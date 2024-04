Serie B: Il punto della 35° giornata del campionato cadetto

PISA- CATANZARO 2-2

Ingenuità del Catanzaro o caparbietà del Pisa? Nel 2-2 finale tra toscani e calabresi vi sono probabilmente entrambe le componenti. Avanti di due reti, la squadra di Vincenzo Vivarini non ha saputo gestire il vantaggio facendosi raggiungere dai padroni di casa. Per entrambe si tratta del terzo risultato utile di fila. Il Pisa è nono con 45 punti e coltiva ancora speranze di zona playoff laddove il Catanzaro vi rimane stabilmente. Gli ospiti vanno in vantaggio già al 2′ per merito di Pontisso, bravo a sbucare su un corner di Vandeputte e a infilare Nicolas con un destro al volo. Al 12′ il Pisa potrebbe pareggiare con l’ex Monza D’Alessandro il cui tiro termina a lato di pochissimo. Non meglio va al figlio d’arte Beruatto che, due minuti dopo, impegna Fulignati in una deviazione in corner con il suo diagonale. Al 31′ Pisa ancora insidioso con Barbieri che riceve da Beruatto e conclude a botta sicura, Scognamillo devia però in corner. I toscani non paiono avere accusato il colpo del gol dello svantaggio subito a freddo. E lo dimostrano anche al 32′ con un tiro di Arena che impegna Fulignati. La partita sembra saldamente nelle mani del Pisa che cerca in tutti i modi di recuperare lo svantaggio: al 43′ Valoti, di testa, mette fuori misura di poco. Al 1′ della ripresa l’ex Modena Bonfanti sfiora il pareggio pisano colpendo la traversa su assist di Arena. All’11’ è Barbieri a impegnare Fulignati. Il Catanzaro ha al suo attivo solo l’occasione del gol del vantaggio, poi il dominio pisano è proseguito pur senza sfociare in pareggio. Al 18′, però, per i toscani arriva la seconda beffa con il raddoppio catanzarese a opera di Ambrosino al termine di un’azione di contropiede condotta da Fulignati. Il Pisa cerca di nuovo di reagire ma la conclusione di D’Alessandro al 23′ termina alta. Al 29′ Beruatto impegna Fulignati in corner. Il Pisa continua ad attaccare a testa bassa e al 29′ accorcia meritatamente le distanze con un’incornata di Moreo. I toscani ci credono e al 36′ azzerano il vantaggio ospite pareggiando con un tiro dal limite di Marin. Il Pisa cerca a questo punto addirittura di sovvertire a suo favore l’esito della contesa: Al 42′ Moreo impegna Fulignati di testa. Finisce 2-2 ma il risultato penalizza un po’ il Pisa parso più propositivo contro un Catanzaro cinico nel mettere nel sette pisano le sole due occasioni vere create nel corso della gara.

