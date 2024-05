L’Atalanta vola in finale, Marsiglia travolto 3-0!

Vittoria per 3-0 e una nuova pagina scritta a caratteri dorati nel suo libro di storia. L’Atalanta liquida con disinvoltura davanti al proprio pubblico la pratica Olympique Marsiglia e si regala la prima finale europea della sua storia. I bergamaschi voleranno quindi a Dublino mercoledì 22 maggio per affrontare il Bayer Leverkusen. L’Atalanta è già entrata nella storia e ha l’occasione per entrarci ancora maggiormente. Al 2′ i francesi provano a proporre un tema con Aubameyang ma Musso lo anticipa e sventa l’insidia. Al 6′ l’Atalanta va a un passo dal vantaggio, Koopmeiners si incunea in area francese ma resta a terra, De Ketelaere arriva sulla palla e conclude colpendo il palo. Al 14′ i marsigliesi provano a sfondare con un tiro dal limite di Ndiaye, la palla termina però oltre la traversa. Le due squadre sembrano equivalersi in avvio di ostilità ma l’Atalanta ha già da recriminare per un palo colpito da De Keteleare. Al 16′ proprio quest’ultimo serve Scamacca che conclude a poca distanza dal palo. Al 19′ i bergamaschi provano ancora a pungere, Lookman serve Zappacosta che conclude però centralmente su Pau Lopez. Al 22′ De Ketelaere prova a creare un’opportunità di conclusione per Scamacca ma Gigot capisce tutto e anticipa l’ex West Ham.

L’ Atalanta spinge alla ricerca del gol che le potrebbe garantire la qualificazione, al 24′ Koopmeiners carica il tiro dal limite ma conclude fuori misura. Fase decisamente favorevole ai nerazzurri. Al 24′ i bergamaschi vanno nuovamente a un soffio dal vantaggio, su corner di Koopmeiners Scamacca colpisce la traversa, riprende De Ketelaere con un colpo di testa ma Pau Lopez blocca. Al 27′ i marsiglieri rispondono con Kondogbia la cui conclusione non produce però effetti apprezzabili. Al 30′ l’Atalanta corona la sua maggiore insistenza in fase offensiva andando in vantaggio con Lookman, autore di un bel tiro dal limite su passaggio di De Ketelaere. Al 36′ l’Atalanta prova a prendere il largo, Scamacca pesca De Ketelaere che conclude però addosso a Pau Lopez. Al 40′ De Ketelaere pesca Scamacca che conclude a fil di palo. Atalanta desiderosa di incrementare il bottino per mettere in ghiaccio la qualificazione alla finale. Al 44′ Ederson serve Zappacosta che finta il passaggio verso Scamacca ma conclude direttamente in porta colpendo però l’esterno della rete.

L’Atalanta archivia i primi 45 minuti in meritato vantaggio. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno avuto anche diverse occasioni per allungare ma sono mancati in precisione. Al 5′ della ripresa il Marsiglia va vicino al pareggio, Clauss pesca Ndiaye che tenta un pallonetto con Musso fuori dai pali ma conclude fuori misura. Al 7′ Ruggeri sigla il raddoppio atalantino dopo una bella triangolazione con Lookman e superando Pau Lopez con un tiro in corsa. Atalanta sempre più vicina alla finale. Al 18′ Veretout potrebbe fare accorciare le distanze al Marsiglia ma la sua punizione, che prende una traiettoria strana, termina sulla traversa. Al 28′ De Roon tenta di rendere insidiosa l’Atalanta ma il suo cross è facile preda di Pau Lopez. Al 35′ Koopmeiners prova dalla distanza a regalare il 3-0 ai suoi ma trova un Pau Lopez pronto alla respinta. Al 37′ Veretout impegna Musso con una conclusione centrale. L’Atalanta continua a tenere il comando delle operazioni pregustando la finale con un Marsiglia che punge solo a tratti. Al 46′ Veretout calcia una punizione innocua su cui Musso non ha problemi. Al 49′ Bilal Tourè regala all’Atalanta una pagina di storia insaccando la palla del 3-0 che vale l’accesso dei bergamaschi alla loro prima finale europea.