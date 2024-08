Pari tra Frosinone e Samp, colpo grosso Juve Stabia in casa del Bari

SUDTIROL- MODENA 2-1

Vittoria in zona Cesarini. Il Sudtirol supera con merito il.Modena, si riscatta dall’eliminazione in Coppa Italia a opera del Monza dopo i rigori e battezza bene il suo campionato. Al 3′ gli altoatesini provano a pungere con un tirocross di Molina che però nessuno.raccoglie. Al 6′ , invece, Mallamo non sbaglia insaccando di testa su cross di Casiraghi. All’8’il Modena cerca di riportarsi in partita con Battistella che calcia però a fil di palo. Non.meglio va a Palumbo la cui punizione al 14′ è neutralizzata da Poluzzi. Segnali di risveglio per i canarini. Al 23′ Odugwu spreca malamente l’ occasione del raddoppio. Al 35′ nuova offensiva altoatesina con l’ex Spal Kurtic che calcia a fil di palo su invito di Casiraghi. Al 40′ il Modena pareggia nel momento migliore dei padroni di casa cin Bozhanaj su suggerimento.di Palumbo..Al 14′ della ripresa Battistella prova a portare avanti gli ospiti con un tiro cross ma Poluzzi sventa l’insidia. Il ritmo della gara cala e per vedere un’altra occasione occorre attendere il 41′ quando Crespi sfiora il.vantaggio altoatesino con.una conclusione in acrobazia. Al 44′ Rover, di testa, fallisce il 2-1 su cross di Tait. L’ intesa tra i due funziona meglio al 45′ quando Rover, ancora di testa, stavolta fa centro. Al 52′ il.Modena pareggerebbe con Palumbo ma il suo gol e’ annullato per fuorigioco.

SALERNITANA- CITTADELLA 2-1

Ingenuità del Cittadella o caparbietà della Salernitana? Nel 2-1 con cui i campani si sono imposti in pieno recupero sui veneti nelka sfida tutta granata vi sono probabilmente ambedue gli elementi..Al 5′ gli.ospiti pungono con Amatucci ma Sepe blocca in due tempi. All’8′ i patavini passano con Rabbi che sfrutta nel modo migliore un cross al volo di Vita. La Salernitana non si scompone e Kallon, al 12′ , impegna Kastrati. Un minuto dopo il Cittadella sfiora il raddoppio con Vita, Sepe devia in tuffo in corner. Al 20′ gli.ospiti spingono ancora con Amatucci ma il tiro e’ deviato in corner. Amatucci si rivela come uno dei più propositivi dei patavini e al 23′ , su punizione, impegna Sepe. Al 25′ Daniliuc sta per regalare il.pareggio alla Salernitana ma Kastrati è attento.. Non.meglio va al 29′ all’ex Crotone Simy che , al volo, calcia a lato..Al 32′ il Cittadella sfiora il raddoppio con Carissoni il cui tiro cross si stampa sulla traversa. Al 45′ la Salernitana risponde con l’ ex Spezia Maggiore ma Kastrati si rifugia in corner. Arriva la ripresa e al 3’il Cittadella sfiora il raddoppio con un tiro al volo a lato di Angeli su punizione di Casolari..Al 21′ Rabbi colpisce la seconda traversa per gli ospiti, Cittadella determinato quanto sfortunato.. Cinque minuti dopo la Salernitana sfiora il pareggio con Verde dal limite. Al 31′ i padroni di casa ci riprovano con Braaf che conclude fuori misura. Al 33′ e’ Valencia a provarci per i campani ma la sua rovesciata è deviata in corner. Al 45′ Braaf spara sull’esterno della rete. L’offensiva asfissiante della Salernitana è premiata prima con il gol del pareggio al 48′ in pieno.recupero di Daniliuc su cross, poi addirittura dal rovesciamento definitivo dello svantaggio iniziale al 52′ con una conclusione a giro di Simy.

PISA- SPEZIA 2-2

Sotto di due reti, non si è scomposto.e ha trovato il pareggio. Un caparbio Pisa impone il segno ics allo Spezia. Al 9′ i liguri ci provano con Soleri , l’xex Como Semper respibge. Al 10′ il Pisa risponde con un tiro a lato dell’ex Modena Bonfanti..Al 17′ lo Spezia replica con un tiro fuori misura di Bandinelli. Due minuti dopo Moreo di testa impegna Sarr. Partita divertente e con continui capovolgimenti.di fronte..Al 21′ lo Spezia rompe gli equilibri con Francesco Pio Esposito che corregge in rete un tiro di Bandinelli. Al 40′ Salvatore Esposito sfiora il raddoppio con una punizione che termina alta di poco..Il raddoppio spezzino.e’pero’solo rimandato e giunge al minuto 47 con un’incornata di Bertola su punizione di Salvatore Esposito.Al 51′ il Pisa si riporta però sotto con un’ incornata di Toure ‘ su cross di Tramoni.