VENEZIA- CREMONESE 2-1

La sfida clou in chiave playoff sorride al Venezia. I lagunari stendono la Cremonese con il punteggio di 2-1 e si regalano la terza vittoria consecutiva che consente loro di restare in corsa per la promozione diretta in A. Seconda sconfitta, invece, per la Cremonese nelle ultime tre gare. La compagine di Giovanni Stroppa resta comunque in alta quota e in zona playoff. La prima occasione è dei padroni di casa con un’incornata di Pohjanpalo alta al 7′. Alla sua prima occasione, al 24′, la Cremonese va in vantaggio con un gran tiro dal limite di Vazquez su torre di Pickel. Una beffa per un Venezia che sin lì aveva manovrato meglio. Al 36′ lo stesso Vazquez tenta la via del raddoppio ma il suo tiro si perde altissimo. Alto termina anche il tiro di Collocolo al 44′ su suggerimento del solito Vazquez. Al 3′ della ripresa il Venezia pareggia con un tiro dal limite dell’ex Monza Gytkjaer su assist di Pohjanpalo. Al 13′ i lagunari potrebbero invertire a loro favore l’esito della contesa ma l’incornata di Svoboda è fuori misura. Al 15′ Pohjanpalo è liberato di testa da Gytkjaer ma non riesce a superare Saro. Al 20′ arriva la risposta della Cremonese con Collocolo che conclude fuori di poco mancando una ghiotta occasione per il pareggio. Al 26′ Bjarkason potrebbe portare il Venezia avanti con una conclusione a giro ma trova un Saro reattivo. Non sbaglia invece però al 31′ quando raccoglie un taglio di Busio, scarta Saro e infila la palla del 2-1 veneziano. La Cremonese cerca di correre ai ripari con Lochoshvili ma il suo tiro termina ampiamente fuori misura. Al 47′ Joronen è bravo a sventare l’insidia creata da un colpo di tacco di Ciofani. Al 48′ altra occasione per i grigiorossi con un’incornata alta di Tsadjout. Non meglio va, sempre di testa, al 1′, a Lochoshvili che conclude alto. Il Venezia può festeggiare.

PARMA- LECCO 4-0

Una sempre più vicina alla promozione in massima serie, l’altra alla retrocessione in Lega Pro.Il Parma sgretola al Tardini il Lecco fanalino di coda e consolida il primo posto in classifica portandosi davvero a un passo dalla serie A. Per gli emiliani è la seconda vittoria interna di fila e il quarto risultato utile consecutivo. Il Parma si rende pericoloso già al 2′ con Estevez che scambia con Benedyczak e conclude fuori di poco. All’11 è Mihaila a provarci dal limite ma il suo tiro termina altissimo. Al 15′ gli emiliani passano in vantaggio con Bernabè su assist di tacco di Bonny. Il Lecco prova subito a reagire con Crociata al 20′ ma Chichizola è attento. Al 22′ arriva il raddoppio degli emiliani con Mihaila che, su sponda di Del Prato, non lascia scampo a Melgrati con un tiro dal limite. Al 31′ arriva addirittura il 3-0, Hernani crossa rasoterra per Bernabè e gli consente di allargare il bottino parmense. Al 41′ potrebbe arrivare la quaterna ma il diagonale di Bonny è deviato da Melgrati in corner. Al 44′ è sempre lui, con un tirocross, a creare scompiglio nell’area dei manzoniani che appaiono completamente frastornati. Al 2′ della ripresa Ionita prova a riportare il Lecco in partita con un sinistro dal limite ma l’ex Spezia Chichizola è attento. Al 6ì è Novakovich a impegnare il portiere di casa in corner. Il Parma vede l’aggressività dei manzoniani che cercano di gettare il cuore oltre l’ostacolo e comincia a prendere le contromisure. Al 7′ Estevez, servito da Partipilo, impegna Melgrati. All’8′ proprio quest’ultimo, di testa, impegna ancora il portiere lecchese. All’11’ il Lecco prova almeno a segnare il gol della bandiera con un’incornata di Sersanti ma Chichizola sventa in corner. Al 35′ gli ospiti si rendono ancora pericolosi con Degli Innocenti che, dal limite, impegna Chichizola. Il Lecco continua a esercitare la sua pressione offensiva ma anche la punizione di Caporale al 39′ non ha il dono della mira. Al 43′ Camarà, su assist di Sohm, cala il poker nella porta lecchese. Al 47′ , su punizione di Di Chiara, Sohm incorna alto mancando il possibile 5-0. Al 49′ i tentativi lecchesi di Sersanti e Lunetta di regalare almeno al Lecco l’accorciamento delle distanze non vanno a buon fine.

