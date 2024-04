Serie B, il punto della 31° giornata del campionato cadetto

MODENA-BARI 1-1

Il Modena prova a scappare ma il Bari lo riagguanta.. I canarini sono al secondo pareggio di fila e non vincono da nove gare, i galletti tornano a muovere la classifica dopo due stop. Ambedue restano lontane dalla zona playoff. Al 3′ gli emiliani ci provano con un tiro dal limite di Palumbo ma Brenno alza in corner. Al 4′ Modena ancora pericoloso con un tiro alto di Pergreffi. Al 12′ il Modena insiste con un tiro a lato di Abiuso. Il Bari crea la prima occasione al 16′ con Sibilli che impegna Seculin in corner. Al 25′ il Mpdena riprende a macinare gioco con Manconi che però conclude a lato. Non.meglio va ad Abiuso che mette fuori misura di testa al 27′. Al 40′ Puscas , a giro, impegna Seculin. Al 2′ della ripresa il Modena ci prova con Palumbo che non conclude in modo apprezzabile. Al 5′ fallo di mano di Vicari e rigore per il Modena. Dagli.undici metri Palumbo trasforma. Il Bari la riprende al.minuto 17 con un tiro dal limite di Pucino su assist di Lulic. Al 20′ il Modena prova a tornare avanti con un tocco di Ponsi su punizione di Tremolada ma Brenno blocca. Al 25′ il Bari replica con un tiro alto di Colangiuli. Al 43″ e’ Bellomo a provarci per i pugliesi ma il suo tiro è a lato. Al 49′ Modena vicinissimo al nuovo vantaggio con un palo colpito da Striizzolo in mischia.

PARMA – CATANZARO 0-2

Piu’che una Vittoria, un’impresa. Il Catanzaro.espugna il Tardini sconfiggendo per 2-0 ) il capolista Parma che non perdeva da otto gare. Per i calabresi e’ il ritorno alla posta piena dopo due turni. Al 9′ gli emiliani ci.provano con un tiro dal limite di Man respinto da Scognamillo. All’ 11′ il Catanzaro passa in vantaggio con un tiro al volo.di Biasci su cross di Situm..Il Parma cerca di riprenderla al 18′ con Man ma Fulignati e’ attento. Al 23′ Biasci sfiora il raddoppio con un tiro cross. Al 26′ Benedyczak , di testa, mentre a lato. Non meglio va a Bernabe’al 34′ .Parma propositivo ma impreciso. Al 38′ gli ospiti raddoppiano con Antonini che sbuca di precisione su un corner di Vandeputte. Al 47′ Man potrebbe accorciare le distanze ma Fulignati si oppone. Al 6′ della ripresa Charpentier mette a lato.Al 21’Parma di nuovo vicino al gol con una traversa colpita da Sohm..Al 32′ Ambrosino.potrebbe firmare il 3-0 ma spara addosso a Circati. Al 37′ Vandeputte conclude a lato. Un minuto dopo Partipilo manca il 2-1 dei locali con un diagonale respinto da Fulignati.

SPEZIA- ASCOLI 2-1

Terzo risultato utile e secondo acuto interno di fila .dopo quello con il Sudtirol per lo Spezia che, superando l’ Ascoli, incamera tre punti fondamentali in chiave salvezza. Al 9′ l’ Ascoli, al secondo stop nelle ultime tre gare e terzultimo, ci prova con Giovane ma Zoet devia in corner. Al 12′ lo Soezia passa in vantaggio con una torsione di Vignali su cross di Elia. Al 24′ l’ Ascoli pareggia con Rodriguez dopo un bel fraseggio con l’ex Salernitana Di Tacchio. Al 40′ Verde manca il.vantaggio spezzino impegnando Vasquez. Al 7′ della ripresa lo Spezia torna avanti con Hristov su tapin susseguenteca una respinta di Vasquez su tiro di Bandinelli. Al 13′ Vignali impegna ancora il portiere ospite. Al 18′ e’ Verde a costringere Vasquez a una deviazione in corner. La partita si trascina poi verso la fine senza altre occasioni eclatanti.

