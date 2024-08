Brescia, Salernitana e Palermo ko, vincono Cremonese e Spezia

SUDTIROL- SALERNITANA 3-2

Dopo il Modena, la Salernitana. Il Sudtirol inanella la seconda posta piena consecutiva e prosegue a vele spiegate con il suo campionato. Ambedue vittoriose nella giornata inaugurale, il Sudtirol con il Modena e la Salernitana con il Cittadella, puntano a riconfermarsi. Gli altoatesini vogliono tornare a vincere al Druso dopo essersene congedati nella stagione 2023-24 con una sconfitta per 0-1 contro il Palermo. Al 2’ il Sudtirol prova a pungere con Davì, la sua conclusione su cross di Molina termina però fuori misura. La risposta della Salernitana non si fa attendere, Kallon conclude a giro ma la sfera è deviata in corner da Poluzzi. Al 6’ arriva la controreplica altoatesina con una conclusione al volo di Davì su cross di Molina quasi in fotocopia della precedente che termina però fuori dallo specchio della porta. Sin dai minuti d’avvio le due squadre giocano a viso aperto senza coprirsi. All’8’ Casiraghi interviene da tergo su Tello e Perenzoni estrae per lui il primo cartellino giallo della partita. Al 17’ la Salernitana prova a pungere con Kallon ma Masiello devia in corner il suo cross. Al 22’ il Sudtirol risponde con un’incornata di Casiraghi che vince un contrasto aereo con Daniliuc ma non riesce a impensierire Sepe. Un minuto dopo Arrigoni prova nuovamente a far sfondare il Sudtirol con una conclusione dal limite ma Sepe si fa ancora trovare pronto. Al 27’ i padroni di casa beneficiano di una massima punizione per un intervento falloso di Velthuis su Odugwu. Dal dischetto Casiraghi non fallisce non lasciando scampo a Sepe. Il Sudtirol sblocca il vantaggio in una sfida contrassegnata nella sua prima mezz’ora dall’equilibrio. Al 32’ l’ex Crotone Simy prova a scuotere i granata ma il suo tiro è deviato in corner. I granata non demordono e al minuto 36 pervengono al pareggio con un destro al volo di Tongya sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 42’ Molina riporta in vantaggio il Sudtirol sfruttando un cross di Casiraghi non agganciato da Odugwu. Al 7’ della ripresa il Sudtirol potrebbe allungare, Bronn pesca Casiraghi ma il suo tiro è deviato da Daniliuc in corner. Al 9’, su corner di Casiraghi, irrompe Arrigoni che colpisce la traversa evitando il 3-1. Al 12’ Verde prova a riportare la Salernitana in carreggiata ma conclude altissimo. Non fallisce invece Braaf che porta i campani al pareggio al 16’ con la complicità di una deviazione di Ceppitelli. Al 29’ i campani potrebbero ribaltare l’esito della contesa ma Braaf, dal limite, conclude sul fondo. Al 33’ Verde conclude oltre la traversa. Galvanizzata dal gol del pareggio, la Salernitana sembra avere preso le redini della gara. Al 38’ il Sudtirol ci prova con Merkaj ma Sepe fa buona guardia. Non meglio va a Rover un minuto dopo. Quando la partita sembra incamminata sui binari del pareggio, il Sudtirol la fa sua al minuto 51 in pieno recupero con un destro al volo di Rover sugli sviluppi di una rimessa.