TERNANA- ASCOLI 0-1

Dopo tre turni utili, la Ternana paga dazio contro l’Ascoli in una sfida delicatissima in chiave salvezza. I marchigiani ritrovano la posta piena che mancava loro da quattro turni e scavalcano in graduatoria proprio gli umbri. Ambedue rimangono comunque in zona playout. Al 5′ la Ternana si rende temibile con Carboni ma Vazquez sbroglia l’insidia. Al 10′ gli umbri potrebbero rendersi ancora pericolosi con un’incornata di Pereiro sugli sviluppi di un corner ma Vazquez capisce tutto e sventa. Al 18′ l’Ascoli reagisce con un tiro dal limite di Duris che è però facile preda di Vitali. Al 22′ Ternana pericolosa con un’incornata alta di Boloca. Al 27′ la Ternana prosegue con la sua spinta offensiva con De Boer che, servito da Carboni,conclude però alto. Il primo tempo scorre via senza particolari emozioni e con il risultato a reti bianche. Al 6′ della ripresa la Ternana si rende insidiosa con un tiro al volo di Lucchesi ma Vazquez neutralizza bene. Al 9′ l’Ascoli replica con Zedadka che riceve la sfera dall’ex Pisa e Salernitana Di Tacchio ma non inquadra lo specchio della porta. Al 13′ la Ternana ha un’occasionissima per passare, De Boer riesce ad approfittare di uno svarione di Bellusci ma calcia fuori misura da ottima posizione. Più Ternana che Ascoli anche nella ripresa. Al 21′ i marchigiani ci provano con un tiro dal limite di Zedadka parato da Vitali in due tempi. Al 26′ umbri ancora vicinissimi al gol con un palo colpito da Casasola da posizione molto favorevole. La Ternana continua a macinare gioco più degli ospiti ma deve fare i conti con la sfortuna. Al 32′ le Fere ci provano ancora con una conclusione a giro di Boloca ma Vazquez c’è. Al 39′ Caligara prova a sorprendere Vitali ma il portiere umbro devia in fallo laterale. Sembra che debba finire a reti bianche ma l’Ascoli, al 45′, la fa sua con Botteghin reduce da un rientro su assist involontario di Bellusci proteso al tiro. Tre punti che, per l’Ascoli, potrebbero valere oro.

MODENA- SUDTIROL 1-0

Dopo ben dodici turni di assenza, il Modena riassapora la gioia della posta piena piegando di misura il Sudtirol. I canarini continuano comunque a restare distanti dalla zona playoff come del resto gli altoatesini che capitolano dopo tre turni utili consecutivi. Si ripete così’ il copione che si verificò al Braglia nel 2023 con il Modena che allora vinse però per 2-1. Al 3′ i padroni di casa pungono con Palumbo il cui tiro dal limite su assist dell’ex Como Gliozzi termina però a lato. Al 7′ il Sudtirol risponde con una punizione di Casiraghi che Gagno blocca però facilmente. Al 13′ gli ospiti si rendono ancora pericolosi con un tiro al volo di Casiraghi servito da Molina ma Gagno sventa da par suo. Al 30′ Casiraghi prosegue il suo conto aperto con il portiere modenese impegnandolo con un calcio di punizione. Dopo un avvio favorevole al Modena, il Sudtirol sembra prendere il sopravvento nella manovra. Al 34′ gli altoatesini ci riprovano con una conclusione al volo di Davì che si perde oltre la traversa. Al 37′ il Modena reagisce con un’incornata a lato di Gliozzi ma il direttore di gara, Minelli di Varese, aveva già fermato tutto per fuorigioco. Finisce così a reti bianche il primo tempo con un Sudtirol padrone della manovra dopo un’iniziale fiammata degli emiliani. All’11’ della ripresa il Sudtirol punge con una punzione di Casiraghi che Gagno sventa però di pugno. Al 23′ il Modena passa in vantaggio con un colpo di testa dell’ex di turno Zaro su cross di Battistella. Punizione severa per un Sudtirol fin qui dimostratosi più padrone della scena. La partita finisce per fossilizzarsi e il Modena porta a casa tre punti dorati per cercare di sperare ancora nei playoff.

