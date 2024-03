Serie B: Il punto della 28° giornata del campionato cadetto

SUDTIROL- LECCO 1-0

Gioia o beffa, dipende dai punti di vista con cui si guardano le cose. Per il Sudtirol, la vittoria contro il Lecco ha l’aspetto della prima, per i manzoniani, che restano più che mai fanalino di coda della cadetteria, ha le fattezze della seconda.Bravi gli altoatesini a crederci sino al termine conquistando così la seconda vittoria interna di fila dopo quella con il Bari con il medesimo punteggio e il quarto risultato utile di fila e vendicando l’1-2 subito all’andata al Rigamonti- Ceppi. Il Lecco, invece, non riesce a liberarsi dalla sua situazione di blackout lo ha portato all’ottavo passo falso nelle ultime nove gare e al terzo turno di fila senza segnare reti. Al 6’ il Lecco prova a rendersi pericoloso con Parigini ma Poluzzi lo anticipa. Al 12’ il Sudtirol replica con un cross di Molina che Melgrati blocca. Al 17’ si rivede il Lecco con Inglese che, servito da Parigini , mette a lato, il direttore di gara aveva però già fermato tutto segnalando una posizione di fuorigioco. La prima occasione della gara è degli altoatesini e giunge al 23’ con l’ex Spal Kurtic che, dal limite, spedisce sul fondo. E’ sempre lui a provarci, con la medesima dinamica, un minuto dopo ma ancora una volta la sfera si perde fuori dai pali della porta difesa da Melgrati. Al 28’ il Lecco replica con un tiro da fuori area di Inglese, servito da Parigini, deviato in corner. Sugli sviluppi di quest’ultimo, Ierardi manda a lato di testa. Regna l’equilibrio tra le due squadre che si sopraffanno a fasi alterne. Al 33’ il Sudtirol ci prova con Molina la cui conclusione a giro termina però alta. Al 45’ il Sudtirol tenta il colpo con Arrigoni il cui tiro è però da dimenticare. Le due squadre vanno negli spogliatoi a reti bianche dopo un buon numero di occasioni da una parte e dall’altra. Al 6’ della ripresa Buso prova a fare mettere la freccia al Lecco con una conclusione a giro ma spara alto. Al 12’ il Sudtirol ci prova con Rauti ma il suo tiro dal limite termina oltre la traversa. E’ sempre lui a riprovarci al 15’ in rovesciata ma , anche questa volta, la mira non lo assiste. Al 19’, sempre in rovesciata, è Giorgini a provare a sorprendere Melgrati che però sventa da par suo con un colpo di reni. Al 21’ il Lecco risponde con Lunetta che, su invito di Novakovich, conclude però alto. Al 38’ gli altoatesini provano a sfondare con un tirocross di Casiraghi che termina però sul fondo. Al 44’ il Sudtirol sfiora il vantaggio con una punizione di Cagnano che termina alta. Al 47’, quando la divisione della posta sembra già scritta, il Sudtirol conquista la posta piena grazie a un’incornata di Tait su cross di Arrigoni.