Quest’ultimo, a inizio ripresa, va a un soffio dal 2-2 prima con un tiro alto dal limite al 1′ e poi con una punizione oltre la traversa all’8’. Al 21′ Toure ‘ impegna Sarr in una respinta. Il Pisa è praticamente in assoluto controllo.della gara e al 33′ pareggia con un’incornata di Canestrelli su corner di Angori. Al 40’ lo.Spezia potrebbe tornare avanti ma la rovesciata di Bertola termina a lato.

BARI- JUVE STABIA 1-3

Un Lasagna molto ispirato non è bastato.. Il Bari crolla con un pesante 1-3 al San Nicola contro una Juve Stabia quadrata che battezza nel modo migliore il ritorno in cadetteria. Al 12′ gli ospiti ci provano con Candellone che è anticipato da Vicari. Al 24′ invece, Bellich non sbaglia depositando in rete di testa su corner di Mosti.Al 33′ il Bari prova a rispondere con Lasagna il cui tiro è deviato in corner. Al 47′ arriva il raddoppio campano, Mosti è sempre l’elemento ispiratore su corner, Folino mette i rete di testa. Al 6′ della ripresa il.solito Lasagna impegna Thiam. Sempre lui al 19′ calcia sull’esterno.della rete. Al 24′ si rivede la Juve Stabia con un tiro dal limite di Andreoni parato da Radunovic. E’ il preludio del 3-0 che giunge al 33′ con un tiro al volo di Artistico..Al 48′ Ricci dà al Bari almeno.la soddisfazione di accorciare le distanze su cross di Dorval.

CATANZARO- SASSUOLO 1-1

Sospiro di sollievo per il Catanzaro, occasione sprecata per il Sassuolo. Tra le due compagini finisce 1-1 ma gli emiliani recriminano per avere sciupato clamorosamente nei minuti conclusivi l’occasionissima per fare loro l’intera posta con un rigore fallito da Laurientè. Le due compagini si sono sfidate senza risparmiarsi e a viso aperto predominando a fasi alterne e il pareggio si può quindi considerare verdetto equo. La prima occasione è degli ospiti con Thorstvedt che all’8′ impegna Pigliacelli dal limite. Al 14′ il Catanzaro replica con l’ex Foggia e Perugia Iemmello che, servito da Biasci, non impensierisce però Satalino. Al 20′ Iemmello restituisce il favore a Biasci, quest’ultimo conclude di poco a lato. Il Catanzaro, nei minuti d’avvio, si fa preferire. Al 26′ gli emiliani ci provano con Bajrami dal limite ma Pigliacelli è attento. Al 27′ i padroni di casa vanno vicini al vantaggio con Pagano che, smarcato da Iemmello, conclude a lato di poco. Al 38′ Mulattieri, scuola Inter, riceve da Boloca e, su azione di contropiede, porta in vantaggio il Sassuolo. La prima frazione va in archivio con il Sassuolo in vantaggio su un Catanzaro comunque molto tonico. All’8′ della ripresa il Catanzaro si rimette in carreggiata grazie a Pontisso che sfrutta nel modo migliore un passaggio di Biasci. Al 9′ i calabresi sfiorano addirittura il capovolgimento di fronte con un tiro dal limite di Biasci che termina a lato di poco. All’11’ il Sassuolo risponde con Boloca la cui mira non è però precisa. Al 20′ il Catanzaro potrebbe capovolgere le sorti della gara ma il tiro di Pagano finisce a lato di poco. Al minuto 27 il Sassuolo potrebbe prendere il volo con una punizione di Caligara che però non centra lo specchio della porta. Il Catanzaro prova ad alzare i giri del motore ma il colpo di testa di Iemmello al 30′ termina fuori misura. Al 43′ gli emiliani sfiorano il vantaggio, Paz pennella un buon cross per Russo che indirizza di testa verso Pigliacelli senza riuscire a sorprenderlo.Al 48′ il Sassuolo beneficia di un calcio di rigore per fallo di Antonini su Laurientè, quest’ultimo però sciupa malamente sparando alto.