BRESCIA- SPEZIA 0-0

Nè vinti né vincitori tra Brescia e Spezia che non riescono a perforarsi. Ambedue le compagine hanno da recriminare per una traversa colpita a testa. Il risultato è più favorevole ai padroni di casa che restano in zona playoff, i liguri, invece, nonostante il quinto risultato utile di fila, restano piantati in zona playout. Al 4′ le rondinelle ci provano con Galazzi che però conclude a lato dal limite. Al 7′ lo Spezia risponde con Vignali che, imbeccato da Nagy, conclude fuori misura. All’11’ il batti e ribatti prosegue con un’incornata di Bjarnason a lato su suggerimento dell’ex Novara Dickmann, Brescia vicino al vantaggio. Al 23′ Bjarnason ci prova nuovamente ma il suo destro dal limite si spegne a lato. Al 26′ Dickmann ha una buona occasione per fare sfondare i bresciani ma Mateju salva all’ultimo. Al 31′ il Brescia insiste con un’incornata fuori misura di Besaggio. I padroni di casa si fanno preferire. Al 6′ della ripresa lo Spezia ha una buona occasione per passare in vantaggio ma Di Serio sciupa tutto sparando su Lezzerini. Al 15′ i liguri ci provano ancora con l’ex Cagliari Kouda che spara sul fondo. Al 30′ il Brescia replica con una conclusione a giro di Bianchi che Zoet neutralizza. Dopo un buon avvio di ripresa degli ospiti, il Brescia prova a reagire. Al 37′ i lombardi pungono ancora con Huard che, imbeccato da Ferro, non trova però lo specchio della porta. Al 40′ il Brescia va vicinissimo al gol con una traversa colpita di testa da Bisoli sugli sviluppi di un corner. Al 48′ il conto delle traverse è pareggiato dallo Spezia per merito di Kouda. Finisce a reti bianche.

SAMPDORIA- COMO 1-1

La Sampdoria prova a scappare ma il Como la riagguanta. I doriani restano in zona playoff, i lariani al secondo posto laddove scatta la promozione diretta in massima serie. Per la pattuglia di Osian Roberts arriva un segno ics dopo ben cinque poste piene di fila. Al 7′ il Como ruggisce subito con l’ex Milan Cutrone che, al volo, impegna Stankovic. I lariani ci riprovano al 15′ con un’incornata di Gabrielloni, ma anche in questo caso il figlio dell’ex tecnico della Sampdoria è pronto a neutralizzare l’insidia. L’offensiva lariana prosegue al 19′ con l’ex Lecce Strefezza che impegna Stankovic con un tiro dal limite. Al 23′ il Como punge ancora con un tiro dal limite di Da Cunha alto. I lariani hanno messo le mani sulla gara nel suo primo scorcio. Al 34′ la Sampdoria prova a reagire con Esposito che però non inquadra la porta da distanza ravvicinata. Al 41′ blucerchiati ancora in evidenza con Borini che impegna Semper in una deviazione in corner. Il portiere lariano si oppone con bravura un minuto dopo a una conclusione di Ghilardi. Dopo un’iniziale supremazia del Como, la Sampdoria ritrova la strada maestra. Al 45′, però, è il Como a pungere con un’incornata di Gabrielloni che non impensierisce però Stankovic. Al 5′ della ripresa il Como ci prova ancora con Strefezza ma Stankovic intuisce e neutralizza. Il portiere doriano è bravo a immolarsi anche su una temibile conclusione di Sala all’11’. Como nuovamente padrone della manovra. Al 20′ la Sampdoria si rende pericolosa con Stojanovic ma Semper blocca. Al 21′, però, Borini non sbaglia portando avanti i blucerchiati con una conclusione a giro. Al 37′ i lariani pareggiano per merito di Cutrone che raccoglie una respinta su precedente tiro dell’ex Young Boys Nsame e infila Stankovic. Finisce con il punteggio di 1-1, un verdetto che si può considerare equo.

