Il programma completo del weekend, si parte con Chelsea-Man City

L’attesa è finita e finalmente si ricomincia. Nel 1° turno del campionato inglese spicca la sfida tra Chelsea e Manchester City, con i Blues che vorranno sicuramente tornare nelle prime posizioni della classifica ma che per farlo, dovranno subito mostrarsi all’altezza dei campioni in carica che, con ulteriori nuovi innesti, partono come i favoriti per la vittoria finale. Esordio sulla carta fattibile ma non scontato contro il Wolverhampton per i vice campioni dell’Arsenal, che proveranno anche quest’anno ad agguantare il titolo sfiorato nelle due passate stagioni.

Riparte la Liga pronta a regalare nuove emozioni. Il campionato 2024/2025 si apre con l’Athletic Bilbao che inizierà la sua rincorsa a un posto in Champions League, soltanto sfiorato la scorsa stagione, contro il Getafe che sarà privo di Mason Greenwood rientrato in Inghilterra dal prestito. Per quanto riguarda i campioni di Spagna e d’Europa in carica del Real Madrid che, con un Kylian Mbappé in più in squadra, in questa prima giornata saranno ospiti del Mallorca. Match interessante e che sa già di scontro diretto per le prime posizioni quello tra l’Atletico Madrid, con un attacco rinnovato come dimostrano le partenze di Morata e Depay e l’arrivo di Julian Alvarez e il Villareal.

La prima giornata del campionato francese 2024/2025 si apre con i campioni in carica del Paris Saint – Germain ospiti del Le Havre, arrivato 15° lo scorso anno. Malgrado la partenza di Mbappé, i campioni in carica sono stati protagonisti di un mercato dai nomi non altisonanti ma comunque dispendiosa, come dimostra l’acquisto del classe 2004 Joao Neves e sono i favori per il titolo, oltre che per la sfida d’esordio