TERNANA-PARMA 1-3

Sempre più in vetta. Il Parma supera anche l’ostacolo Ternana e, con la diciassettesima vittoria in ventotto partite, si conferma più che mai re del campionato. I ducali mancavano alla vittoria da due turni, reduci come erano da due divisioni della posta, e alla vittoria in trasferta dallo scorso 10 febbraio con un 2-1 al Cittadella. La Ternana non riesce a dare continuità alla vittoria contro il Palermo, interrompe una serie utile di quattro turni e resta laddove la classifica comincia a fare tremare. Il Parma si proietta subito all’attacco con un tiro di Bonny al 2’ ma Iannarilli fa buona guardia. Al 5’ gli emiliani si portano ancora verso la porta umbra con Partipilo, il portiere delle Fere ci mette ancora una volta una pezza. Al 7’ il Parma corona il suo migliore avvio con la rete del vantaggio, Chichizola rinvia lungo e la sfera giunge tra i piedi di Bonny che ha la meglio su Capuano e infila Iannarilli di piatto. Al 12’, sugli sviluppi di un corner, la Ternana beneficia di una ghiotta occasione per pareggiare con Raimondo ma quest’ultimo, di piatto, conclude male da posizione favorevole. La replica del Parma non si fa attendere, al 12’ Benedyczak serve Bonny che, di destro, impegna Iannarilli in una respinta. La Ternana ci riprova al 14’ con Raimondo che, imbeccato da Carboni, conclude centralmente. Il Parma cerca l’allungo contro i rossoverdi comunque determinati a pareggiarla. Al 15’ Bonny ci prova dal limite ma Iannarilli sventa senza problemi. Al 18’ Amatucci commette fallo su Bonny e il direttore di gara assegna al Parma il calcio di rigore. Dal dischetto Benedyczak spiazza Iannarilli. Al 29’ Bonny sfiora il 3-0 mettendo di poco oltre la traversa. Al 30’ la Ternana potrebbe accorciare le distanze ma Raimondo, dal limite, calcia sul palo. Al 44’ è la Ternana a beneficiare di un penalty per fallo di Coulibaly su Luperini. Dagli undici metri, però, Raimondi calcia clamorosamente in curva. Al 47’ il Parma fallisce il 3-0 con Circati che manda alto di testa. Al 3’ della ripresa le Fere accorciano le distanze con Luperini che ribadisce in rete su respinta di Chichizola su precedente incornata di Raimondo. Al 5’ Man potrebbe fare ancora allungare il Parma ma trova Iannarilli pronto alla deviazione. Al 12’ la Ternana cerca il pareggio ma la conclusione a giro di Pereiro su imbeccata di Casasola termina sul fondo. Al 14’ il Parma allunga grazie a un’autorete di Casasola che infila il proprio portiere Iannarilli nel tentativo di spazzare via una conclusione in scivolata di Benedyczak. Al 24’ la Ternana cerca di riprenderla ma Chichizola neutralizza un tentativo di Luperini. Al 31’ Distefano effettua un traversone su cui Luperini sbuca bene di testa non impensierendo però Chichizola. Al 35’ il Parma si rende pericoloso con Begic che, servito da Sohm, calcia alto. Ternana generosa nel cercare di restare incollata agli emiliani, Parma deciso a chiudere i conti definitivamente. Gli emiliani la gestiscono sino al termine e portano a casa la posta piena.

BRESCIA- PALERMO 4-2

Dopo tre pareggi e quattro turni senza poste piene, il Brescia torna alla vittoria piegando al Rigamonti il Palermo che non riscatta così la clamorosa sconfitta subita lo scorso turno al Barbera dalla Ternana. Le rondinelle riscattano così lo 0-1 subito all’andata in terra siciliana e si insediano in zona playoff. Il Brescia parte come meglio non potrebbe andando in vantaggio già al 1’ con un colpo di tacco di Borrelli su cross dell’ex Spal Dickmann. Al 3’ il Palermo beneficia di un calcio di rigore per fallo di Besaggio su Di Mariano. Brunori infila dagli undici metri per l’ 1-1 e il suo quarto rigore stagionale a bersaglio. Due gol dopo soli tre minuti sono la garanzia di una partita briosa e ricca di emozioni. All’8’ i rosanero potrebbero ribaltare l’esito della contesa, Brunori pesca Di Francesco che però non trova lo specchio della porta. Al 12’ è il Brescia a sfiorare il nuovo vantaggio, Dickmann crossa per Besaggio che costringe la difesa del Palermo a rifugiarsi in corner. Al 13’ il Palermo mette la freccia, Graves pesca in orizzontale Di Francesco che supera Avella. Al 18’ lo stesso Di Francesco, dal limite, va a un soffio dal 3-1 impegnando Avella in una deviazione. Al 19’il Brescia replica con Bianchi la cui conclusione è deviata in corner. Sugli sviluppi di quest’ultimo, Borrelli stacca bene di testa ma conclude centralmente e non inganna Pigliacelli. Palermo sempre avanti ma Brescia molto reattivo. Al 23’ Marconi interviene pesantemente su Bianchi e l’arbitro fa scattare per lui il rosso diretto dopo avere consultato il Var. Al 25’ il Brescia ci prova con Jallow che però spreca malamente la palla del possibile 2-2 da buona posizione. I padroni di casa cercano di sfruttare la superiorità numerica e, alla mezz’ora, pervengono al pareggio con Paghera che, servito da Galazzi, lascia partire un bolide da 25 metri sul quale Pigliacelli non ha scampo. Al 39’ Galazzi effettua un tirocross deviato in corner dal portiere palermitano. Al 41’ il Brescia ritorna in vantaggio grazie a un‘incornata di Borrelli che si regala la doppietta personale e infila Pigliacelli su controcross di Jallow sugli sviluppi di un corner. Il Palermo non si scompone e ci prova al 43’ con Di Mariano, il suo tiro è però centrale e non dà problemi ad Avella. Al 46’ le rondinelle allungano con un’autorete di Di Francesco che infila il proprio portiere nel tentativo di sbrogliare un tiro dal limite di Bisoli. Al 3’ della ripresa cross di Bianchi per Borrelli che, di testa, mette a lato. Al 5’ Bianchi, a giro, colpisce il palo, il Brescia fa di tutto per allungare definitivamente. Al 7’ la ditta Bianchi- Borrelli funziona ancora per il Brescia, il primo rifinisce, il secondo conclude fuori misura. Al 12’ si vede il Palermo con Di Francesco ma Avella sventa in corner il suo tiro. Al 17’ Bianchi cerca di colpire di nuovo, Nedelcearu gli soffia la sfera ma rischia l’autogol. Al 18’ il Palermo prova a riprenderla con Ranocchia il cui tiro sfiora la traversa. Al 23’ Avella evita che i rosanero si riavvicinino neutralizzando con i pugni un tiro di Mancuso su assist di Traorè. Al 41’ il Brescia sfiora il 5-2 con una conclusione a giro di Olzer che è però ben sventata da Pigliacelli. I lombardi possono così festeggiare tre punti preziosissimi.