COMO- SUDTIROL 2-0

Vittoria e secondo.posto. il Como supera il Sudtirol con un gol per tempo e si insedia in zona promozione diretta. Al 5′ gli altoatesini ci provano con Odogwu ma Semper fa buona guardia. Al 6’il Como risponde con un tiro a giro di Cutrone. Al 14′ i lariani insistono con Gabrielloni che manda a lato su cross di Sala. Al 19′ il.monologo lariano prosegue con Strefezza che spedisce alto. Al 26′ un pallonetto di Cutrone è deviato in corner e, sugli sviluppi di quest’ultimo, Da Cunha al volo trafigge Poluzzi per l’ 1-0 lariano.. Nel finale di frazione il Sudtirol prova a riprenderla con Odogwu che impegna Semper al 32′ e con Rover che, servito da Davi ‘, da’ancora lavoro al portiere ex Chievo. Al 3′ della ripresa il.Como.raddoppia con una rovesciata di Gabrielloni. All’8’Cutrone si vede annullare una rete in diagonale per fuorigioco. Al 10′ il Sudtirol prova a rientrare in partita con Casiraghi ma Semper si oppone. Al 25′ Cutrone, in rovesciata, manca il 3-0.

PISA-PALERMO 4-3

Finisce a favore del Pisa una partita rocambolesca tra due squadre che hanno giocato a rincorrersi. I rosanero, al secondo stop di fila e rimasti in dieci per gran parte della ripresa, sono andati due volte un vantaggio e due volte si sono fatti riprendere da un Pisa volitivo e mai domo.. Al 3′ i toscani ci provano con un’incornata di Valoti che Brunori devia sul palo. Al 10′ l’ ex di turno Moreo spedisce a lato di testa. Pisa padrone della gara in avvio. Al 19′ è l’ ex Modena Bonfanti a mettere alto di testa. Al 27′ il Parlermo segna con Di Francesco ma la rete è annullata per fuorigioco. Al 28′ Brunori impegna Loria in corner. Al 32′ è proprio lui a portare gli ospiti avanti direttamente su punizione. Al 36′ Bonfanti cerca il pareggio ma Pigliacelli blocca. Al 40′ , su opposto fronte, Di Francesco impegna Loria. Al 42′ Hansen, su assist di Brunori, porta il Palermo al raddoppio..Al 43′ il Pisa potrebbe segnare ma Moreo sbaglia un tapin.

Al 6′ della ripresa Pisa pericoloso con un’incornata a lato di Bonfanti. All’11’Pisa ancora temibile prima con Marin e poi con Bonfanti ma Pigliacelli e’ attento in entrambi i casi Al 14′ D’ Alessandro, con un tiro dal limite, riporta i toscani in partita. Al 18′ il Pisa azzera il vantaggio ospite con Bonfanti su assist di Marin. Al 19′ il Palermo resta in dieci per l’ espulsione di Claudio Gomes. Al 23′ Valoti impegna Pigliacelli in corner. Al 27′ Caracciolo ci prova a giro ma il portiere ospite alza sopra la traversa. Al 31′ il Palermo tirma in vantaggio con un rigore trasformato da Brinori e concesso per un fallo su Vasic. Il Pisa non si scompone e , con due diagonali di Tramoni al 39′ e al 45′ , fa sua l’ intera posta.

LECCO-CITTADELLA 1-1

Il Cittadella prova a scappare ma il Lecco, che era reduce da quattro stop di fila, lo agguanta I manzoniani sono sempre desolatamente ultimi. Al 5′ gli ospiti ci provano con l’ ex Renate Maistrello di testa ma Lamanna para. Al 7′ il Lecco risponde con un tiro fuori misura di Buso su assist di Inglese. Al 14′ padroni di casa ancora propositivi con Parigini che, di testa, conclude centralmente su cross di Sersanti. Al 26′ il Cittadella passa in vantaggio con Negro su corner di Vita. Il Lecco prova a reagire e, dopo due tiri a lato di Lepore e Sersanti al 30′ e al 37′ , trovano il.pareggio con un tiro dal limite di Crociata al 44′.Al 1′ della ripresa Cittadella vicino al nuovo vantaggio con Carriero che manda l’esterno sul fondo. Al 3′ , su opposto fronte, Lepore impegna Ksstrati. All’8’il Citradella risponde con Carriero dal limite ma Lamanna blocca. E’sempre lui, il più propositivo dei suoi, a mandare alto al 12′. Al 29′ si vede il Lecco con un tiro di Lemmens dal limite a lato. Al 39′ Tessiore sfiora dalla lunga distanza il 2-1, Lamanna respinge bene. Al 41′ Pandolfi manda alto di testa. Al 46′ ultimo sussulto del Cittadella con un tiro di Cassano a lato.