BRESCIA- CITTADELLA 0-1

Lo stop dell’esordio all’Arechi contro la Salernitana esigeva un pronto riscatto. Il Cittadella lo ha trovato espugnando il Rigamonti contro un Brescia che non bissa così il successo ottenuto contro il Palermo. Al 1’ le rondinelle potrebbero subito sfondare , Bertagnoli si fa respingere il tiro da Kastrati, riprende Bisoli che colpisce la traversa. Al 3’ il Cittadella risponde con un’incornata debole di Rabbi. All’11’ Brescia ancora pericoloso, Verreth crossa per Bisoli che, al volo, spedisce però fuori misura. Al 14’, su cross di Galazzi, Bertagnoli chiude di testa a lato. Al 17’ Casolari, al volo ci prova per il Cittadella ma spedisce alto. Il batti e ribatti prosegue, al 18’ l’ex Spal Dickmann non inquadra lo specchio della porta su imbeccata di Olzer. Al 27’ il Cittadella risponde con un tiro teso di Carissoni che non genera però esiti apprezzabili. Al 30’ Bisoli serve Borrelli e quest’ultimo colpisce il secondo legno bresciano. Due minuti dopo il Cittadella ci prova con un velenoso tirocross di Carissoni deviato in corner. Al 29’, su cross di Borrelli, Dickmann conclude di poco fuori di testa. Le due squadre si punzecchiano continuamente senza però riuscire a superarsi. Al 40’ il Cittadella ci riprova con Desogus che conclude però a lato. Al 6’ della ripresa l’ex Lugano Masciangelo lancia Amatucci che , di testa, mette oltre la traversa, Cittadella a un passo dal vantaggio. Il Brescia non fa tardare la sua risposta , all’8’ prima Galazzi, poi Olzer di testa danno lavoro a Kastrati. Al 13’ il Cittadella rimane in dieci per l’espulsione di Pavan per un fallo su Olzer. Il Brescia prova ad approfittarne ma Cistana, al 16’, non è preciso. Al 18’ i granata passano in vantaggio con Carissoni, bravo ad avventarsi su una respinta di Lezzerini su precedente tiro di Branca. Al 21’ il Brescia risponde con Verreth che impegna Kastrati. Tre minuti dopo i padroni di casa ci provano con Olzer la cui punizione non crea però problemi a Kastrati. Al 33’ Ravasio , in contropiede, non riesce a far raddoppiare il Cittadella. Al 34’ Borrelli, di testa, conclude a lato. Brescia più intraprendente in questa fase. Al 40’ Borrelli riceve da Bisoli che, di testa, conclude alto. Al 47’ Juric mette fuori di poco. Al 47’ il Brescia va a bersaglio con Bianchi ma la rete è annullata per fuorigioco. Il Cittadella incamera così tre punti preziosi.

SASSUOLO- CESENA 2-1

Il derby emiliano romagnolo finisce nelle mani del Sassuolo. I neroverdi conquistano la prima vittoria stagionale condannando la matricola Cesena al primo stop dopo la posta piena casalinga contro la Carrarese. Al 5’ il Sassuolo ci prova con un tiro dal limite di Kumi ma Pisseri è bravo a deviare. Al 6’ Paz conclude al volo dal limite, Mulattieri tenta la deviazione di tacco ma trova Pisseri attento. L’avvio di gara è favorevole ai padroni di casa. All’8’ i neroverdi hanno ancora l’occasione per prendere il largo ma Caligara svirgola malamente dopo una respinta di Pisseri su precedente tiro di Antiste. Al 18’ il Cesena prova a reagire con Ciofi che, di testa, impegna Satalino. Al 23’ nuovo sussulto ospite con Berti he, dal limite, non inquadra lo specchio della porta. Al 34’ il Sassuolo passa in vantaggio, Mulattieri crossa per Antiste che non lascia scampo a Pisseri. Al 38’ Bajrami potrebbe raddoppiare ma Pisseri non si fa trovare impreparato. Al 47’ Kargbo colpisce di prima ma trova la risposta di Satalino. Al 2’ della ripresa il Cesena prova a rimettersi in carreggiata con Kargbo ma il suo diagonale termina a fil di palo. Non sbaglia invece Curto che, all’8’, raccoglie un cross di Donnarumma e infila Satalino. Tutto da rifare per il Sassuolo contro un Cesena che è partito con grande slancio nella ripresa. All’11’ Bastoni prova a fare decollare gli ospiti ma il suo tiro è deviato da Antiste. Al 20’ il Sassuolo torna in vantaggio con Russo che, di testa, su cross di Antiste, fa secco Pisseri dopo una precedente respinta su punizione di Caligara. Al 30’ Mulattieri potrebbe allargare il divario ma conclude fuori misura. Al 44’ Shpendi ha una buona intuizione ma Satalino gli impedisce di riportare il Cesena in partita. I tre punti vanno al Sassuolo che conserva così l’imbattibilità dopo il pareggio dell’esordio contro il Catanzaro.