BARI- SPEZIA 1-1

Dopo due giri a vuoto con Sudtirol e Catanzaro, il Bari torna a muovere la classifica imponendo al San Nicola il pareggio al pericolante Spezia. I liguri riscattano parzialmente lo stop subito al Picco contro la Feralpi Salà ma restano in zona critica. I pugliesi avrebbero forse meritato qualcosa di più per il generoso forcing finale in cui si sono prodotti creando almeno quattro occasioni da rete. Al 4′ lo Spezia ci prova con un tiro dal limite di Tanco, Brenno però sventa. Al 9′ i liguri cercano ancora di pungere con un’incornata di Francesco Pio Esposito sugli sviluppi di un corner che termina a lato. Il Bari risponde all’11’ con Dorval ma Zoet blocca. Lo Spezia continua a tenere il predominio del gioco e al 17′ ci riprova con Cassata che , dal limite, impegna Brenno in una deviazione in corner. Al 29′ è ancora lui a provarci con un destro al volo, sempre su azione da calcio d’angolo, ma Brenno devia in corner. Al 43′ il Bari ci prova con Zuzek ma il destro termina altissimo. I pugliesi, in questa fase, hanno il maggiore possesso palla ma concretizzano poco in zona tiro. Al 4′ della ripresa il Bari ci riprova con Di Cesare ma Zoet para. Al 5′ lo Spezia passa con Mateju che raccoglie un suggerimento di Jagiello e fulmina Brenno. All’11’ i galletti pervengono però al pareggio con un’autorete di Hristov che devia alle spalle di Zoet un tiro di Sibilli. Galvanizzato dal pareggio, il Bari tenta di andare a scavalco ma il diagonale di Nasti al 24′ si spegne sull’esterno della rete. Al 36′ i padroni di casa ci provano con Di Cesare da distanza ravvicinata ma Zoet respinge. Al 45′ pugliesi ancora insidiosi con un’incornata a lato di Puscas. Al 50′ Sibilli mette a lato di parecchio.

