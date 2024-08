Il programma della 3° giornata di Serie A, numeri e curiosità

La terza giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta nazionali, incomincerà già oggi pomeriggio con Venezia-Torino alle 18:30. Venezia che dovrebbe scendere in campo come con la Fiorentina, ma occhio a diversi ballottaggi: Idzes-Svoboda, Andersen-Nicolussi Caviglia, Oristanio-Pierini. Gytkjaer favorito leggermente su Pohjanpalo, ma il bomber del Venezia è tornato, lo ha detto proprio Di Francesco in conferenza. Per Vanoli ballottaggio Adams-Sanabria col primo favorito. Giocherà solo uno anche tra Tameze, Sosa e Pedersen. Alle 20:45 c’è il primo big match che vedrà sfidarsi Inter ed Atalanta. Per Inzaghi due dubbi tra Darmian e Dumfries, oltre che Taremi Lautaro, saranno da capire le condizioni dell’argentino fino alla fine. In casa Atalanta Zappacosta ancora favorito su Bellanova, così come Brescianini su Samardzic e Lookman. Hien ha l’influenza, pronto l’ex Everton Godfrey o da subito il nuovo arrivato Kossonou.

Il sabato si apre con due sfide alle 18:30, ossia Bologna-Empoli e Lecce-Cagliari. Il Bologna deve assolutamente vincere dopo il 3-0 di Napoli, mentre l’Empoli arriva da una vittoria all’Olimpico contro la Roma, la prima nella sua storia. In difesa ci sono Lucumì e Miranda, Moro-Fabbian in ballottaggio fino alla fine e Karlsson potrebbe partire titolare. Ndoye ai box almeno 3 settimane. Anche D’Aversa con alcuni dubbi: sempre fino alla fine se la giocheranno Grassi ed Henderson per una maglia a centrocampo, stesso discorso per Esposito e Solbakken in attacco. Il Lecce, invece, vuole fare punti dopo due partite difficili contro Atalanta e Inter. Gotti con Ramadani o Coulibaly a centrocampo, ma in attacco la concorrenza è più folta. Dorgu e Krstovic sicuri, ballottaggio Banda-Morente e Rafia-Marchwinski. Nel Cagliari Zortea dovrebbe ancora partire dalla panchina. Prati favorito su Adopo e Luvumbo su Lapadula.

Alle 20:45 l’altro big match è Lazio-Milan, ma ci sarà anche Napoli-Parma allo stesso orario. Nella Lazio è tornato Tavares, da vedere se sarà schierato da subito o ci sarà ancora Marusic. Solito dubbio Vecino-Rovella e Dele Bashiru-Castrovilli per Baroni. Noslin favorito su Tchaouna. Fonseca deciderà all’ultimo tra Calabria ed Emerson Royal e anche su Okafor o Jovic. Sicuramente i rossoneri devono vincere dopo un solo punto in 2 giornate ed una vittoria che risale ancora allo scorso campionato. Napoli in cerca di conferme: anche Conte deciderà all’ultimo chi schierare sugli esterni. Spinazzola in ballottaggio sia con Olivera che con Mazzocchi. Occhio a Neres che insidia seriamente Politano. Raspadori favorito su Simeone, Lukaku inizialmente fuori. Nel Parma soliti rebus: solo uno tra Balogh, Delprato ed Osorio. Oltre la difesa, si sfidano anche Mihaila, Cancellieri ed Almqvist per un unico posto là davanti.

Dopo i posticipi di lunedì per entrambe le prime due giornate, questa volta la Serie A chiude la domenica. Cominciano alle 18:30 Fiorentina-Monza e Genoa-Hellas. In casa Viola diversi punti interrogativi: si parte da Terracciano e De Gea, in bilico fino all’ultimo, ma anche tra Richardson e Mandragora e Colpani-Beltran. Stessa cosa per Kouamé e Sottil. Anche Nesta col dubbio in porta Turati-Pizzignacco, oltre che Izzo-D’Ambrosio in difesa e Caldirola-Carboni nello stesso reparto. Mota e Petagna favoriti leggermente su Caprari e Djuric. Il Genoa invece è più compatto, si deciderà all’ultimo solo tra Badelj e Malinovskyi col primo in vantaggio. Zanetti deve decidere tra Belahyane e Dani Silva. Tengstedt o Mosquera per impensierire Gollini. Ballottaggio triplo Livramento-Harroui-Kastanos.

Alle 20:45 Udinese-Como e l’ultimo big match Juventus-Roma. Squalificato Kamara dopo il rosso con la Lazio, c’è Zemura. In mezzo al campo Payero favorito leggermente su Lovric ma sarà battaglia fino alla fine. Brenner favorito su Ekkelenkamp per affiancare Lucca. Anche in casa Como c’è il problema della porta: adesso Audero può partire titolare. Gli altri ballottaggi vedono Dossena-Goldaniga in difesa, Paz-Da Cunha sugli esterni e Mazzitelli-Sergi Roberto in mezzo al campo. È lì che Fabregas vede l’ex Barça. Ancora ai box Varane e Baselli oltre Abildgaard. Thiago Motta, invece, potrebbe scegliere Nico Gonzalez dall’inizio al posto di Savona: nel caso, Cambiaso pronto a scalare dietro in favore dell’argentino. Gatti favorito su Danilo, Fagioli favorito sull’ex Atalanta Koopmeiners. Douglas Luiz o Locatelli, il brasiliano vuole partire da subito ma non è certo del posto. Stesso discorso per Mbangula impensierito dal nuovo arrivato Conceição. Unico interrogativo di De Rossi tra Celik e Zalewski. Abdulhamid ancora indietro per una maglia da titolare, dovrà anche adattarsi al calcio italiano.