COSENZA- BRESCIA 1-2

Vittoria di rincorsa.. Il Bresci supera il Cosenza al San Vito Marulla, ottiene la posta piena in trasferta che gli mancava dal 13 gennaio ed è in zona playoff. Il Cosenza e’ al terzo passo falso nelle ultime quattro gare. Al 4′ i calabresi ci provano con Marras ma il tiro è sul fondo. Al 6′ e’Crespi a inviare a lato. Al 16′ la supremazia dei padroni di casa è premiata con la rete del vantaggio di Crespi con un tiro dal limite su assist di Zuccon. Il Brescia priva a replicare al 21′ con Borrelli ma Micai si oppone. Al 4l’, invece, Galazzi non fallisce pareggiando su calcio di punizione. Al 14′ della ripresa il Brescua sfiora il 2-1 con Paghera che calcia a lato. Al 16′ , su opposto versante, Frabotta impegna Lezzerini in corner. Al 20′ Bertagnoli non impensierisce Micai. Al 33′ Meroni colpisce di testa a botta sicura ma Bisoli salva il Brescia respingendo sulla linea. Al 34′ il Brescia la fa sua con Galazzi servito dall’ex Spal Moncini.

VENEZIA- REGGIANA 2-3

Dopo due vittorie di fila, il Venezia capitola clamorosamente in casa contro una volitiva Reggiana, al sesto risultato utile e secondo acuto in trasferta consecutivo. Al 4’ i lagunari ci provano con Tessmann che spara altissimo. Non meglio va ad Altare che, al 7’, su punizione dello stesso Tessmann, mette sul fondo. Avvio arrembante dei padroni di casa decisi a mantenere l’alta classifica. Al 12’ si vede la Reggiana con un tiro al volo di Bianco su cui Joronen vola a sventare. Subito dopo, ancora al volo, i granata ci provano con Pieragnolo ma la palla termina altissima. Al 20’ il Venezia passa in vantaggio con Busio che approfitta di una spizzata di Pojhanpalo e realizza. La Reggiana prova a replicare al 28’ con l’ex Pescara Melegoni che, imbeccato da Portanova, non riesce però a essere preciso nella conclusione. Al 29’ il Venezia risponde con un tiro dal limite di Zampano che però Satalino alza oltre la traversa. Al 32’ Portanova cerca di fare pareggiare i granata con un tiro dal limite ma Joronen blocca sicuro. Al 33’ il Venezia fa materializzare il raddoppio con Pohjanpalo che sfrutta a dovere una girata dell’ex Monza Gytkjaer. Sembra tutto in discesa per i padroni di casa ma la Reggiana non si scompone, al 33’ Cigarini , su punizione, impegna Joronen. Al 46’ Portanova, però, non sbaglia infilando Joronen di testa su traversone di Fiamozzi. La Reggiana rientra così in partita. Al 5’ della ripresa gli emiliani pareggiano con un’autorete di Altare su azione di Rozzio. Al 14’ la Reggiana potrebbe ribaltare l’esito della contesa ma Melegoni conclude malissimo. Non meglio va tre minuti dopo a Cigarini con un tiro dal limite. Gli ospiti sembrano più determinati e al 20’ si portano in vantaggio con Pieragnolo su cross di Portanova. Al 24’ i lagunari provano a rimettere la partita in equilibrio con Altare ma Satalino respinge con i pugni. Al 31’, su punizione di Pierini, ancora Altare ci prova, stavolta di testa, concludendo fuori non di molto. Al 40’ i lagunari tentano nuovamente di riprenderla con un tiro dal limite di Tessmann, anche questa volta però Satalino si oppone. Un minuto dopo Antiste manca il 4-2 reggiano con un rasoterra su cui Joronene arriva agevolmente.

