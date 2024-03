Liga: Granada a picco, Siviglia ok, il Barça vince di misura

30a giornata di Liga, per la gran parte con i riflettori puntati sulla parte bassa della classifica e sul vertice, con il Barça-Las Palmas. Ma iniziamo con la zona calda della graduatoria, con la zona descenso che ha visto l’addio definitivo ad ogni remota speranza di salvezza per Almería e Granada, entrambe sconfitte nei rispettivi match disputati. Granada sconfitta a Cadice nel Venerdì Santo, giorno di passione per la formazione penultima in classifica che saluta così la Primera División. Grande risultato, invece, per il Cadice, che rialza la testa e si lancia a capofitto in un finale di campionato ricco di speranza. Se il Granada è in Segunda, lo è anche l’Almería, che ieri ha perso malamente in casa contro l’Osasuna. Le reti dell’incontro che hanno di fatto chiuso ogni speranza ai locali sono giunte nei primi minuti di gara. Risultato sbloccato già al 2° grazie ad Arnáiz. Il raddoppio è giunto pochi minuti dopo, al 9°. A realizzarlo è stato Budimir. Gara praticamente già chiusa. La terza rete porta la firma di Iker Munoz ed è arrivata nel corso della ripresa.

Altro importante risultato che riguarda sempre la parte bassa della Liga è quello del Sevilla, che nel suo incontro con il Getafe riesce ad avere la meglio por la minima grazie ad una rete, anche qui nei primi minuti di partita, realizzata da Sergio Ramos. Il Sevilla si allontana di due vittorie dal Cadice terzultimo. Il Getafe ristagna in una parte della graduatoria apparentemente prima di emozioni di gloria e brividi di terrore.

Il Mallorca, impegnato nel mantenimento della categoria, va a Mestalla contro un Valencia con rinnovate ambizioni europee. Zero a zero il primo tempo con molto equilibrio e poche emozioni. La musica non è cambiata nella ripresa. Risultato, doppio clean sheet e ripartizione di punti.

Il Barça fa il suo, batte per uno a zero il Las Palmas dell’ex Barça B Garcia Pimienta, degli ex Sandro e Munir e del mancato blaugrana Moleiro, e mette pressione al Madrid, in campo il giorno di Pasqua. La rete della vittoria porta la firma di Raphinha, che di testa scavalca il portiere avversario su delizioso assist di Joao -El Gato- Félix. Due reti annullate al Barcelona (Lewa e Raphinha), il portiere del Las Palmas, Valles, espulso per aver falciato in uscita fuori dall’area il lanciassimo Raphinha, e la giornata sotto tono di Yamal, sono le notizie salienti della cronaca della partita.