CITTADELLA- FERALPI SALO’ 1-1

Avanti sino alla fine dei minuti regolamentari, si è fatto acciuffare nel finale. Doccia gelata per un Cittadella che voleva fare sua l’intera posta per continuare a corteggiare la zona playoff. Brava la Feralpi Salò a crederci sino in fondo e a cogliere un punto che le consente ancora di sperare di giocarsi la salvezza ai playout. Il Cittadella ottiene il suo sesto risultato utile di fila. Al 3′ i gardesani provano a proporre un tema con un campanile di Bergonzi ma Kastrati svetta e blocca. Al 12′ la squadra di Marco Zaffaroni punge ancora con Butic ma il portiere granata è ancora preparato a sventare l’insidia. Al 21′ il Cittadella passa in vantaggio con Carissoni che approfitta di un rimpallo e infila Pizzignacco sugli sviluppi di un corner. Al 27′ i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Pittarello il cui diagonale su assist di Amatucci si stampa sul palo. Al 29′ la Feralpi reagisce con un tiro fuori misura di Kourfalidis. Al 39′ Pittarello si produce in una torre su cross di Tessiore ma Pizzignacco sventa senza problemi. Il primo tempo termina a reti bianche ma con un predominio del Cittadella. Al 6’della ripresa i gardesani ci provano con Compagnon che però non riesce a superare Kastrati. Al 15′ la Feralpi ci riprova con Kourfalidis che però si vede deviare il tiro in corner. Al 41′ la Feralpi prova a pareggiare con un’incornata di La Mantia su cross di Felici ma Kastrati sventa da par suo. Al 46′ Carriero potrebbe chiudere la partita per il Cittadella ma, dal limite, manda a lato. Sembra fatta per i granata ma la Feralpi agguanta il pareggio al 49′ con un diagonale di Pietrelli su invito di Letizia.

COSENZA- BARI 4-1

Tanto Cosenza, pochissimo Bari. I calabresi travolgono i pugliesi con un netto 4-1 e ottengono la seconda quaterna consecutiva a favore dopo quella rifilata alla Reggiana. Il successo rotondo consente loro di dare un po’ di respiro alla classifica. Sempre più in crisi, invece, il Bari, in piena zona playout e addirittura a rischio di retrocessione diretta in Lega Pro. Per i galletti è il quarto passo falso negli ultimi cinque turni. Al 3′ il Cosenza si rende temibile con una punizione di Calò deviata in corner da Pissardo. Al 5′, però, Mazzocchi non sbaglia infilando la porta pugliese su assist di D’Orazio, bravo a sua volta a sfruttare una punizione di Calò. All’11’ il Cosenza potrebbe raddoppiare con un tiro dal limite di Tutino che termina però altissimo. Al 13′ i calabresi proseguono il loro predominio con un’incornata a lato di Mazzocchi su traversone di D’Orazio. Un minuto dopo è Calò a concludere a lato dal limite. Il Cosenza legittima la rete del vantaggio con un Bari che appare frastornato e incapace di proporre idee. Al 17′ arriva il raddoppio rossoblù con Tutino, bravo a finalizzare nel modo migliore una triangolazione con Marras. Al 21′ lo stesso Tutino sfiora il 3-0 impegnando Pissardo in un intervento in due tempi. Subito dopo l’attaccante di casa ci riprova sparando però in curva. Al 23′ Meroni mette alto di testa. In campo sembra esservi una sola squadra, il Cosenza. Il Bari prova a uscire dal guscio al 29′ con un tiro di Kallon deviato in corner. Ancora Kallon ci riprova al 34′ mandando sul fondo di testa. Al 37′ l’ex AlbinoLeffe Sibilli sfiora il vantaggio barese colpendo il palo con la complicità della deviazione dell’ex di turno Micai. Al 40′ Bari ancora insidioso con Pucino, la cui punizione è smanacciata da Micai in corner. Al 43′ Sibilli effettua un pericoloso tirocross su cui Camporese rischia l’autorete. Al 44′ Nasti, correggendo in rete un tiro impreciso di Sibilli, accorcia le distanze per i galletti. Al 2′ della ripresa il Cosenza prova a riallungare con Mazzocchi ma Pissardo sventa senza problemi. Al 3′ il Bari deve fare i conti con la sfortuna sottoforma di un palo di Nasti su assist dell’ex Virtus Entella Aramu. Al 13′ Nasti impegna nuovamente Micai. Bari più intraprendente rispetto alla prima frazione. Poco dopo Sibilli mette a lato di poco. Al 20′ Bari ancora in azione con un tiro altissimo di Pucino. Al 34′ il Cosenza riallunga con una punizione di Calò che non lascia scampo a Pissardo. Al 37′ il Bari resta in inferiorità numerica perdendo Bellomo, espulso per rosso diretto per un brutto fallo su Calò. Al 39′ Sibilli cerca di perforare la porta di Micai che neutralizza però in due tempi. Al 43′ il Cosenza cala il poker con Forte su azione di contropiede orchestrata con D’Orazio. Al 50′ Forte manca la cinquina impegnando Pissardo.

