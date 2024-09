De Zerbi vince ancora, tris del Psg al Brest. Pari Lione

Quarta giornata scoppiettante in Ligue 1, in cui il PSG pur imponendosi per 3-1 sul Brest, non riesce a scrollarsi Marsiglia e Monacò dalla propria scia. Infatti il team marsigliese guidato da De Zerbi, a sua volta sfrutta il fattore campo, liquidando con un secco 2-0 la pratica Nizza, toccando quota 10 punti e portandosi a sole due lunghezze dalla formazione parigina. Il tutto però in compagnia del Monacò, che in casa dell’Auxerre non va per il sottile imponendosi per 3-0, toccando a sua volta quota 10 punti e restando in compagnia del Marsiglia a due lunghezze dalla capolista.

Si muove sia pur a piccoli passi anche il Lens che tra le mura amiche, viene bloccato sullo 0-0 dal Lione, toccando quota 8 punti che gli consentono di portarsi a due lunghezze da Marsiglia e Monacò. Il punto però non serve molto al Lione, fermo in classifica con sole 4 lunghezze, e ben lontano dalle fuggitive. Chi rallenta è il Nantes che pur giocando in casa viene superato per 2-1 dal Reims nello scontro diretto. Il successo consente al team della Marna di toccare quota 7 punti ed agganciare il Nantes in classifica, intanto chi si avvicina di prepotenza è il Rennes, che superando per 3-0 il Montpellier, tocca quota 6 punti portandosi ad una sola lunghezza da Reims e Nantes e quindi dalla zona europea della classifica.

Rallenta il Lilla che in casa del Saint’Etienne, viene superata per 1-0, successo importantissimo per il club della Loira, che tocca quota 3 punti dando cosi il via alla rincorsa verso la salvezza. Chi si muove in tale direzione è il Tolosa, che tra le mura amiche riesce ad imporsi per 2-0 nello scontro diretto con il Le Havre,portandosi a 5 punti, il secondo pari di giornata giunge al termine del match tra Strasburgo ed Angers, gara finita con il risultato di 1-1,che consente ad entrambe di portare in classifica un buon punto.