CREMONESE- CARRARESE 1-0

Prima vittoria stagionale per la Cremonese, secondo stop per la Carrarese dopo la sconfitta dell’esordio contro il Cesena. Al 4’ i grigiorossi ci provano con un’incornata di De Luca ma Bleve si oppone. Due minuti dopo è Bonazzoli a concludere sopra la traversa. Al 20’ Bleve salva ancora la Carrarese su tiro di Bonazzoli imbeccato da Pickel. Al 37’ arriva il primo sussulto della Carrarese prima con Coppolaro e poi con Zuelli ma nel primo caso Fulignati respinge, nel secondo blocca. Al 38’ la Carrarese ci riprova con Panico che, al termine di un’azione elaborata, costringe Fulignati alla deviazione in corner. Al 43’ Sernicola ci prova per la Cremonese ma conclude oltre la traversa ottenendo un calcio d’angolo per una deviazione in corner. Al 44’ il monologo della Cremonese prosegue, corner dell’ex Spal Castagnetti, incornata dell’ex Monza Antov e palla alta di testa. Al 45’ la Carrarese potrebbe passare in vantaggio ma Finotto, pescato da Panico, sbaglia da pochi passi una ghiotta conclusione. Al 4’ della ripresa la Cremonese va a un soffio dal vantaggio con Johnsen ma Bleve, ancora una volta, neutralizza. Su fronte opposto, un minuto dopo, ci prova Schiavi ma Fulignati neutralizza. Al 6’ i grigiorossi vanno ancora vicini al gol con un palo colpito da Johnsen. La Carrarese appare più propositiva rispetto alla prima frazione ma Finotto, al 9’, con un potente destro non riesce ad avere la meglio su Fulignati bravo a sventare in corner. Al 13’ Panico slalomeggia bene tra alcuni difensori cremonesi ma non riesce a superare il portiere grigiorosso. Al 22’ Vazquez sfodera una conclusione a giro al termine di un’azione elaborata ma conclude fuori misura. Al 24’ è Panico, su opposto versante, a concludere oltre la traversa. Al 41’ Illanes commette fallo su Johnsen ed è rigore per la Cremonese. Dal dischetto Vazquez non sbaglia e frattanto Illanes è espulso con rosso diretto lasciando gli apuani in dieci. La Cremonese intasca quindi l’intera posta ma al 54’, a fine partita, Pickel la lascia in dieci per l’espulsione per somma di ammonizioni dopo un sussulto di nervi.

SPEZIA- FROSINONE 2-1

Primo acuto stagionale dello Spezia dopo il pareggio di Pisa. Il Frosinone incappa invece nella prima sconfitta dopo due turni. Al 1’ i padroni di casa ci provano con l’ex Empoli Bandinelli che, imbeccato da Falcinelli, obbliga Cerofolini a una deviazione in corner. Al 3’ ci prova Elia ma il portiere frusinate si oppone bene. All’11’ Falcinelli pesca Francesco Pio Esposito che non trova lo specchio della porta. Al 14’ lo Spezia prosegue il suo monologo con Elia che però conclude debolmente su Cerofolini. Al 16’ arriva la prima conclusione ciociara con Oyono che non crea però problemi a Sarr. Al 31’ Frosinone pericoloso con Cuni che conclude però oltre la traversa. Al 34’ gli ospiti sfiorano il vantaggio, punizione di Marchizza e deviazione avventurosa di Francesco Pio Esposito verso la propria porta oltre la traversa. Al 38’ il Frosinone passa con Darboe su perfetto passaggio di Cuni. Al 40’ lo stesso Darboe potrebbe raddoppiare ma Sarr devia stavolta in corner. Arriva la ripresa e al 6’ il Frosinone va a un soffio dal raddoppio con Ambrosino. Al 9’ lo Spezia risponde con una rovesciata a lato di Francesco Pio Esposito. Al 14’ il Frosinone prova a prendere il largo con Ghedjemis che conclude a fil di palo. Al 17’ Darboe, molto attivo e alla terza conclusione, conclude a fil di palo. Al 27’ Garritano aggancia la sfera con la mano e per lo Spezia è rigore. Dagli undici metri Salvatore Esposito spiazza Cerofolini. La partita sembra incamminata verso il pareggio ma, al minuto 47, lo Spezia la fa sua con Aurelio che approfitta di una situazione convulsa dopo un corner di Salvatore Esposito e infila Cerofolini.

