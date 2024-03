Serie A, tra lotta Champions e salvezza sarà bagarre fino alla fine

Dopo la pausa delle Nazionali, la Serie A torna in campo con la 30° giornata, che apre lo sprint finale. Se la questione scudetto è quasi definita, con l’Inter in netto vantaggio, la lotta per i primi quattro posti, a nove giornate dal termine, e per la salvezza è sempre più serrata e tutte le squadre in lizza sanno che, da adesso in poi, non si può più sbagliare.

Corsa Champion per 4 posti

A prescindere dal Ranking Uefa, con l’Italia che potrebbe aver diritto alla quinta squadra nella maggior competizione calcistica del Vecchio Continente, arrivare tra le prime 4 del torneo garantirebbe la matematica partecipazione. Tre dei quattro posti sembrano già in cassaforte con Inter, Milan e Juventus che hanno un piede e mezzo in Champions con l’ultimo posto che viene visto come una sorta di tesoro, in tutti sensi, da non farsi sfuggire. Il Bologna, grande rivelazione della stagione, appare favorito, i rossoblù di Thiago Motta sognano di tornare, 60 anni dopo, nella coppa più prestigiosa. Alle spalle di Zirkzee e compagni, si fa largo la Roma che, appena un paio di mesi fa, sembrava tagliata fuori da giochi. Invece, il passaggio di consegne tra Mourinho e De Rossi ha cambiato radicalmente i capitolini che ora sono quinti ad appena 3 lunghezze dal Bologna.

L’Atalanta, in attesa di capire quando recupererà la gara con la Fiorentina, ha perso qualche punto, complice anche un calendario tosto e intenso. Gasp, è fiducioso che i suoi ragazzi possano tagliare il traguardo il prossimo 26 maggio. Con Lazio e Fiorentina virtualmente fuori, il pareggio di San Siro contro l’Inter, ha invece rimesso in gioco il Napoli che vuole sfruttare queste ultime 9 giornate per una rimonta clamorosa.

Lotta salvezza più aperta che mai

Nove giornate, 27 punti a disposizione e adrenalina che sale alle stelle. Perché di punti tra la 13a (Lecce, 28) e la 19a (Sassuolo, 23) ce ne sono appena cinque e ogni partita da qui alla fine può rappresentare sì l’occasione per svoltare, ma anche una pericolosissima trappola. La lotta salvezza continua come ogni anno ad appassionare almeno tanto quanto quella per un piazzamento in Champions League, assodando che la competizione per lo scudetto in questi ultimi due anni è venuta meno molto presto. L’unica spacciata sembra essere la Salernitana, fanalino di coda con soli 14 punti e una situazione interna che non lascia spazio a esaltanti rimonte. Proprio il successo in terra campana ha fatto respirare il Lecce, in testa al gruppetto: l’arrivo di Gotti ha responsabilizzato la squadra e dato certamente serenità, nonostante una rosa certamente modesta e costruita sul monte ingaggi più basso dell’intero torneo. Segue poi l’altalenante Udinese: tre dei quattro successi dei friulani in questa stagione sono arrivati in casa di Milan, Juventus e Lazio e la sensazione è che, al netto delle enormi difficoltà e di una tifoseria ormai stanca di prestazione deludenti, la qualità complessiva della rosa bianconera sia superiore a quella delle rivali dirette.

Lo stesso non si può dire del Verona di Baroni, sorprendentemente ancora in corsa nonostante la rivoluzione operata nello scorso mercato di gennaio quando tanti dei pezzi più pregiati della rosa hanno fatto le valigie: i nuovi, anche grazie all’ottimo lavoro del tecnico, si sono però ben inseriti e la sensazione è che gli scaligeri siano mossi da una forte identità di squadra e da un importante attaccamento al risultato, stessi elementi che hanno permesso ad esempio al Cagliari di risalire la china in maniera importante con quattro risultati utili di fila prima dell’ultimo passo falso a Monza. Ha invece rallentato l’Empoli di Davide Nicola, al terzo ko consecutivo dopo un ottimo momento immediatamente successivo al cambio di guida tecnica, mentre un Frosinone letteralmente in caduta libera e un Sassuolo ancora a caccia di una vera svolta e ormai privo della sua stella Berardi chiudono il pacchetto delle pretendenti alla permanenza in Serie A: Di Francesco e Ballardini hanno due motori con tanti potenziali cavalli che però, al momento, faticano moltissimo a valorizzare.