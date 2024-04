Il programma della 34° giornata di Serie A, numeri e curiosità

Meno cinque giornate alla fine del campionato, con l’Inter campione d’Italia l’attenzione si sposta sul duello per il secondo posto con un caldissimo Juventus-Milan e sulle sfide che riguardano la lotta salvezza. La 34° esima giornata prende il via venerdì sera con Frosinone-Salernitana. Per i ciociari turno sulla carta apparentemente favorevole (Udinese impegnata sul difficile campo di Bologna); tre punti sono oro per scavalcare i friulani e mettere i piedi fuori dalla zona retrocessione. Per i campani (peggior difesa e attacco del campionato) una sconfitta o un pareggio sancirebbero la matematica discesa in serie B.

Sabato alle 15 Lecce-Monza. Per i salentini che, con le ultime due vittorie consecutive hanno fatto un balzo decisivo fuori dalla zona calda, altri tre punti vorrebbero dire il (quasi) certo raggiungimento di una grande salvezza. Il Monza, tranquillo da mesi a metà classifica, arriva al Via del Mare con l’obiettivo di fare una buona partita e di portare via punti per scalare posizioni in classifica (Torino a +3 e Fiorentina a +4). Alle 18 allo Stadium il big match di giornata Juventus-Milan. Le due squadre arrivano alla sfida con umore opposto: euforia in casa Juve per l’accesso in finale di coppa Italia dopo la doppia sfida con la Lazio e rammarico in casa Milan per la sconfitta nel derby (sesto consecutivo) che ha dato il tricolore all’Inter. In caso di vittoria i bianconeri di porterebbero a -2, il che con quattro giornate da giocare li terrebbe ancora in corsa per il sorpasso al secondo posto. Mister Allegri dovrebbe confermare la coppia Vlahovic-Chiesa, ma resta calda la carta Yildiz per una maglia da titolare. A centrocampo Locatelli in regia con al fianco Rabiot e McKennie. Nei rossoneri assenti per squalifica di Theo Hernandez, Calabria e Tomori. In attacco Mister Pioli (la sua avventura sulla panchina del Milan sembra giunta al termine) dovrebbe rilanciare dall’inizio Giroud con alle spalle Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.

Chiude il sabato la sfida dell’Olimpico Lazio-Verona. Mister Tudor ha recuperato Zaccagni che dovrebbe partire titolare a sostegno (con Luis Alberto) dell’unica punta Castellanos (favorito su Immobile). Al centro della difesa Romagnoli dall’inizio, mentre tra i pali dovrebbe esserci ancora Mandas, con Provedel pronto al rientro contro il Monza. Nel Verona centrocampo con Serdar, Duda e più avanzato Folorunsho. Unica punta Noslin, con Bonazzoli e Swiderski pronti a subentrare a partita in corso.

Il pranzo della domenica propone un interessante Inter-Torino, con San Siro tutto esaurito per festeggiare tricolore e seconda stella. Nerazzurri con il modulo (3-5-2) e la formazione tipo. Nei granata mister Juric perde Linetty per squalifica, ma ritrova per la mediana Ricci che farà coppia con Ilic. In attacco ballottaggio Sanabria-Okereke una maglia da titolare. In Bologna-Udinese sono in palio tre punti pesantissimi per gli opposti obiettivi di Europa e salvezza. I rossoblù che, sulla carta hanno un compito più agevole della Roma (impegnata a Napoli), contano di recuperare il gioiello Zirkzee per l’attacco. Orsolini sembra favorito su Ndoye per partire dal 1’ sulla fascia. L’Udinese che perso al 95’ il recupero di giovedì con la Roma, si ritrova in un pericolosissimo terz’ultimo posto a pari punti col Frosinone. Per mister Cannavaro che ha sostituito l’esonerato Cioffi, il non facile compito di uscire indenne dal Dall’Ara. Anche Atalanta-Empoli si presenta come una sfida dagli opposti obiettivi. La Dea che, è l’unica squadra del campionato ancora in lotta su tre fronti (Europa League, Coppa Italia e qualificazione posto in Europa), viene da ottime prestazioni ed è pronta a continuare la sua scalata in classifica (Roma a -4 con scontro diretto in casa tra due turni). Per Gasperini abbondanza di scelte soprattutto in attacco e ballottaggi fino all’ultimo per la formazione di partenza. Nei toscani mister Nicola deve rinunciare a Cerri per infortunio muscolare, in attacco spazio a Niang sostenuto da Cambiaghi e Zurkowski.

Alle 18 Napoli-Roma, match che mette in palio punti per l’Europa e storicamente una sfida molto sentita del nostro campionato. Nei partenopei tornano disponibili in difesa Rrahmani e Mario Rui. A centrocampo Zielinski favorito su Traorè per partire dall’inizio In avanti tridente titolare Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. I giallorossi proseguono la loro rincorsa all’ultimo posto champions (si sono riportati a -4 dal Bologna dopo il vittorioso recupero di Udine) con le probabili assenze degli acciaccati Lukaku e Smalling. Out anche Llorente e Paredes per squalifica. Al centro dell’attacco probabile staffetta Azmoun-Abraham. La domenica si chiude in serata con Fiorentina-Sassuolo. Mister Italiano ha recuperato Gonzalez, Belotti, Beltran e Bonaventura, che saranno impiegato dal 1’ e a partita in corso. In mediana occasione per Maxime Lopez. Nei neroverdi out Laurientè per squalifica (oltre agli infortunati Castillejo, Berardi e Pedersen), Ballardini potrebbe schierare Volpato e Defrel sulle fasce, con Bajrami trequartista alle spalle della punta Pinamonti. Chiude la 34° giornata il posticipo del lunedì sera Genoa-Cagliari. Nel Grifone mister Gilardino conferma l’attacco a due punte con Retegui ed Ekuban con alle spalle Gudmundsson. Vitinha recuperato parte dalla panchina. Nei sardi out Luvumbo per squalifica, in attacco potrebbe partire dall’inizio la coppia Shomurodov-Lapadula.