De Zerbi rimonta il Lione e aggancia in vetta Monaco e Psg

Arrivo di autunno scoppiettante in Ligue 1, dove la corsa per il titolo non solo si riapre se mai fosse stata già chiusa, ma senza dubbio resta più viva che mai, perché il PSG in casa del Reims non va oltre pari per 1-1, che non solo regala al team padrone di casa un buon punto, ma consente al Marsiglia di agganciare la capolista in vetta. Complice però la vittoria ottenuta dai ragazzi di De Zerbi nel classico contro il Lione, gara spettacolare e ricca di gol tanto da concludersi con il risultato finale di 3-2 per il Marsiglia, che vola a quota 13 punti agganciando il PSG.

Pronta però la risposta del Monacò che tra le mura amiche del Principato, supera con un netto 3-1 il Le Havre, toccando a sua volta quota 13 punti ed agganciando in classifica Marsiglia e PSG, rendendo in tal modo quello che sembrava essere un autunno gelido, molto rovente e caldo soprattutto nei piani alti. Decisamente più defilato il Lens che in casa del Rennes non va oltre l’1-1, che regala ad entrambe un buon punto in classifica, non va meglio al Nantes che in casa dell’Angers, viene a sua volta bloccato sul risultato di 1-1.

Si muove e lo fa pesantemente il Nizza, tanto che tra le mura amiche liquida con un tennistico 8-0 il Sant’Etienne, volando cosi a quota 7 punti, ma in compagnia del Reims e del Lilla protagonista di un pirotecnico 3-3 con lo Strasburgo. Chiude il quadro il match tra Montpellier ed Auxerre, altra gara decisamente pirotecnica finita 3-2 per il team padrone di casa. Dunque un arrivo di autunno più scoppiettante in terra francese non si poteva avere, cosa che fa chiaramente capire che la stagione sarà non poco movimentata.