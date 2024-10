Il Pisa non sbaglia, il Sassuolo ne fa sei. Samp ko

SAMPDORIA- JUVE STABIA 1-2

Dopo gli acuti con Sudtirol e Modena, arriva una sconfitta. La Sampdoria interrompe la sua serie positiva perdendo in un Luigi Ferraris vuoto per l’obbligo della squadra di giocare a porte chiuse dopo gli incidenti nel derby con il Genoa per 1-2 contro la Juve Stabia. I campani, che hanno vinto in rimonta dopo essere stati sotto di una rete, cominciano a pensare in grande dopo il secondo acuto consecutivo susseguente a quello casalingo con il Pisa. Al 3’ la Sampdoria prova a rompere l’equilibrio con una conclusione dell’ex Como Ioannou che termina però alta. Al 10’ , su opposto fronte, Candellone sta per colpire ma Silvestri lo anticipa. Al 14’ i blucerchiati vanno a un soffio dal vantaggio con una punizione di Coda che si stampa sul palo. Al 25’ i padroni di casa ci provano ancora su calcio piazzato, se ne incarica questa volta l’ex Cosenza Tutino che però conclude centralmente su Thiam. Nelle fasi iniziali del match i doriani sembrano avere il comando delle operazioni. Al 36’ arriva infatti il gol del loro vantaggio per merito di Coda che sfrutta un assist di testa di Bellemo su corner di Ioannou e infila Thiam. Il primo tempo va così in archivio con la squadra di Andrea Sottil meritatamente in vantaggio. Al 2’della ripresa la Juve Stabia perviene al pareggio, Fortini serve Adorante che di testa non lascia scampo a Silvestri. Tempo due minuti e ancora Adorante, di testa, questa volta su cross di Floriani, capovolge l’esito della gara a favore degli stabiesi. Al 9’ Buglio sta per firmare il 3-1 ma il suo tiro è centrale e sventato da Silvestri. Al 16’ la Juve Stabia ha un’altra occasione per allungare con un tiro al volo di Floriani che colpisce il palo interno. Al 17’ è Ruggero a mandare a lato. I campani sono decisi a chiuderla incrementando il bottino contro una Sampdoria molto in calo rispetto alla prima frazione. Al 38’ le vespe hanno un’altra chance con una punizione di Buglio che termina a lato. Al 50’ la Sampdoria sciupa l’ultima occasione per pareggiare con Tutino che spara sul fondo.