PALERMO- REGGIANA 1-2

Dopo tre giornate a vuoto, la Reggiana ritrova posta piena e punti piegando al Barbera il Palermo. Gli emiliani mettono quindi un mattoncino prezioso sulla tranquillità della loro classifica. I rosanero portano a sei i turni di fila senza ombra di vittoria ma restano comunque in zona playoff. Al 2′ gli emiliani provano già a fare male con Gondo ma il suo tiro è deviato in corner da Nedelcearu. Al 5′ Kabashi impegna Pigliacelli in un intervento con i pugni. Al 10′ Gondo, lanciato da Portanova, non riesce a sorprendere l’estremo difensore palermitano. Al 15′ è ancora lui a non inquadrare lo specchio della porta su cross di Libutti. Reggiana in controllo della partita con un Palermo che fatica a imbastire la manovra. Subito dopo è Rozzio a provarci, ma il portiere rosanero respinge nuovamente. Al 19′ Gomes, dal limite, mette alto ed è la prima fiammata del Palermo. Non meglio va a Brunori che mette a lato un minuto dopo su invito di Mancuso. Al 23′ è Lund a impegnare Satalino. Dopo un avvio di marca granata, il Palermo comincia a prendere le misure alla gara. Al 26′ Diakitè spedisce a lato sugli sviluppi di una punizione di Henderson. Tre minuti dopo Nedelcearu mette alto di poco in girata. Al 31′ Mancuso raccoglie bene un cross di Brunori ma trova un Satalino pronto a sventare. Lo stesso Brunori va in rete al minuto 35, il direttore di gara annulla la sua rete su tiro al volo per fuorigioco, poi consulta il Var e la convalida. Al 42′ Lund cerca il raddoppio ma calcia a lato. Palermo avanti con merito alla fine della prima frazione e bravo a reagire a un’iniziale supremazia degli ospiti.Al 4′ della ripresa la Reggiana cerca di riportarsi in carreggiata con un’incornata di Rozzio ma Pigliacelli salva. Al 7′, invece, Portanova non sbaglia infilando la porta rosanero direttamente su calcio di punizione. Al 12′ Brunori sbuca bene su cross di Di Francesco ma il suo tiro al volo finisce fuori misura. Al 21′ la Reggiana capovolge a suo favore l’esito della contesa con un tiro al volo di Rozzio su suggerimento dell’ex Pescara Melegoni. Il Palermo non tira i remi in barca ma il tiro di Lund al 28′ termina altissimo. Al 33′ è Soleri a provare a fare sfondare i rosanero ma Marcandalli, in scivolata, sventa l’insidia. La Reggiana intasca tre punti pesantissimi.