CESENA- CARRARESE 2-1

Ambedue mancavano dalla cadetteria da parecchio tempo. Cesena e Carrarese si sono riaffacciate al secondo gradino della gerarchia calcistica tricolore dando vita a una sfida d’esordio molto aperta e ricca di occasioni. Alla fine l’hanno spuntata i romagnoli che confermano così il loro buon momento dopo avere eliminato l’Hellas Verona in Coppa Italia. Mattatore della gara è stato quello Steven Shpendi che, già a bersaglio due volte con gli scaligeri, ha sfornato una doppietta anche contro gli apuani, autori comunque di una buona prestazione. Al 7′ gli apuani cercano di rendersi pericolosi con un’azione Panico- Cerri, quest’ultimo è atterrato ma il direttore di gara lascia correre. All’8′ i romagnoli passano in vantaggio con Shpendi, già protagonista della sfida di Coppa Italia contro l’Hellas Verona; servito da Berti, l’attaccante anon lascia scampo all’ex Ternana Bleve. Al 10′ la Carrarese tenta di reagire con Palmieri ma il suo tiro è deviato da Pisseri. Al 16′ i cesenati sfiorano il raddoppio, un tiro di Kargbo è rimpallato e finisce sui piedi di Shpendi che colpisce il palo. Al 21′ Belloni commette fallo su Curto e il Cesena beneficia di un penalty, dal dischetto Shpendi non sbaglia. Al 32′ la Carrarese deve fare i conti con la sfortuna, Panico, liberato da Cerri, con un gran fendente colpisce la traversa. Al 35′ Berti pesca Donnarumma che però non riesce a superare Bleve e a garantire al Cesena il 3-0. I romagnoli appaiono in grande ispirazione e al 38′ sfiorano nuovamente l’allargamento del bottino con Kargbo. Al 43′ la Carrarese prova a rientrare in partite con Palmieri che però pretende troppo da se stesso calciando da centrocampo e non crea problemi a Pisseri. Al 46′ Ceesay potrebbe firmare il 3-0 ma trova un Bleve bravo ad opporsi alla sua conclusione. Al 10′ della ripresa i marmiferi si riportano sotto con Schiavi che ribadisce in rete una respinta del palo su cui Pisseri aveva mandato una precedente conclusione di Finotto. La Carrarese ci crede e al 13′, con lo stesso Finotto, servito da Capello, tenta la via del pareggio trovando però un Pisseri attento. Al 15′ i toscani ci provano con Panico, Pisseri respinge ma l’azione era già stata fermata per fuorigioco. Al minuto 28 il Cesena prova a riallungare con il suo uomo gol per eccellenza, ovvero Shpendi, Bleve però non si lascia sorprendere. I romagnoli soffrono la pressione degli apuani, entrati in campo più determinati rispetto alla prima frazione. Al 32′ il Cesena sfiora il 3-1 con Kargbo che, servito da Shpendi, manda a lato di un soffio. Al 35’Schiavi rischia di regalare alla Carrarese il pareggio ma conclude sul fondo. Sempre lui, al 41′, pennella una punizione su cui Van Hooijdonk, nel tentativo di sventare l’insidia, rischia l’autogol. Al 43′ Adamo potrebbe fare ancora decollare il Cesena ma trova un Bleve pronto alla respinta. Al 45′ è Van Hooijdonk, servito da Shpendi, a mancare malamente il 3-1.