SASSUOLO- CITTADELLA 6-1

Più che una partita di calcio, un set tennistico. Il Sassuolo coglie il terzo successo di fila (quarto se si considera anche quello di Coppa Italia contro il Lecce) infliggendo al Cittadella un pesantissimo 6-1. Il risultato finale è lo specchio fedele di una partita dominata dagli emiliani in cui i granata, al terzo passo falso di fila, sono stati vivi soltanto a sprazzi. Sassuolo sempre in zona nobile, Cittadella nel quartiere playout. Dopo soli quattro minuti il Sassuolo passa in vantaggio, Mulattieri soffia la sfera a un incerto Maniero e va a infilare a porta vuota. Al 7’ i granata potrebbero pareggiare ma Amatucci allarga troppo il suo piatto mettendo a lato. Al 13’ gli ospiti si mettono ancora in evidenza con Masciangelo che colpisce al volo ma non riesce a sorprendere Moldovan. Quattro minuti dopo, invece, sempre al volo e di collo pieno, Vita non sbaglia regalando il pareggio ai suoi. Al 21’ gli emiliani tornerebbero in vantaggio con Laurientè servito da Thorstvedt ma il direttore di gara, Mario Perri annulla ravvisando un fallo di Ghion su Masciangelo. Gli emiliani, anche se hanno subito il pareggio, sembrano averne di più e Mulattieri, al 26’, su assist di Boloca, ha un’ottima occasione per farli tornare in vantaggio ma finisce per sparare su Maniero. Il portiere granata deve intervenire anche alla mezz’ora per neutralizzare un’insidiosa conclusione di Thorstvedt. Al 36’ ci prova il Cittadella con un’incornata di Vita che termina fuori misura. Al 44’ i padroni di casa provano ancora a pungere con un’incornata di Doig su cross di Volpato ma ancora una volta la mira non ha il biglietto d’invito. Il primo tempo va in archivio con la divisione della posta ma il Sassuolo sembra molto più incisivo in fase offensiva. Al 7’ della ripresa una punizione di Laurientè è bloccata da Maniero. Al 10’ il Sassuolo torna in vantaggio grazie a Volpato la cui conclusione al volo su respinta di un precedente tiro di Thorstvedt rimbalza sul palo interno e si infila poi in rete. Al 14’ il Sassuolo beneficia di un penalty per un fallo di mano di Angeli su tiro di Thorstvedt che sta macinando molto gioco. Perri conferma il rigore dopo essersi consultato con il Var. Dal dischetto il norvegese non sbaglia ed è il 3-1 di un Sassuolo ormai in piena gestione della contesa. al 21’ il Cittadella cerca di rientrare in partita ma Rabbi conclude alto. Al 23’ i padroni di casa dilagano con Pierini che , servito al centro da Laurientè, non lascia scampo a Maniero. Frastornato dal continuo arrembaggio vincente dei neroverdi, il Cittadella finisce per subire anche la quinta rete al 23’ con un rigore trasformato da Laurientè e concesso per fallo di Branca su Toljan. Il Sassuolo sembra ormai essere la sola squadra in campo e al 30’ potrebbe realizzare il tennistico 6-1 con Boloca, Maniero blocca però la sua conclusione dal limite. Al 34’ è Mulattieri a impegnare il portiere granata. Il Cittadella appare ormai incapace di alzare qualunque argine rispetto alla prorompente offensiva neroverde. Al 35’ è Thorstvedt a impegnare il portiere ospite. Al 37’, però, il norvegese non fallisce ricevendo palla dal ritrovato Berardi, al rientro dopo un lungo infortunio, e infilando Maniero per il 6-1. Al 41’ il Cittadella sta per colpire con Pandolfi ma Moldovan, inizialmente sorpreso dalla traiettoria del tiro, finisce per mandare in corner. Al 46’ Berardi ha addirittura l’occasione per il settebello ma colpisce male. Il Sassuolo intasca quindi tre punti con un largo successo.

PISA- CESENA 3-1

Vendetta tremenda vendetta. Il Pisa supera per 3-1 un pur volitivo Cesena e si prende la rivincita del match di Coppa Italia che aveva sorriso ai romagnoli. Moreo e compagni riscattano poi la prima sconfitta stagionale subita sul terreno della Juve Stabia e vanno alla pausa per gli impegni della nazionale in testa alla graduatoria. Il Cesena interompe una serie positiva di tre giornate e resta comunque nei quartieri buoni della classifica. La prima occasione è dei romagnoli con un diagonale di Shpendi al 10’ su cui però l’ex Como Semper interviene bene. Al 13’ arriva la replica pisana, su punizione di Marin, Canestrelli prova l’intervento decisivo ma conclude a lato. Al 19’ i padroni di casa si rendono di nuovo temibili con Arena ma Pisseri respinge da par suo. Match molto interessante sin dall’avvio tra la capolista e la scalpitante matricola romagnola decisa, dopo il ritorno in cadetteria dalla Lega Pro, a lasciare il segno. Al 23’ il Pisa passa in vantaggio grazie a Lind che raccoglie un filtrante di Arena e supera Pisseri. E’ sempre lui a provare il raddoppio al 31’ ma il suo tiro è deviato in corner. Al 32’ , su corner pisano, Bastoni sfiora l’autorete di testa. Il Pisa è in un momento di totale controllo del match e la conferma arriva dal gol del raddoppio al minuto 37 con Canestrelli , bravo a infilare Pisseri dopo che questi aveva ribattuto un precedente tiro dell’onnipresente Lind. Al 41’ il Cesena propone un tema per riportarsi in partita con un tiro cross di Antonucci ma tutto si risolve in un nulla di fatto. Al 4’ della ripresa Kargbo cerca di riportare i bianconeri in partita ma colpiscemale. Al 10’ il Pisa allarga ulteriormente il fossato con un’autorete di Donnarumma su conclusione di Tourè. Al minuto 31 il Cesena prova a rientrare in partita andando a bersaglio con Prestia, bravo ad approfittare di un’incertezza di Semper sugli sviluppi di un corner. Al 40’ il Cesena cerca l’ulteriore riavvicinamento con Hraiech entrato da poco ma il suo tiro termina oltre la traversa.