SAMPDORIA- REGGIANA 0-1

Colpo grosso della Reggiana al Luigi Ferraris contro la Sampdoria che incappa nel primo stop stagionale. Al 5’ gli emiliani ci provano con l’ex Genoa Portanova ma la difesa blucerchiata respinge. Al 10’ la Sampdoria risponde con un diagonale a lato di Tutino. Al 19’ la Reggiana ci riprova con Vergara che, dopo uno scambio con Gondo, impegna Ghidotti. Al 23’ i blucerchiati potrebbero passare in vantaggio ma il tiro di Bereszynski è sventato in due tempi da Bardi. Al 28’ Reggiana vicina al vantaggio con una conclusione a giro di Vergara a lato. Al 33’ la Sampdoria prova a reagire con Coda che scambia bene con Tutino ma non riesce a concludere in modo apprezzabile. Al 4’ della ripresa la Reggiana prova con una conclusione a giro a lato di Gondo. Al 9’ Vergara commette fallo su Akisanmiro , in un primo momento Cosso assegna la massima punizione, poi però ritorna sui suoi passi. Al 16’ Gondo effettua un tirocross ma Vismara, entrato a inizio ripresa tra i pali dei blucerchiati al posto di Ghidotti, si oppone. Al 21’ Portanova, di testa, obbliga il portiere doriano a una deviazione in corner. Al 23’ Sampdoria in evidenza con Depaoli che però conclude oltre la traversa. Al 31’ Vergara calcia a lato mancando il vantaggio degli emiliani. Al 33’ , su cross di Depaoli, l’ex Genoa Coda conclude di testa ma il tiro è deviato in corner. Al 39’ la Reggiana passa con il suo uomo più ispirato, Vergara, bravo a raccogliere un invito di Vido. Al 49’ Depaoli potrebbe regalare il pareggio ai doriani ma la sua rovesciata termina alta.

PISA –PALERMO 2-0

Vince il Pisa, come lo scorso campionato quando si impose per 4-3. Primo acuto stagionale per i nerazzurri toscani, il Palermo incassa la seconda sconfitta di fila dopo quella contro il Brescia ed è ancora a secco di reti all’attivo dopo due turni. Al 4’ i padroni di casa vanno in vantaggio con un’autorete di Nedelcearu che devia maldestramente nella propria porta nel tentativo di anticipare Moreo. Al 6’ il Pisa potrebbe addirittura raddoppiare con Caracciolo che conclude a fil di palo. Quest’ultimo è molto ispirato e 10’ colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 18’ vi è la prima conclusione del Palermo con un tiro al volo di Di Francesco murato dalla difesa pisana. Al 19’ Ranocchia sfiora il pareggio concludendo poco distante dalla porta dell’ex Como Semper. Al 20’ Moreo colpisce di testa ma debolmente e Desplanches non ha problemi a sventare. Al 37’ ancora Di Francesco impegna Semper in una respinta con un diagonale. Il Palermo cerca di rimettersi in carreggiata dopo un predominio iniziale dei pisani. Al 2’ della ripresa Moreo potrebbe raddoppiare con un diagonale ma Desplanches sventa l’insidia. Al 3’ Di Francesco non è preciso in una ghiotta occasione da gol per gli ospiti. Al 9’ Brunori colpisce di testa ma Semper respinge da par suo, Palermo vicino al pareggio. Al 17’ , su punizione di Ranocchia, ancora Brunori dà lavoro al portiere pisano. Al 21’ l’ex Modena Bonfanti porta i pisani al raddoppio su suggerimento di Tramoni. Al 34’ è ancora lui a concludere, ma in modo sbilenco, verso la porta palermitana. Al 39’ Gomes conclude alto dopo una respinta della difesa pisana. Al 48’ rosanero ancora in evidenza con un’incornata di Henry su cross di Diakitè che conclude alto. Al 51’ ancora Diakitè non sorprende il portiere pisano.