CREMONESE- FERALPI SALO’ ’0-1

Il calcio non è mai una scienza esatta. La conferma si è avuta dalla vittoria clamorosa della pericolante matricola Feralpi Salò in casa dell’ambiziosa cremonese. I grigiorossi incappano nella seconda sconfitta consecutiva dopo quella netta per 0-3 sul campo del Sudtirol e sono al secondo turno senza segnare. I gardesani ottengono la terza vittoria in trasferta di fila e continuano a sperare di giocarsi la salvezza almeno ai playoff. Al 9’ la Cremonese tenta di sfondare con l’ex Monza Antov che però conclude a lato. Al 12’ i grigiorossi ci riprovano con un’incornata di Zanimacchia che però non ha esiti apprezzabili. Al 15’ si vedono gli ospiti con Letizia il cui tiro è però centrale e non dà problemi a Jungdal. La Cremonese riprende a macinare occasioni al 19’ con Ravanelli che conclude però fuori misura. Il possesso palla è nettamente favorevole ai padroni di casa. Al 30’ Johnsen ci riprova per i padroni di casa ma la sfera termina alta. Al 39’ Coda impegna Pizzignacco. La Cremonese assedia la porta ospite senza però riuscire a trovare la via del gol. Al 41’ ancora Coda obbliga Pizzignacco a un non semplice intervento. Al 44’ è la Feralpi Salò ad avere l’occasione per passare ma l’ex Lecce La Mantia sciupa tutto mandando a lato. All’8’ della ripresa Cremonese pericolosa con l’ex Spal Castagnetti, Pizzignacco fa però buona guardia. Al 10’ è Coda a impegnare l’estremo difensore ospite. Al 23’ l’ex Juventus under 23 Zanimacchia conclude ampiamente a lato. Cremonese sempre molto propositiva quanto imprecisa. Al 32’, fin lì’ sorniona, la squadra ospite trova la rete del vantaggio grazie a Bergonzi che sfrutta alcuni rimpalli favorevoli e infila Jungdal. Al 42’ Bianchetti ha la palla dell’1-1 ma si vede respingere da Pilati in scivolata la conclusione. Al 48’ la Cremonese si divora malamente il pareggio con un tiro altissimo di Coda. La Feralpi Salò si conferma così bestia nera della Cremonese avendola già battuta all’andata. I grigiorossi scivolano al quarto posto in classifica.

SAMPDORIA- TERNANA 4-1

Il poker è servito. Dopo avere messo a sedere Feralpi Salò, Ascoli e Bari, la Sampdoria regala lacrime anche alla Ternana confermandosi in zona playoff. I blucerchiati sono ormai una squadra del tutto diversa da quella in difficoltà vista a inizio stagione. Ternana al terzo stop nelle ultime quattro gare e sempre in zona pericolante. L’avvio di gara vede i doriani in maggiore pressione ma è degli umbri la prima occasione all’11’ con Raimondo che, servito da Pyythia, impegna Stankovic a un intervento di piede. Al 23’ la Sampdoria risponde con un’incornata di Leoni a lato su punizione di Verre. Tre minuti dopo i doriani ci riprovano con un diagonale di Kasami bloccato da Iannarilli in tuffo. Al 32’ Verre impegna il portiere ospite in una deviazione in corner. Al 34’ Amatucci blocca la sfera con la mano su tiro di Barreca. Il direttore di gara consulta il Var e concede alla Sampdoria il rigore. Dagli undici metri De Luca non sbaglia. Al 48’ i genovesi vanno a un soffio dal raddoppio con una conclusione a fil di palo a giro di De Luca servito da Barreca. Al 2’ della ripresa Pereiro calcia una buona punizione ma Stankovic la neutralizza. Al 4’ la Sampdoria sfiora il raddoppio con un’incornata a fil di palo di Ghilardi. Al 14’ la Ternana risponde con un tiro a lato di Raimondo. Partita dalle molte vibrazioni con la Sampdoria desiderosa di chiuderla e la Ternana orientata a riaprirla. Al 20’ gli umbri pareggiano con un’incornata di Pereiro su cross di Casasola. Al 36’ Borini ha una buona occasione per riportare avanti i doriani ma Iannarilli sventa. Al 37’ Sampdoria ancora insidiosa con un colpo di testa fuori misura di Ghilardi. Al 38’ la Sampdoria torna avanti con Stojanovic, autore di una conclusione ravvicinata su imbeccata di Borini che non lascia scampo a Iannarilli. Al 40’ De Luca, di controbalzo al volo, sigla il 3-1. La Ternana prova a riaprirla con Casasola che però, al 43’, calcia alto. Al 49’ De Luca corona la sua giornata di gloria siglando il 4-1 con un tiro al volo su cross di Stojanovic.