FROSINONE- CARRARESE 0-1

Vince la Carrarese in una sfida con il Frosinone tra due squadre bisognose di punti come dell’aria per respirare trovandosi a fondo classifica. Gli apuani mancavano all’appuntamento con i tre punti da quattro turni, i ciociari non bissano il successo ottenuto sul campo del Cittadella e devono rimandare la prima vittoria interna stagionale restando in zona pericolante. Nei minuti d’avvio è il Frosinone a manovrare meglio ma la Carrarese rischia di passare in vantaggio al minuto undici grazie a un retropassaggio rischioso di Kalaj che per poco non beffa il suo portiere Cerofolini con un autogol. Al 15’ gli apuani ci provano con Giovane ma il portiere frusinate è attento. Al 18’ vi è un diagonale di Finotto che Cerofolini mette in corner. Dopo un avvio di marca ciociara, la Carrarese sembra essere salita decisamente in cattedra. Al 27’ il Frosinone cerca di pungere con una conclusione di Partipilo su cui Bleve non interviene, Zanon ci mette una pezza e devia in corner. Al 45’ Finotto effettua un cross per Zanon che però conclude alto a giro. Il primo tempo termina a reti bianche con predominio alterno da parte delle due compagini. Al 14’ della ripresa Illanes trattiene Ambrosino e il Frosinone beneficia di un penalty per passare in vantaggio. Dagli undici metri, però, Partipilo sciupa tutto facendosi parare l’esecuzione da Bleve. Sempre l’ex Parma, al minuto 17, cerca di farsi perdonare su assist di Kvernadze ma calcia a lato. Al 19’ la Carrarese, invece, non sbaglia con Cicconi che, servito da Giovane, supera Cerofolini con un tiro al volo. Al 36’ il Frosinone potrebbe pareggiare ma Ghedjemis calcia fuori misura. Al 41’ Ambrosino prova la rovesciata ma manca l’impatto con il pallone fallendo quindi un’altra occasione per i frusinati di pareggiare. Al 50’ un tirocross di Marchizza si stampa sul palo e la Carrarese, dopo il brivido finale, può festeggiare la sua posta piena.

SPEZIA- REGGIANA 1-0

Con una vittoria si prende due obiettivi dorati: il primo è di rimanere al secondo posto a stretto contatto con la capolista Pisa, il secondo è di restare la sola compagine di cadetteria ad avere conservato l’imbattibilità stagionale. Prosegue il magic moment dello Spezia che piega di misura la Reggiana. I granata, alla quinta gara senza poste piene, restano comunque lontano dalla zona pericolante. Al 4’ lo Spezia si rende pericoloso con Falcinelli, la sua punizione è però bloccata da Bardi in due tempi. All’8’ risponde la Reggiana con una conclusione senza pretese dell’ex Genoa Portanova che Gori blocca agevolmente. Al 14’ gli emiliani ci provano con Marras che raccoglie un cross di Okwonkwo ma ottiene soltanto una deviazione in corner. Al 17’ lo Spezia risponde con una punizione di Francesco Esposito , il suo forte tiro è però neutralizzato da Bardi. Al 36’ i liguri passano in vantaggio, Bardi neutralizza una conclusione al volo di Vignali su invito di Nagy, la palla termina sui piedi di Colak che ribatte, Francesco Esposito ci mette la deviazione risolutiva in gol. Il primo tempo finisce in archivio con lo Spezia meritatamente in vantaggio per la maggiore pro positività evidenziata. Al 2’ della ripresa la Reggiana ha un’occasione per pareggiare con Girma che, su spizzata di Rozzio, calcia però altissimo. Al 5’ gli emiliani ci riprovano con Portanova ma il suo rasoterra sugli sviluppi di un calcio d’angolo è bloccato da Gori. Al 29’ l’ex Cittadella Vido cerca di sorprendere Gori ma calcia sul palo, Reggiana sfortunata nella circostanza. Al 34’ è sempre lui a irrompere su un cross ma finisce per calciare oltre la traversa. Emiliani volenterosi e determinati in fase offensiva ma privi di precisione. Al 46’ doppia occasione per i granata di pareggiare, prima ci prova Sersanti di testa ma Gori neutralizza , poi Cigarini che conclude debolmente sul portiere spezzino.

