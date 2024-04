Liga: Il Real chiama, il Barça risponde. L’Atleti vede la Champions

Vincono Madrid e Barcelona, rispettivamente contro Mallorca e Cadice e tutto rimane invariato in testa alla classifica. Sono sempre 8 i punti che separano le due battistrada della Liga alla vigilia del Clásico di domenica prossima che deciderà, o forse renderà ancora più avvincente, la Liga di questa stagione. Vince anche l’Atletico contro il Girona, accendendo la lotta per il terzo posto. Sempre viva anche la lotta per non retrocedere, con le sconfitte di Cadice e Mallorca.

Ma andiamo per gradi iniziando dalla vittoria per zero a uno del Madrid in quel di Mallorca. Vittoria meritata, anche se giunta solo con il minimo scarto. La rete della vittoria è di Tchouaméni, che ha realizzato al 48’. Anche il Barça ha fatto lo stesso contro il Cadice al Nuevo Mirandilla. Vittoria por la minima, 0 a 1, con rete di Joao Félix con una splendida rovesciata dall’area piccola su spiovente direttamente da calcio d’angolo. Molti cambi per Xavi in vista della partita di domenica prossima, Madrid-Barça, e con un occhio rivolto anche al ritorno di Champions contro il Psg. Il Cadice rimane terzultimo staccato di tre punti dal Celta, sconfitto a sua volta dal Betis venerdì.

L’Atletico certifica la crisi del Girona in questa seconda parte di stagione, giunto alla fine del campionato con il fiato corto e in debito di ossigeno. Vantaggio dei catalani al Metropolitano al 4’ con Dovbyk. Ma Griezmann su rigore alla mezz’ora, Correa nel recupero del primo tempo e ancora il francese nel secondo tempo, regolano i conti nello scontro diretto che accende sempre più la lotta per il podio della Liga. Girona che alterna vittorie a sconfitte. Atletico altrettanto irregolare nell’ultimo periodo, con due vittorie che hanno seguito altrettante sconfitte. Tra le due contendenti adesso ballano appena quattro punti.

Zero a zero tra Rayo Vallecano e Getafe in un incontro segnato dalla pochezza di tiri in porta. Risultato giusto per un incontro dal sapore insipido. Rayo che con un punticino raggiunge il Mallorca a 31 punti e si stacca di tre dal quartultimo posto.