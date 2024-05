Liga: Atletico ad un passo dalla Champions, il Cadice non molla

Domenica importante, la 35ª di Liga, per i destini delle formazioni impegnate nella lotta sia dei piani alti che di quelli bassi della classifica. A partire dalla zona retrocessione, con Cadice e Celta entrambe coinvolte in due gare potenzialmente capaci di chiudere, o riaprire, la lotta per la salvezza. Cadice vincente, Celta sconfitto e lotta per evitare la Segunda ancora viva. Questi i verdetti delle sfide che hanno visto gli andalusi fronteggiare il Getafe in casa, e i galiziani, in trasferta, al Metropolitano. Il Cadice porta a casa una vittoria fondamentale per continuare a tenere accesa la fiammella della speranza. La formazione dell’istmo non aveva alternative. Doveva vincere sí o sí. La rete della vittoria, con tre punti annessi, è giunta su un calcio di rigore trasformato da Alcaráz al 35’. Frattanto, a Madrid… il Celta è stato sconfitto dall’Atletico in un match in cui la formazione galiziana è stata in partita fino alla fine. Ha subito la rete che ne ha decretato la sconfitta solo sul finale, all’84’ ad opera di De Paul. Una sconfitta che brucia, come la classifica del Celta.

Il Cadice ha infatti accorciato le distanze ed adesso si trova a meno 5. Ancora un buon vantaggio per la formazione di Vigo a tre giornate dal termine, ma sempre con il cuore in gola e i crampi allo stomaco come un innamorato che non viene chiamato dalla sua bella. Situazione opposta per l’Atletico. I tre punti portano in dote una buona dose di coraggio e speranza per la lotta al terzo posto. Il Barça, in campo domani, dovrà vedersela contro la Real Sociedad in uno scontro per niente facile. Con questi tre punti incamerati, i colchoneros si portano a soli tre lunghezze dai blaugrana. Un torneo che non finisce mai di sorprendere.

Valencia-Rayo finisce zero a zero. Una partita che guardava agli interessi europei dei padroni di casa e a quelli della salvezza per gli ospiti. Le due formazioni si sono equivalse nella ricerca spasmodica della rete, ma imprecisioni e parate dei portieri hanno neutralizzato ogni tentativo. Alla fine il risultato è giusto. Il Valencia si attarda nei sogni europei. Il Rayo non riesce a staccarsi dal gruppo delle pericolanti.

Un Almería che non molla mai, nonostante la retrocessione ormai acquisita, rende la vita difficilissima al Betis a Sevilla. Al Benito Villamarín finisce con una sudatissima vittoria per 3 a 2 dei padroni di casa. Betis presto sul doppio vantaggio, ma la formazione andalusa non smette di giocare e cercare la via della rete, che riesce a trovare in chiusura di tempo per mezzo di Leo Baptistao. Nella ripresa giunge la terza rete del Betis grazie a Ayoze Perez, con gli ospiti che accorciano immediatamente le distanze con Luka Romero e si rimettono in scia. Grande prestazione dell’Almería, che nonostante la retrocessione, continua a onorare il campionato, se stessa e lo sport con la forza del coraggio.