MANTOVA –BRESCIA 1-1

Il Brescia prova a scappare ma il Mantova lo riagguanta. I virgiliani riscattano parzialmente lo stop contro il Cesena e sono all’undicesimo posto, le rondinelle sono al secondo risultato utile di fila e restano in zona playoff. Al 4’ i virgiliani ci provano con Artioli ma il tiro termina a lato di poco. Il Brescia non fa tardare la propria risposta che giunte al minuto 6 con una conclusione a fil di palo di Olzer. Grande agonismo sin dall’avvio nel derby lombardo. Al 10’ i padroni di casa vanno vicini al vantaggio, su cross di Trimboli Mensah colpisce il palo di testa, arriva poi Ruocco che però , con un tapin , spedisce a lato. Al 14’ il Brescia si fa rivedere con una punizione di Olzer ma Festa è attento e respinge. Al 16’ il batti e ribatti prosegue, Mensah colpisce di testa su suggerimento di Maggioni ma Lezzerini non si lascia sorprendere. Al 17’ le rondinelle rispondono con un tiro di Borrelli a fil di palo su assist di Juric. Le due squadre continuano a punzecchiarsi molto ma difettano in precisione. Al 22’ Trimboli potrebbe fare decollare il Mantova ma conclude centralmente. Al 29’ Mensah serve Mancuso che però conclude alto. Al 31’ il Brescia perde Bisoli che deve uscire per un problema muscolare, gli subentra Fogliata. Al 42’ gli ospiti ci provano con una punizione di Verreth ma Festa esce bene. Al 4’ della ripresa il risultato si sblocca a favore degli ospiti per merito di Borrelli che resiste alla marcatura di Bani e supera Festa. All’11’ il Mantova ci prova con Galuppini che però spara altissimo. Al 15’ il tecnico del Mantova Possanzini è allontanato dalla sua panchina per proteste. Al 22’ i virgiliani sfiorano il pareggio con un’incornata di Mancuso su cross di Maggioni, Lezzerini è però attento. Al 26’Redolfi , di testa, impegna Lezzerini. Non riesce nell’intento di superare il portiere bresciano neppure Bani che conclude centralmente al minuto 29. Al 33’ il Brescia reagisce, il colpo di testa dell’ex Benevento Moncini che potrebbe significare raddoppio ospite esce però a lato. Al 37’ i virgiliani pareggiano: su punizione di Galuppini che colpisce i due pali irrompe Debenedetti e infila Lezzerini. Il Mantova ci crede e prova a scavalcare gli avversari con una conclusione dal limite di Fiori al 41’, Lezzerini però è attento. E’ praticamente l’atto finale della gara che si conclude in parità.

