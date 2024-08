Spettacolo Mantova, 3 a 2 al 93′! Catanzaro Juve Stabia senza reti

CATANZARO- JUVE STABIA 0-0

Un tempo per parte e divisione della posta. Catanzaro e Juve Stabia pareggiano a reti bianche al Ceravolo e mantengono l’imbattibilità dopo due turni. Primo tempo di marca stabiese, secondo più favorevole ai padroni di casa. La Juve Stabia ha un po’ da recriminare per una rete annullata per fuorigioco che le avrebbe permesso di bissare il successo ottenuto lo scorso turno a Bari. Il Catanzaro si rende pericoloso al 3′ con Ceresoli il cui tiro è ribattuto dalla difesa stabiese. Al 10′ i campani rispondono con un’incornata di Varnier che, pescato da Andreoni, si vede deviare la conclusione dalla difesa. Al 14′ la Juve Stabia prova ancora a pungere con Andreoni il cui cross è intercettato da Pigliacelli. Al 23′ le vespe cercano ancora di pungere con una conclusione dal limite di Piscopo ma Pigliacelli non ha problemi a sventare. Predominio degli stabiesi in questa fase della gara. Al 26′ il Catanzaro va a un soffio dal vantaggio con Petriccione che colpisce la traversa di testa. La prima frazione va in archivio senza vinti né vincitori con le due squadre che giocano a viso aperto e i campani che si fanno leggermente preferire. All’11’ la Juve Stabia passerebbe in vantaggio grazie a Candellone che ribadisce in rete una precedente respinta di Bonini su cross di Piscopo. Il direttore di gara Daniele Rutella di Enna, però , manifesta perplessità e va a consultare il Var decidendo alla fine di annullare la rete per posizione di fuorigioco ravvisata con riferimento allo stesso Piscopo. Si resta quindi a reti bianche. Al 18’Pittarello ha una buona occasione per portare il Catanzaro avanti ma colpisce la traversa. Al 23′ il Catanzaro va a un soffio dal vantaggio, l’ex Foggia e Perugia Iemmello pesca Pompetti che costringe Thiam a una deviazione in corner. Rutella, però, fa ripartire inspiegabilmente il gioco da una rimessa dal fondo per gli stabiesi. Al 28′ i padroni di casa provano ancora a pungere con una punizione di Iemmello ma Thiam devia in corner. Al minuto 35′ Thiam anticipa Iemmello che era stato lanciato da Pompetti. Il Catanzaro sembra saper colpire di più negli ultimi minuti di gara. Al 43′ i calabresi ci riprovano con Pittarello ma il suo tiro è fuori misura. Più Catanzaro che Juve Stabia nella ripresa. Al 47′ Brighenti prova ancora a fare affondare la lama ai padroni di casa ma spara alto, non meglio va a Iemmello il cui colpo di testa al 48′ è respinto da Thiam. Al 51′ la Juve Stabia ha un sussulto con Artistico ma Pigliacelli è bravo a respingere.

MANTOVA- COSENZA 3-2

Vittoria con brivido annesso. Il Mantova intasca davanti al proprio pubblico la posta piena con il Cosenza segnando in extremis. Avanti per 2-0, i virgiliani si sono fatti poi raggiungere dai calabresi punendo l’ingenuità di questi ultimi nel non aver saputo difendere il ritrovato pareggio. Per i virgiliani è quindi la prima vittoria in campionato dal ritorno in cadetteria. Il Cosenza, dal canto suo, non riesce a dare continuità all’affermazione ottenuta al San Vito Marulla contro la Cremonese. Al 2′ i virgiliani sbloccano già il risultato, Fiori è ben imbeccato da Brignani, si invola in contropiede e dal limite supera Micai. La risposta del Cosenza non si fa attendere, al 6′ Caporale impegna Festa. All’8′ i calabresi ci riprovano con un’incornata di D’Orazio che si stampa sul palo. Calabresi intraprendenti e per nulla prostrati dopo lo svantaggio subito. All’11’ Florenzi scambia con Kouan ma conclude a lato. Al 16′ il Mantova potrebbe raddoppiare ma Brignani , da pochi metri, su corner di Aramu, si vede respingere il tiro da Micai. Al 18′ il Cosenza, che sta facendo la partita dopo il gol subito, ci prova con un tiro dal limite di Fumagalli che però non ha esiti apprezzabili. Non meglio va a Kouan che mette a lato di testa due minuti dopo. Nel momento migliore dei cosentini i virgiliani raddoppiano al minuto 23 con un gran tiro dal limite di Bragantini su assist di Fiori. Al 36′ quest’ultimo ha un buono spunto ma la sfera è deviata in calcio d’angolo. Al 42′ l’ex Pordenone Burrai non riesce a sorprendere Micai. Il Cosenza risponde con un tiro a lato di poco di Kourfalidis. Primo tempo appannaggio del Mantova ma con un Cosenza molto propositivo per cui il passivo di 0-2 è eccessivamente pesante. Al 7′ il Mantova potrebbe triplicare, Mensah lancia Fiori che però conclude centralmente su Micai. All’11’ i virgiliani si mettono ancora in evidenza con un tiro a lato di Fiori ma il gioco è fermato per un fuorigioco di Aramu. Al 16′ il Cosenza prova a rientrare in partita con Kouan ma il suo tiro è deviato in corner da Festa. Al 21′ Cosenza ancora pericoloso con Ciervo che costringe il portiere mantovano a una nuova deviazione in calcio d’angolo. Al 24′ il Cosenza torna in partita grazie a Fumagalli, l’ex Giana Erminio e Como riceve la sfera su cross di Ciervo e fa secco Festa. Al 28′ lo stesso Fumagalli potrebbe realizzare addirittura il 2-2 ma il suo tiro è deviato in corner. Al 29′ il Mantova cerca di aggiungere una tacca alla voce gol ma il tiro di Burrai è deviato in corner. Al 39′ Fumagalli sfiora il pareggio con una rovesciata. La partita sembra avviarsi a essere appannaggio dei padroni di casa ma al minuto 42 Rizzo Pinna porta il Cosenza al pareggio su lancio di Hristov. Al 48′ Solini, sugli sviluppi di un corner, riporta avanti i virgiliani. Al minuto 51 la partita è interrotta per problemi di illuminazione allo stadio Martelli ma riparte poco dopo.