FERALPI SALO’- SAMPDORIA 1-3

E fanno tre. La Feralpi Salò ingoia ancora amaro in casa facendo salire il numero dei suoi stop interni consecutivi e, non bissando il successo di La Spezia, resta in zona pericolante. A festeggiare è invece la Sampdoria di Andrea Pirlo che, con un Verre in grande evidenza sia come marcatore sia in rifinitura, riscatta la sconfitta interna con la Cremonese, bissa la vittoria esterna ottenuta due turni fa contro il Cosenza e si prende una boccata d’ossigeno in classifica. La prima svolta della gara arriva già al minuto otto quando la Sampdoria beneficia di un penalty per un fallo di Felici su Verre. Dagli undici metri, De Luca trasforma. Al 12′ la Feralpi cerca di riportarsi in carreggiata con Manzari ma il suo tiro è fuori misura. Non meglio va a Balestrero due minuti dopo con ben due tentativi a vuoto. I gardesani sono sotto di una rete ma non sembrano avere accusato il colpo. Al 18′, però, i doriani pervengono al raddoppio con De Luca che raccoglie un filtrante di Verre e si regala la doppietta personale. La Feralpi prova a proporre un tema al 21′ con un cross di Tonetto ma nulla di fatto. Al 33′ i blucerchiati cercano di calare il tris con Facundo Gonzalez ma il suo tiro dal limite termina distante dalla porta di Pizzignacco. Al 35′ i padroni di casa provano a reagire con una punizione di Di Molfetta che però non impensierisce Stankovic. Al 38′ la Feralpi ci riprova con un’incornata di Pilati che termina di poco a lato. Un minuto dopo è Kasami, su fronte opposto, a dare lavoro all’ex Renate Pizzignacco ma l’arbitro aveva già fermato tutto per un fuorigioco di Verre. Al 3′ della ripresa la Feralpi prova a rimettersi in scia andando a bersaglio con Kourfalidis, bravo a sfruttare una corta respinta di Stankovic su precedente conclusione di Di Molfetta. All’11’ l’ex Spal La Mantia cerca il colpo del pareggio ma spara alle stelle. Al 34′ la Sampdoria potrebbe riallargare il fossato ma Giordano, servito dal sempre propositivo Verre, calcia su Pizzignacco. Lo stesso Verre non sbaglia però al 35′ superando il portiere gardesano con una conclusione a giro. Al 47′ la Feralpi cerca il riavvicinamento con Zennaro ma Stankovic neutralizza. Al 49′ Alvarez sciupa invece l’occasione per il poker doriano su assist di Stojanovic.

ASCOLI- REGGIANA 0-0

Nè vinti né vincitori tra Ascoli e Reggiana in una sfida di importanza capitale per accumulare punti sicurezza. I marchigiani restano in zona playout, gli emiliani, che non hanno saputo sfruttare l’uomo in più, sono a rischio di risucchio. Ascoli al terzo pareggio nelle ultime quattro gare, Reggiana al terzo nelle ultime tre gare e con una vittoria che manca ormai dal 27 gennaio. La prima occasione della gara è di marca ospite e giunge al 19′ con Antiste che , su traversone di Pieragnolo, calcia malissimo. La partita procede stancamente senza particolari emozioni, per vedere la replica dell’Ascoli occorre attendere il 38′ quando l’ex Crotone e Spal Vaisanen calcia a lato dal limite. Al 43′ i marchigiani ci provano con Giovane da fuori area ma Satalino blocca impedendo poi il tapin a Marcandalli. Al 44′ padroni di casa ancora in evidenza con Pedro Mendes ma Satalino risponde ancora presente. Si arriva alla ripresa e la 9′ la Reggiana ci prova con una rovesciata di Gondo ma Viviano è attento. E’ sempre lui a provarci al 13′ con una conclusione da fuori area che però non ha esiti apprezzabili. Al 17′ l’Ascoli replica con Caligara che conclude largo. Occasioni da una parte e dall’altra, con un andamento ben diverso rispetto alla prima frazione se ne vedono ma la grande assente è la precisione. Al 27′ l’Ascoli resta in inferiorità numerica per l’espulsione del suo estremo difensore Viviano, reo di aver effettuato un intervento scorretto su Gondo. La Reggiana prova a sfruttare l’uomo in più ma al 30′ una punizione di Portanova termina a lato. Al 36′ Pettinari prova a colpire di testa ma Vasquez, in porta a sostituire l’espulso Viviano, para. Al 48′ il portiere ascolano neutralizza un’insidiosa conclusione di Fiamozzi. E la sfida termina con la divisione della posta.

