Al Napoli basta un rigore. Valanga Viola, Atalanta corsara

EMPOLI-NAPOLI 0-1

63’ Kvaratskhelia su rig. (N)

Non è stato certamente il solito Napoli quello di scena al “Castellani” nell’anticipo domenicale, tanto che è servito un calcio di rigore per superare la squadra rivelazione di questo primo scorcio stagionale. L’undici di Conte – nello specifico – ha disputato un primo tempo molle in cui ha rischiato in più riprese di andare sotto nel risultato, il portiere Caprile è stato il protagonista principale ed è dovuto intervenire per respingere gli assalti dei toscani. Già all’11’ Esposito, al volo, chiama agli straordinari il vice di Meret. Un minuto dopo è invece Pezzella ad impegnare l’estremo partenopeo con un sinistro velenoso. Gli ospiti appaiono frastornati, faticano a ripartire e Lukaku davanti non riceve l’adeguata assistenza dei compagni, rimanendo a lungo isolato come fosse un corpo estraneo. L’unico squillo nel primo tempo arriva su azione da calcio d’angolo: lo stacco di testa di Buongiorno, tuttavia, viene respinto da Ismajli quasi sulla linea di porta. Si arriva così all’intervallo sullo 0-0. I due tecnici confermano in blocco i ventidue della prima frazione e la ripresa comincia su ritmi non certo esaltanti. Conte, spazientito, decide di dare il cambio a un Lukaku evanescente e lo sostituisce con Simeone che appare fin da subito più attivo del compagno (59’). Serve, tuttavia, un episodio per indirizzare il match: al 63’ Politano riceve una ginocchiata sulla gamba in area da Anjorin e l’arbitro Abisso decide di assegnare la massima punizione ai partenopei, fra le proteste dei padroni di casa. Dagli undici metri Kvaratskhelia beffa Vasquez con una conclusione morbida e centrale. D’Aversa prova a rianimare i suoi inserendo Solbakken (per Grassi) al 72’ e successivamente Henderson (per Goglichidze), Haas (per Anjorin) ed Ekong (per Fazzini) al 78’. I cambi operati, però, non sortiscono particolari effetti e il Napoli riesce a gestire abbastanza facilmente fino al termine delle ostilità. I tre punti sofferti (sesta affermazione stagionale) permettono alla compagine di Antonio Conte di rimanere in testa alla graduatoria con 19 punti. L’Empoli è costretto ad incassare la seconda sconfitta di fila: da salvare la prestazione, estremamente confortante in ottica futura.

LECCE-FIORENTINA 0-6

20’ e 45’ Cataldi, 34’ e 54’ Colpani, 61’ Beltran, 72’ Parisi

Tre gol per tempo permettono alla Fiorentina di surclassare un Lecce totalmente allo sbando. Ai ragazzi di mister Palladino, in questo avvio di campionato, mancava ancora un successo in trasferta (due pareggi e una sconfitta) e oggi è arrivato in maniera fragorosa. Al 20’ la sblocca l’ex laziale Cataldi, a cui fa seguito un quarto d’ora dopo il raddoppio di Colpani. L’espulsione di Gallo rappresenta una vera sciagura per la formazione salentina, incapace di entrare in partita. Sul finale di frazione, ancora Cataldi direttamente su calcio di punizione permette ai suoi di rientrare negli spogliatoi forti di uno 0-3 inesorabile. Nella seconda parte di gara ci si aspetta una parziale riscossa da parte del Lecce, ma l’inferiorità numerica è un duro colpo da assorbire. I toscani non hanno pietà: Colpani sigla la personale doppietta (54’), Beltran mette la firma sulla cinquina (61’) e Parisi al 72’ chiude gioco, partita e incontro. La formazione di Palladino, oggi, si è comportata come una vera e propria cooperativa del gol, grazie a due doppiette e alle altre due reti di giocatori che fino a qui non avevano mai segnato. Tutto è funzionato alla perfezione per la squadra gigliata, ovviamente grazie alla superiorità numerica tutto è stato più semplice. E’ crisi nerissima, invece, per i giallorossi di Gotti che ha in questo momento oltre al peggior attacco anche la peggior difesa del campionato.

VENEZIA-ATALANTA 0-2

7’ Pasalic, 47’ Retegui

I tre punti consentono alla squadra di Gasperini di rilanciarsi anche in campionato dopo che il percorso europeo è stato, fino a questo momento, impeccabile: un pareggio contro l’Arsenal e un largo successo sul campo dello Shakhtar Donetsk nella seconda partita di Champions. In questa Serie A, tra l’altro, la Dea non vinceva da due mesi giusti lontano da Bergamo la formazione orobica: i nerazzurri erano stati capaci di violare Lecce per poi fermarsi al palo nei due turni successivi, contro Torino e Inter. Da ovest ad est, da Torino a Venezia (passando per Milano), dunque, sono cambiati i parametri e soprattutto i risultati: la Dea ha vinto giocando bene e anche sapendo gestire. In una stagione con impegni così ravvicinati, saper controllare le partite e metterle in ghiaccio è sicuramente un punto a favore della formazione allenata dal Gasp che oggi, però, (di punti) ne ha portati via tre dal “Penzo” grazie alle reti – una per tempo – di Pasalic al 7’ e di Retegui ad inizio ripresa. L’italo-argentino, al momento, si accomoda al primo posto solitario nella classifica riservata ai marcatori grazie alle 8 reti in 8 match.