REGGIANA- MANTOVA 2-2

Reggiana ingenua, Mantova caparbio. Avanti di due reti, gli emiliani hanno poi subito il ritorno dei virgiliani bravi a crederci sino alla fine e ad acciuffare il pareggio nei minuti di recupero, Il Mantova battezza così con il segno ics il ritorno in una serie B da cui mancava dalla stagione 2009-2010. Al 16′ la Reggiana ci prova con Vergara che conclude sul fondo. Il primo scorcio di gara è favorevole agli emiliani. Al 35′ l’ex Lecco Sersanti subisce un fallo su contropiede dei padroni di casa ma l’arbitro non ravvisa irregolarità. Reggiana che sembra tenere il predominio dell’iniziativa, Mantova che fatica a concludere. Al 39′ i virgiliani sfiorano il vantaggio con una conclusione di Fiori all’incrocio dei pali. Un minuto dopo Bardi blocca un tentativo di conclusione di Wieser. Mantova pericoloso per due volte in altrettanti minuti . Al 47′ Sersanti , dal limite, impegna Festa, Reggiana vicina al vantaggio. Prima frazione in archivio a reti bianche. Al 7′ della ripresa la Reggiana rompe l’equilibrio andando a bersaglio con Vergara che si impossessa della sfera dopo una respinta su precedente punizione e, dal limite, con la complicità di una deviazione di Trimboli, supera Festa. All’11’ i virgiliani hanno un’occasionissima per pareggiare con un contropiede di Fiori ma quest’ultimo non riesce a impensierire Bardi con il suo scavetto.Il Mantova non sembra avere accusato il colpo del gol subito e , al 22′, sfiora nuovamente il pareggio con Trimboli che fraseggia con Galuppini e colpisce il palo dal limite. Nel momento migliore del Mantova, la Reggiana affonda la lama per la seconda volta, Vergara è bravo ad approfittare di un passaggio errato di Festa e a mettere Reinhart in condizione di raddoppiare. Al 27′ i virgiliani provano a riaprirla con Bragantini che, entrato da pochissimo, colpisce però l’esterno della rete. Mantova reattivo come gi à in occasione del primo gol subito. Al 30′ il Mantova rientra in partita, Trimboli serve con la spalla un po’ fortunosamente Bragantini che non lascia scampo a Bardi. Il suo inserimento sembra avere dato all’attacco virgiliano maggiore mordente. Al 37′ la Reggiana potrebbe allargare il divario ma l’ex Cittadella Vido, servito da Vergara, conclude su Festa. Al 39′ la Reggiana potrebbe chiuderla con Portanova che calcia però sul palo. Al 43′ l’exVenezia, Virtus Entella e Pro Vercelli Aramu, di testa, prova a regalare il pareggio ai virgiliani senza riuscirci. Al 45′ il Mantova ci riprova con Brignani che, pescato da Burrai, conclude però debolmente di testa. Al 48′ Sersanti, dal limite, non impensierisce Festa. Al 49′ i virgiliani colgono il clamoroso pareggio con un’autorete di Meroni su cross di Mensah.

FROSINONE- SAMPDORIA 2-2

Hanno giocato a sopraffarsi sino al termine ma si sono dovute accontentare della divisione della posta. Un punto per parte per Frosinone e Sampdoria nel match clou della prima giornata della serie B 2024-25. I doriani hanno concluso in dieci uomini per un’ingenua espulsione dell’ex Como Ioannou. Al 2′ il Frosinone ci prova con Darboe, ex di turno autore con i doriani lo scorso campionato di quattordici presenze e due reti che però colpisce un avversario. Poco dopo l’ex Como Ghidotti interviene prima su Darboe e poi su Oyono. Ciociari in netta superiorità in avvio di gara. Al 6′ i doriani provano a reagire con l’ex Genoa Coda che conclude a lato a giro. Al 7′ l’ex Como Bellemo serve l’ex Cosenza Tutino che spara oltre la traversa, doriani ancora pericolosi. Al 9′ i blucerchiati ci riprovano con Akinsamiro che conclude a lato della porta difesa da Cerofolini. Al 15′ Tutino, servito da Coda, conclude sul portiere frusinate. Dopo aver subito l’iniziativa dei padroni di casa, i doriani sembrano prendere il controllo della gara. Al 18′ doriani ancora in evidenza con Coda che spara altissimo. Al 31′ Marchizza tenta il colpo su calcio di punizione ma la Sampdoria evita il pericolo con un’attenta parata di Ghidotti. Al 35′ doriani incisivi con un tirocross di Tutino, molto ispirato, che si perde sul fondo. Al 38′ il Frosinone risponde con Cuni che si vede respingere la conclusione con i pugni da Ghidotti. Non meglio va per una conclusione di Ambrosino dal limite subito dopo. Frosinone molto determinato ma Ghidotti riesce sempre ad abbassare la saracinesca. Al 43′ i ciociari si fanno vedere con Ghedjemis che riceve la sfera da Darboe ma conclude fuori misura di poco. Al 44′ il Frosinone passa in vantaggio, cross di Ghedjemis, testa di Romagnoli a liberare Ambrosino che supera Ghidotti. Al 48′ Tutino potrebbe pareggiare ma il suo tiro è deviato da Cerofolini in corner. Primo tempo ricco di emozioni appannaggio dei ciociari ma con una Sampdoria più volte pericolosa. Al 5′ della ripresa Oyono propone un tema sottoforma di Cross ma Ghidotti è pronto a bloccare. Al 9′ i doriani pareggiano con Venuti che riceve la sfera un po’ fortunosamente da Darboe e, con un mancino, beffa Cerofolini. Al 12′ la Sampdoria tenta di invertire il corso della gara ma il tiro di Yepes si spegne a lato. Replica il Frosinone un minuto dopo con Ambrosino, Ghidotti è però attento. Due minuti dopo l’attaccante frusinate ci riprova concludendo fuori misura. Al 19′ la Sampdoria sfiora il vantaggio con un tiro al volo di Venuti fuori di poco. Il 2-1 blucerchiato è però soltanto rimandato e giunge al minuto 22 con Coda su cross di Depaoli entrato da soli due minuti.Al 28′ i ciociari provano a riprenderla con un tiro al volo di Pecorino dal limite ma Ghidotti fa sua la sfera. Al 32′ i doriani cercano di allungare con Sekulov ma Cerofolini controlla bene sventando l’insidia. Le due squadre continuano a giocare a rincorrersi e al minuto 35 il Frosinone fa bingo pareggiando con Distefano, bravo a colpire di testa su cross di Gelli e a superare Ghidotti. Nella Sampdoria saltano un po’ i nervi e ne fa le spese Ioannou che, al 37′, lascia i suoi in dieci per un cartellino rosso per un fallo su Ghedjemis. Al 41′ Distefano sfiora il 3-2 frusinate con un tiro che, complice una deviazione, termina sull’esterno della rete. Al 43′ ciociari ancora pericolosi con lo stesso Distefano su cross di Kvernaze ma l’attaccante frusinate calcia su Ghidotti. Al 50′ Distefano , molto ispirato, conclude su Ghidotti bravo ad alzare sopra la traversa e a salvare il pareggio dei suoi.

