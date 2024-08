Chi è Samuel Mbangula, il protagonista a sorpresa della Juventus

Il suo nome completo è Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda ed è nato il 14 gennaio 2004 in Belgio. Fin dalla tenera età Samuel si è avvicinato al mondo del calcio dove ha iniziato a tirare i primi palloni nella squadra del Léopold per poi andare giocare nel Brussels Strombeek. Già nei vari campionati giovanili, il piccolo Mbangula si mise in mostra e questo gli valse una chiamata del Bruges con la quale firmò il primo vero contratto. Nell’estate del 2019, il quindicenne belga decise accetto il trasferimento all’ Anderlecht.

Neanche un anno di tempo e arriva la telefonata della Juventus che nel frattempo offre 390 mila euro al club belga per acquistare il cartellino della giovane promessa. Mbangula non si lascia scappare l’opportunità e nel settembre del 2020 approda in Italia. La gavetta di Mbangula dura ben poco perché in soli tre anni scala dall’under 17 fino alla prima squadra. Un sogno che si realizza per davvero pensando anche che Samuel non riusciva trovare spazio nelle giovanili bianconere.

NUMERO 10 IN NAZIONALE – Mbangula ha scalato le gerarchie anche nella nazionale del Belgio dall’Under 15 dove esordì nell’aprile del 2019 all’under 21 di adesso. Di strada ne ha già fatta molta Samuel e ancora di più gli aspetta se riesce a tenere i piedi per terra. Il 13 ottobre dello scorso anno ha esordito con la maglia dell’Under 21 durante il match con il Malta vinto per 2 a 0. Il ct belga Gill Swerts deve avere visto in Mbangula qualcosa di grande perché assegnarli fin da subito la maglia numero 10 che è sempre stata la maglia dei più famosi idoli, è il simbolo che il ragazzino belga possiede veramente qualcosa di speciale.

Tuttavia il gol con assist all’esordio in serie A è ancora qualcosa di più colossale perché veramente pochi ci sono riusciti. Inoltre Mbangula è veloce, esplosivo, duttile, gioca in tutte le parti del campo. Ala, esterno di entrambi i lati, interno di centrocampo, trequartista come in nazionale. È tutto e ovunque come tutto può accadere nel futuro di Mbangula. È ancora presto, molto presto per fare aspettative e Samuel lo sa, forse anche meglio di noi. Ma se il buongiorno si vede dal mattino…