COSENZA –SUDTIROL 0-2

Dopo due stop con Sampdoria e Palermo, il Sudtirol rialza la testa sconfiggendo in terra calabrese un Cosenza volitivo ma incapace di capitalizzare le molte occasioni create. Gli altoatesini sono sesti in piena zona playoff. I calabresi ci provano già al minuto 1 con Ricciardi ma Poluzzi sventa l’insidia in corner. Sugli sviluppi di quest’ultimo è Carlys a provarci ma anche il suo tiro è deviato in calcio d’angolo. Cosenza più propositivo nelle battute d’avvio e già vicino al vantaggio in due occasioni. Al 4’ i rossoblù insistono con l’ex Giana Erminio e Como Fumagalli che calcia alto. Al 7’ il Sudtirol, alla sua prima azione da rete, passa grazie a Rover che finalizza in modo migliore un’azione di contropiede. Al 17’ il Cosenza prova a riprenderla con Kourfalidis che, servito da Ricciardi, calcia però alto. Tre minuti dopo il Sudtirol cerca il raddoppio ma la punizione di Casiraghi finisce fuori misura. Al 23’ Kourfalidis serve Florenzi ma Poluzzi è attento. Il Cosenza le prova tutte ma il pareggio non si materializza. Al 25’ un tiro di Fumagalli è deviato in corner. Al 29’ il Sudtirol va a un soffio dal raddoppio, Odugwu serve Tait che però impegna soltanto Micai in una respinta. Al 33’ ennesima occasione cosentina con D’Orazio che conclude alto. Sempre lui , al 42’, tenta una difficile soluzione di testa ma conclude sul fondo. Al 45’ il Sudtirol riesce a scuotersi con Molina che però conclude sul fondo. Al 46’ padroni di casa ancora in evidenza con un tiro di Caporale deviato in corner. Al 48’ gli altoatesini restano in dieci per l’espulsione per proteste dell’ex Spal Kurtic. Al 2’ della ripresa Strizzolo cerca di fare pareggiare il osenza con un tiro al volo ma Poluzzi blocca. Un minuto dopo ci prova Fumagalli di testa su cross di Florenzi ma il portiere altoatesino neutralizza ancora l’insidia. Il Cosenza insiste generosamente ma anche il tirocross di Charlys al minuto 5 non partorisce esiti positivi. All’11 il Sudtirol ci prova con Praszelik ma il tiro è impreciso. E’ il Cosenza a fare la partita ma il risultato resta a favore degli ospiti. Al 12’ Strizzolo spedisce alto di testa. Al 14’ Ricciardi impegna Poluzzi. Al 23’ Strizzolo, servito da Mazzocchi , spedisce alto. Non meglio va a Florenzi che spedisce alto dal limite due minuti dopo. Al 30’ Zedadka scambia con Merkaj e, con una conclusione a giro, porta gli altoatesini al raddoppio Cinque minuti dopo Praszelik potrebbe siglare il 3-0 ma conclude alto. Al 39’ Rizzo Pinna, servito da Ricciardi, non riesce a riportare il Cosenza in partita. Al 40’ nuova offensiva del Cosenza con un’incornata fuori misura di Zilli. Al 45’ Fumagalli conclude sul fondo e il Sudtirol può festeggiare.

PALERMO- SALERNITANA 0-1

Palermo a secco, Salernitana sugli scudi. I rosanero perdono un’imbattibilità che durava da cinque turni contro i campani a secco di vittorie da quattro gare. Al 1’ occasione granata con Braaf pescato da Tello, Desplanches esce però in anticipo. Al 9’ i campani ci provano con Njoh ma il portiere palermitano è bravo a bloccare. All’11 il Palermo reagisce con un’incornata di Le Douaron che termina però sul fondo. Al 15’ la Salernitana ritorna a pungere con Bronn che vede Desplanches fuori dai pali e prova a ingannarlo ma non riesce nell’intento. Al 21’ i granata passano in vantaggio, punizione di Verde e Tello effettua un tirocross che si insacca alle spalle di Desplanches. Al 26’ il Palermo potrebbe riprenderla ma Segre, imbeccato da Ranocchia, conclude a lato. Al 32’ la Salernitana cerca di prendere il largo con Tello che combina bene con Braaf ma tira poi troppo centralmente su Desplanches. Al 43’ il Palermo ci prova con Lund che però spara alto. Il primo tempo si conclude con la Salernitana in vantaggio ma un Palermo abbastanza propositivo. Al 13’ della ripresa Ranocchia riceve da Insigne ma il suo tiro non ha esiti apprezzabili. Al 18’ la Salernitana risponde con un tiro alto di Hrustic su appoggio di Simy. Il Palermo ci riprova al 22’ con un tiro dalla distanza di Di Mariano, Sepe però blocca. Al 38’ rosanero ancora insidiosi con una conclusione a giro di Insigne fuori misura. Un minuto dopo è sempre lui a provarci ma questa volta trova la deviazione in corner. Al 44’ Verre impegna Sepe in una deviazione in corner. Offensiva generosa dei padroni di casa ma il risultato resta a favore degli ospiti. Al 46’ Henry fa una buona sponda per Di Francesco che però calcia addosso a Sepe.