COSENZA- CREMONESE 1-0

Prima giornata con il botto. Il Cosenza supera di misura la Cremonese nel non facile debutto stagionale e intasca tre punti dorati. Una volta in vantaggio, i calabresi sono andati vicino più volte al raddoppio e sono stati bravi a resistere all’offensiva grigiriossa di ritorno. Al 10′ i padroni di casa si rendono pericolosi con D’Orazio che impegna l’ex Catanzaro Fulignati. I rossoblù si ripetono al quarto d’ora con Ciervo che, dal limite, dà nuovamente lavoro al portiere grigiorosso. Al 19′ gli ospiti ci provano con un’incornata di Sernicola a lato su cross di Quagliata. Al 24′, su cross di Fumagalli, D’Orazio di testa manda sull’esterno della rete sfiorando il vantaggio cosentino. Al 30′ ancora lui, il più ispirato dei suoi, riceve di testa da Fumagalli e segna l’1-0 per i padroni di casa, meritatamente avanti per la maggior mole di gioco espressa. Al 44′ la Cremonese ci prova con Collocolo ma l’ex Bari e Salernitana Micai devia in tuffo. Il primo tempo sorride al Cosenza. All’8′ della ripresa Mazzocchi potrebbe raddoppiare ma, dal limite, non riesce a superare Fulignati. La replica della Cremonese arriva un minuto dopo con Pickel che, imbeccato da Tsadjout, calcia alto. All’11’ il Cosenza potrebbe nuovamente raddoppiare ma Fumagalli, su suggerimento di Ciervo, non riesce a superare Fulignati bravo a bloccare la sfera in due tempi. Al 15′ la Cremonese si propone con un cross di Zanimacchia che termina direttamente sul fondo. Al 20′ il Cosenza sfiora il raddoppio con Fumagalli che riceve la sfera da Kourfalidis ma calcia alto. Al 30′ Barbieri potrebbe regalare il pareggio ai grigiorossi ma calcia alto da posizione favorevole. Al 32′ Cosenza di nuovo vicino al gol con una conclusione alta da distanza ravvicinata di Ricciardi su lancio di Fumagalli. Quest’ultimo ci riprova al 35′ ma spedisce sul fondo. La Cremonese cerca di rientrare in partita con Zanimacchia ma la sua incornata al 39′ rotola a fondocampo. Al 42′ ancora Zanimacchia tenta di mettere in movimento l’attacco ospite ma il suo cross termina direttamente sul fondo. Al 46′ lo stesso Zanimacchia, di testa, su cross di Barbieri, conclude a lato. Cosenza a un soffio dal raddoppio al minuto 49′ con Zilli che, servito da Ricciardi, colpisce il palo.