Nonge, dalla gioia all’incubo, serata da dimenticare per il belga

A diciotto anni, più che mai, errare humanum est. Nella vita e pure nel mondo della sfera di cuoio. Il belga Joseph Nonge Boende è stato messo nella mischia della Juventus contro il Napoli da Massimiliano Allegri e ha finito per commettere un fallo su Osimhen che ha portato all’assegnazione del rigore per i partenopei quando ormai i suoi compagni di squadra confidavano nel pareggio. Risultato? Sostituzione pressochè immediata. In parole povere, Allegri, anzichè allargare le braccia ed esclamare “sono cose che capitano”, ha subito richiamato in panchina il diciottenne. Che, per quella leggerezza, non si è dato pace.

Chissà se il brano di De Gregori sulla Leva calcistica del 1968 , oltrechè con chi sbaglia i rigori, sia benevolo anche con chi li causa. Un fatto è però certo: il talento di un giocatore di soli diciott’anni e con tutta la vita calcistica davanti non subisce alcun graffio dall’avere procurato un penalty che anche grandi campioni, talora, procurano. Ma lui ha voluto, mostrando una maturità non comune, aprire i social e rivolgere le sue scuse al popolo juventino: “ho commesso un errore e mi assumo tutta la responsabilità – scrive- chiedo scusa ai miei compagni di squadra e ai tifosi, vi ringrazio per il vostro supporto, ora ci vorrà il tempo necessario di resettare e rimanere concentrati sul finale della stagione”.

Sì, il calcio che sa viversi ancora autenticamente come sport lo ha scusato ampiamente. Ma che si scusasse per un incidente di percorso occorso, e occorribile, anche ai campioni già affermati, forse non era propriamente necessario. C’est la vie. Anche nel rutilante mondo del pallone bianco e nero.