione di avere messo una seria ipoteca sull’incontro. Ma la partita non aveva ancora detto nulla. Così come il Las Palmas, che in 7 minuti, dal 50’ al 57’, è pervenuta al pareggio con Sergi Cardona e Munir. Le due formazioni proseguono quasi a braccetto il loro cammino in Liga, separate da due punti, 37 contro 35. Giuseppe Ortu Serra