CATANZARO- MODENA 2-2

Pareggio in extremis del Catanzaro contro un volitivo Modena. I calabresi sono al secondo segno ics di fila e al quarto match senza vittorie. Gli emiliani, dal canto loro, riescono a scuotersi soltanto parzialmente dalla netta sconfitta casalinga contro la Sampdoria. La prima occasione è dei padroni di casa con Scognamillo che al 15’ calcia alto su punizione. Meglio di lui fa Situm che, al 25’, porta i calabresi avanti con un tiro da fuori area su cui Gagno nulla può. La rete è prima annullata per un presunto fuorigioco e poi convalidata in seguito a consultazione con il Var. Al 34’ i canarini pervengono al pareggio con un’incornata di Abiuso su calcio d’angolo di Palumbo. Al 41’ Dellavalle si produce in un tiro cross che obbliga il portiere di casa Pigliacelli a deviare oltre la traversa. Al 7’ della ripresa Bozhanaj potrebbe portare gli emiliani in vantaggio ma conclude fuori di poco. Un minuto dopo è Palumbo a concludere a lato dal limite. All’11’ i canarini non sbagliano andando a scavalco con Idrissi che sfrutta a dovere un suggerimento di Palumbo, sempre molto efficace in fase di rifinitura. Il Modena resta in attacco e un traversone di Cotali al 15’ è bloccato da Pigliacelli. Al 30’ il Catanzaro prova a riportarsi in parità con un’incornata di Pittarello ma Gagno blocca sicuro. Al 33’ il Modena va in rete con Abiuso ma arriva l’annullamento per un precedente fallo di Idrissi. Al 44’ il Catanzaro guadagna il pareggio con un’incornata di La Mantia su corner di Pontisso e con la complicità di una leggera deviazione. Al 50’ lo stesso La Mantia in acrobazia non è preciso e si resta sul 2-2 definitivo.

CREMONESE- BARI 1-1

Il Bari prova a scappare ma la Cremonese lo raggiunge. I grigiorossi tornano a muovere la classifica dopo lo stop al Rigamonti contro il Brescia, il Bari allunga a sei giornate la serie dei suoi risultati utili di fila. Al 4’ la Cremonese ci prova con Bonaiuto ma Radunovic para senza problemi. Al 14’ è ancora lui a provare a sorprendere il portiere barese su calcio di punizione ma senza esito. Al 18’ è il Bari ad avere l’occasione per sfondare con

Mantovani ma Fulignati respinge la sua conclusione da distanza ravvicinata. Al 27’ i pugliesi passano in vantaggio con Lasagna su assist di tacco di Sibilli. Al 42’ la Cremonese prova a rimettersi in carreggiata, il tiro di Vandeputte su assist di Bonaiuto termina però a lato. Non meglio va a Bonaiuto che , su punizione, mette fuori misura due minuti dopo. Al 7’ della ripresa la Cremonese fallisce clamorosamente l’occasione del pareggio, De Luca interviene su un disimpegno errato di Dorval ma conclude su Radunovic. Su fronte opposto è Lasagna a sfiorare il raddoppio con una conclusione dal limite che Fulignati respinge. La partita sembra essersi accesa d’improvviso, al 12’ Bonaiuto impegna Radunovic in una deviazione in corner. Al 18’ è De Luca a fallire il pareggio grigiorosso a tu per tu con Radunovic. Al 24’ Benali, invece, spreca il raddoppio barese calciando a lato sugli sviluppi di un corner. Un minuto dopo la Cremonese pareggia con Sernicola che riceve da Bianchetti e pareggia, complice una deviazione di Vicari. Al 35’ la Cremonese ha una buona occasione per ribaltare il risultato ma Nasti non conclude in modo preciso. Due minuti dopo i grigiorossi si fanno scivolare tra le dita un’altra occasione colpendo una traversa con De Luca. Al 44’ è il Bari a rendersi temibile con una punizione di Oliveri all’incrocio dei pali.