COMO -VENEZIA 2-1

Tre punti preziosissimi per il Como che, nel match clou contro il Venezia, ha la meglio e sale al secondo posto alle spalle del Parma. I lariani sono stati bravi a credere nella vittoria dopo avere subito il pareggio dai lagunari, sfortunati per avere colpito ben due traverse. La squadra del capoluogo veneto interrompe una serie di quattro risultati utili ma resta pienamente in alta classifica. Como già in evidenza al 3′ con Bellemo che, servito da Gabrielloni, calcia sul fondo. Al 10′ ci prova Da Cunha ma Pierini respinge. Al 22′ il Como spreca una buona possibilità, Gabrielloni sbuca su un filtrante di Verdi ma si trascina la sfera oltre la linea di fondo. Al 38′ i lariani passano in vantaggio, Strefezza fa da velo per Verdi che tocca la sfera quel tanto che basta per spingerla in rete. Il Venezia non accusa affatto il colpo e, anzi, al 40′ pareggia con un’incornata di Pohjanpalo su cross di Zampano. Al 1′ della ripresa i lagunari sfiorano il vantaggio con Tessmann il cui tiro dal limite si stampa sulla traversa. All’8′ il legno si mette ancora sulla strada dei lagunari con una traversa colpita da Zampano. Al 13′ si rivede il Como con un tiro di Verdi dal limite deviato in corner da Svoboda. Al 13′ Da Cunha impegna Joronen dal limite. I lariani spingono alla ricerca della vittoria. Al 17′ Verdi calcia altissimo. Il Venezia risponde al 25′ con Pierini che però calcia addosso a Semper. Le due squadre sentono la pesantezza della posta in palio per il profumo di serie A che emana. Al 25′ , su traversone di Strefezza, Gabrielloni impegna di testa Joronen. Al 39′ il Venezia ci prova con Olivieri ma Semper neutralizza sicuro. Un minuto dopo il portiere lariano sbroglia la situazione su punizione di Andersen. Sembra che il pareggio sia già scritto ma, al 45′, Cutrone regala la posta piena al Como con un tiro al volo su cross di Iovine.

CITTADELLA-PISA 0-1

C come Cittadella, C come caduta libera. Contro il Pisa i granata incappano nell’ottava sconfitta consecutiva ma restano al nono posto in condizione di potersi giocare ancora i playoff. Il Pisa torna invece alla vittoria che gli mancava dal 10 febbraio quando si impose in casa per 2-0 contro la Sampdoria e si posiziona a metà classifica. Al 7′ i padroni di casa ci provano con Amatucci il cui tiro è deviato in corner. Al 17′ il Pisa risponde con una conclusione di Arena a lato di un nulla. Al 39′ è ancora lui a raccogliere un suggerimento di tacco di Moreo e a impegnare Kastrati in una parata in due tempi. Gara avara di emozioni con le due compagini attente a controllarsi. Al 41′ il Cittadella ci prova con un’incornata di Negro ampiamente a lato sugli sviluppi di una punizione. Al 45′ il Pisa si divora un facile vantaggio con Mlakar che, servito da Tramoni, calcia malamente da buona posizione. Al 4′ della ripresa il Cittadella ci prova con una punizione di Cassano che termina oltre la traversa. All’8′ Pandolfi porta i patavini in vantaggio ma l’arbitro annulla ravvisando un fallo di Pittarello su Loria. Al 12′ il Pisa ha un’occasione per passare in vantaggio ma l’ex Modena Bonfanti calcia a lato a giro. Al 16′ è Arena a concludere sul fondo in sforbiciata. Buon momento dei toscani che sembrano ricamare le occasioni migliori. Al 27′ il Cittadella si rivede con Branca, il suo tiro è deviato in corner. Al 30′ il Pisa sembra poter gridare al vantaggio con Piccinini che devia sottoporta ma Rizza spazza via sulla linea. Al 44′ il Pisa la fa sua con Barbieri che, sbucando su un calcio di punizione, non lascia scampo a Kastrati.

