Poker Brescia, tris Palermo, prima vittoria per il Bari

CREMONESE-SPEZIA 1-1

La Cremonese prova a scappare ma lo Spezia la raggiunge imponendole il pareggio. Aquilotti ancora imbattuti da inizio campionato. Al 14′ gli ospiti ci provano con il neoentrato Bandinelli che conclude alto. Al 17′ la Cremonese risponde con un tiro alto di Bonazzoli. Al 20′ grigiorossi ancora in evidenza con Nasti che impegna Gori in una parata in due tempi..Al 33′, invece, Collocolo non sbaglia con un tiro al volo su assist di Majer. Al 36′ Spezia in evidenza con un’ incarnata di Soleri che dà lavoro a Fulignati..Al 9′ della ripresa Cassata di testa non impensierisce Fulignati. Al 20′ Hristov, di testa, pareggia . Al 38′ lo Spezia sfiora il 2-1 con un’ incornata di Bertola parata da Fulignati. Al 51′ Vignali obbliga il portiere grigiorosso a un non facile intervento. Al 52′ liguri in evidenza con un’ incornata a lato di Colak.

BRESCIA-FROSINONE 4-1

Dopo il Sudtirol, il Frosinone. Il Brescia conferma il suo buon momento strapazzando i ciociara con un poker. Al 7′ le rondinelle passano in vantaggio con Juric su assist di Bisolii. All’ 11′ il Frosinone ci priva ci una punizione di Gerli ma Lezzerini para. Al 19′ il Brescia perviene al raddoppio con un tiro al volo di Juric al volo su sponda di Bosoli. Al 27′ l’ ex Sampdioria Darboe impegna Lezzerini. Al 35′ Olzer realizza il tris sfruttando un passaggio filtrante. Al 39′ il Frosinone prova a rientrare in partita con Dsrboe ma il tiro è a lato. Sempre lui, al 12′ della ripresa,lascia il Frosinone in dieci per un rosso diretto a lui rifilato per un fallo di reazione. Al 21’gol annullato a Juric . Al 27′ Verreth colpisce il palo sfiorando il 4-0 bresciano Al 39′ l’ ex Spal Moncini segna il 4-0 sfruttando un’ incertezza di Gerli.

CITTADELLA-CATANZARO 0-0

Quarto risultato utile di fila per il Cittadella che divide la posta con il Catanzaro, al terzo pareggio stagionale. Il risultato penalizza un po’ i granata parsi più tonici.

Al 3′ i granata ci provano con l’ ex Lugano Masciangelo che calcia a lato. Al 4′ gli ospiti rispondono con Compagnon dal limite ma Maniero respinge. Al 5′ Cittadella in evidenza con u tacco di Ravasio a lato..Al 17′ ancora lui impegna Pigliacelli con un rasoterra. Al 18′ l’ assedio granata prosegue con un tiro a lato di Vita. Al 41′ Compagnon prova a far reagire il Catanzaro ma Angeli devia in corner..All’ 8′ della ripresa Catanzaro im evidenza con Compagnon che conclude centralmente. Al 40′ Cassano mette a lato facendo sfiorare il.pareggio al Cittadella. Al minuto 43 Situm.conclude alto su invito di Pompetti.

JUVE STABIA- PALERMO 1-3

Seconda vittoria esterna stagionale del Palermo.contro.una Juve Stabia al primo stop stagionale. All’11’ le vespe cercano.di pungere con Mussolini che impegna Desplanches. Al 18′ , al suo primo affondo, il Palermo.passa in vantaggio con un tiro al volo.di Segre su assist di testa di Blin. Al 27′ Mussolini impegna Desplanches. I campani ci riprovano al 30′ con Bellicj che, di testa, mette a lato. Al 41′ Rocchetti colpisce la traversa. Per una Juve Stabia che non riesce a pareggiare vi è invece un Palermo che cinicamente raddoppia al 43′ con un” incornata di Henry su cross di Di Francesco.Al 10′ della ripresa Ruggeto , di testa, prova ad avvicinare le vespe ma senza successo.. Al 16′, invece, Adorante non sbaglia riaprendo i giochi su assist di Buglio. Al 33′ i rosanero la chiudono con un rigore trasformato da Brunori e concesso per un fallo da lui stesso subito..

CESENA-MODENA 2-2

Hanno tentato di superarsi per tutta la gara ma, alla fine, si sono dovute accontentare della divisione della posta. Un punto per parter tra Cesena e Modena nel derby eniliano.romagnolo. Al 15′ i canarini ci provano con un tiro cross di Palumbo che Mendes non aggancia. Al 16′ il Cesena risponde con Adamo il cui sinistro è bloccato da Gagno..Al 28′ il Modena passa in vantaggio con Mendes che irrompe su cross di Zaroe supera Pisseri. Al 31′ il Cesena sfiora il pareggio con Antonucci che conclude alto di poco. Al 39′, invece, Bastoni non sbaglia pareggiando con un tiro dal limite. Al 45, gli.ospiti vanno al sorpasso con un rigore trasformato da Christian Shpendi e concesso per un tocco di mano.di Di Pardo. Al 7′ della ripresa Abiuso potrebbe pareggiare ma è anticipato da Pisseri. Al 10′, invece, Zaro non sbaglia colpendo di testa su corner di Palumbo. Al 13′ Modena vicino.al 3-2 con Abiuso ma Pisseri esce bene d’ anticipo. Cinque minuti dopo sfiora ancora il.gol colpendo la traversa. Al 20′ Modena in dieci per l’ espulsione per doppia ammonizione di Caldara, fatale un fallo su Berti. Al 41′ Abiuso impegna Pisseri in corner. Al 43′ Van Hooijdonk fallisce il vantaggio cesenate impegnando Gagno

BARI- MANTOVA 2-0

Prima posta piena stagionale per il Bari contro.uno spento Mantova. Al 2′ i pugliesi ci provano con Falletti che manda a lato.. Al 5′ il.Mantova risponde con Aramu che conclude alto.Al13′ i padroni di casa inizialmente beneficiano di un rigore per un presunto fallo.di mano.di Brignania ma poi Pezzuto torna sui suoi passi e non.lo.concede. Al 19′ Lasagna calcia a lato. Al 31′ il Bari corona la sua supremazia con un’incornata di Lella su corner di Falletti. Al 41′ ancora lui spreca l’ occasione del raddoppio. Al 49′ arriva la prima occasione virgiliana con Fiori che impegna Radumovic in corner. A inizio ripresa il.Mantova prova a pungere , al 6′ Artioli impegna Radunovic. Al 12′ um diagonale di Mensah termina a lato.. Stesso discorso per un tiro di Mancuso al 27′. Al 36′ il Mantova resta in dieci per l’ espulsione con rosso diretto di Trimboli per fallo su Benali. Al 34′ il Bari mette al sicuro l’ intera posta con un tiro al volo.di Mantovani su cross di Sgarbi.