COSENZA-CATANZARO 0-2

Il derby calabrese finisce al Catanzaro. Come all’andata e con lo stesso punteggio. I giallorossi restano così saldamente in zona playoff dopo la quarta vittoria nelle ultime cinque gare. Il Cosenza, invece, subisce il secondo stop interno di fila dopo quello con la Sampdoria. Al 9′ i padroni di casa subiscono una defezione importante con la perdita del loro uomo di punta Tutino per infortunio. Al 22′ i rossoblù potrebbero sfondare con Mazzocchi che, servito da Forte, calcia però alle stelle da posizione favorevole. Al 31′ il Catanzaro si porta in vantaggio con Iemmello che sfrutta alla perfezione un assist di Situm e infila l’ex Bari e Salernitana Micai con un tiro centrale. Al 40′ il Cosenza tenta la reazione con Mazzocchi ma Fulignati è bravo a deviare in corner. Al 46′ è Forte a dare lavoro al portiere catanzarese. Al 2′ della ripresa il Cosenza ci prova con Praszelik ma Fulignati è attento. Al 6′ con i padroni di casa ci si mette la sfortuna sottoforma di un palo colpito da Antonucci a botta sicura. Al 7′ Frabotta conclude fuori misura. Avvio migliore del Cosenza nella seconda parte di gara. Al 12′ Mazzocchi sfrutta bene un traversone di Frabotta ma conclude sul fondo in acrobazia. Al 18′ il Catanzaro ha l’occasione per raddoppiare ma l’incornata di Brighenti termina alta. Al 26′ i rossoblù pareggiano con Calò ma l’arbitro annulla ravvisando una trattenuta di Forte ai danni di Fulignati. Al 30′ il Cosenza ci prova nuovamente ma il tirocross di Marras è innocuo. Due minuti dopo i padroni di casa restano in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Venturi, fatale per lui un fallo su Ambrosino. Il Catanzaro ne approfitta per affondare la lama una seconda volta al 44′ con Biasci su azione di contropiede di Ambrosino. Al 47′ il Catanzaro potrebbe calare il tris beneficiando di un penalty per un fallo di mano di Camporese. Dal dischetto, però, Biasci sbaglia facendosi parare il tiro da Micai.

MODENA- CREMONESE 0-1

Modena ovvero la beffa, Cremonese ovvero la vittoria insperata. Con una rete in pieno recupero i grigiorossi hanno ragione dei canarini e rompono la loro serie utile di sei vittorie di cui cinque pareggi. La squadra di Giovanni Stroppa conquista il nono risultato utile consecutivo e la seconda vittoria di fila dopo quella contro la Sampdoria e si conferma al secondo posto come l’antiParma capolista. Al 2′ il Modena va a un soffio dal vantaggio, Gerli dal limite si vede respingere il tiro da Jungdal, sulla ribattuta Gliozzi conclude ma Antov respinge di piede. Al 6′ la Cremonese risponde con Pickel ma Seculin sventa senza problemi. Al 7′ il Modena torna a farsi vedere con un tiro dal limite di Battistella ma Jungdal non si fa sorprendere. I canarini sembrano averne di più a inizio gara, al 14′ Oukhadda conclude però malamente. Al 15′ brivido per la porta emiliana con un tirocross di Sernicola che sbatte sul palo esterno della porta di Seculin. Al 23′ Oukhadda ci riprova ma non trova lo specchio della porta. Più Modena che Cremonese ma il risultato non si sblocca. Al 36′ Modena pericoloso con un tirocross di Manconi ma Jungdal alza in corner. Al 38′ è la Cremonese a pungere con Pickel che raccoglie la sfera da Coda ma conclude alto. Al 42′ il Modena va vicino all’1-0 con Corrado che, servito da Palumbo, colpisce l’esterno della rete. Il batti e ribatti prosegue, al 46′ i grigiorossi tentano con l’ex Genoa Coda ma Seculin neutralizza. Finisce così un primo tempo ricco di spunti con una leggera predominanza dei padroni di casa. Al 12′ della ripresa Palumbo ci prova dal limite ma Jungdal blocca in due tempi sventando così l’offensiva dei padroni di casa. Al 28′ Sernicola, su traversone di Johnsen, ha una buona occasione ma liscia la sfera. Al 34′ i grigiorossi restano con un uomo in meno per l’espulsione di Johnsen che scalcia da terra Ponsi dopo avere da lui subito fallo. Al 48′ il Modena sfiora il vantaggio con una conclusione dal limite di Ponsi che si stampa sul palo su assist di Palumbo. Sembra che la partita debba finire con la divisione della posta ma al 50′, in pieno recupero, Bianchetti su cross di Sernicola supera di testa Seculin.