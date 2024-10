Manita Samp, Cremonese e Reggiana tornano a vincere

BARI- CATANZARO 1-1



Il Bari prova a prendersi la posta piena ma il Catanzaro lo raggiunge. Finisce così 1-1 tra pugliesi e calabresi. I galletti sono al terzo pareggio consecutivo e terzo per 1-1 e hanno colto il settimo risultato utile di fila che consente loro di restare a ridosso della zona playoff. I giallorossi sono al terzo segno ics di fila, portano a cinque le giornate senza vittoria ma fanno rifiatare la classifica. Al 5′ il Bari si rende pericoloso con Lasagna che, su assist di Favasuli, obbliga Pigliacelli a una respinta. Al 9′ il Catanzaro prova la replica con un cross di Biasci che però nessuno raccoglie e termina sul fondo. Al

16′ il Bari ci riprova con un’incornata di Mantovani sugli sviluppi di una punizione, Pigliacelli però blocca sicuro. La sfida prosegue all’insegna dell’equilibrio anche se il Bari si fa preferire per possesso palla. Al 20′ offensiva catanzarese con l’ex Foggia e Perugia Iemmello che tenta una conclusione acrobatica, l’arbitro Andrea Colombo aveva però già fermato tutto per fuorigioco. Al 26′ Biasci impegna Radunovic in una parata in due tempi. La fase finale della prima frazione sembra più favorevole agli ospiti ma al 30′ è il Bari a sbloccarla con Dorval che sfrutta nel modo migliore un assist di Sibilli susseguente a un cross di Pucino. Il Catanzaro va a un passo dal pareggio al minuto 35 con un tiro al volo di Compagnon che termina fuori misura di poco. Al 39′ il Bari potrebbe raddoppiare ma prima Maita e poi Falletti si vedono negare la gioia del gol da Pigliacelli. Il Catanzaro non sembra avere accusato il colpo del gol dello svantaggio e prova a riprenderla al 41′ con Compagnon sugli sviluppi di un corner, Radunovic, però, non si fa sorprendere. Al 43′ il Bari spreca un’altra occasione per raddoppiare con Lasagna che si fa respingere il tiro da Pigliacelli in tuffo. Al 6′ della ripresa l’ex AlbinoLeffe Sibilli getta alle ortiche un’altra occasione per fare prendere il largo al Bari. Non meglio va a Lasagna che al 14′ spara a lato un tiro di potenza. Al 21′ si rivede il Catanzaro con Koutsoupias che spara fuori misura. La partita viaggia su ritmi interessanti con il Bari interessato a chiuderla e i calabresi intenzionati a riaprire i giochi. Al 23′ Pontisso impegna Radunovic in corner. Non sbaglia invece al minuto 29 Iemmello che premia la caparbietà del Catanzaro infilando il portiere barese su sponda di La Mantia. Il Catanzaro ci crede e al minuto 38 con Iemmello sfiora il gol del sorpasso impedito da un’ottima respinta d’istinto di Radunovic. Al 41′ i calabresi potrebbero ancora sfondare ma il tiro di Situm è sventato in corner. Al 43′ il tecnico ospite Fabio Caserta è espulso per proteste.

CITTADELLA- COSENZA 0-0

Tante occasioni ma nessuna rete. Tra Cittadella e Cosenza termina a reti bianche. Nei granata si è vista l’impronta del nuovo tecnico Alessandro Dal Canto che, chiamato a sostituire l’esonerato Edoardo Gorini, ha impresso alla formazione un assetto molto bellicoso tradottosi in una serie di tiri. Il Cosenza ha punzecchiato a più riprese ma, nel computo finale, il pareggio si può definire più stretto per i padroni di casa che hanno dato vita a un cannoneggiamento costante alla porta di Micai. Al 4’ i granata ci provano con Vita su assist di Masciangelo ma il tiro è respinto. Subito dopo il Cittadella ci riprova con Carissoni che riceve da Casolari ma si fa parare il tiro. I padroni di casa sembrano mantenere il controllo delle operazioni nel primo scorcio di gara, al 7’ Pavan ci prova di testa su cross di Casolari ma si vede respingere la conclusione. All’8’ Desogus impegna Micai con un tiro centrale. Tre minuti dopo il cannoneggiamento granata continua con un tiro di Rabbi di poco fuori misura. Il Cosenza prova a reagire e lo fa al minuto 12 con Florenzi, il tiro è però respinto. Al 18’ il Cittadella riprende l’offensiva, un tiro di Vita è però neutralizzato da Micai. Al 20’ il Cosenza replica con l’ex Como Fumagalli su assist di Ricci ma Kastrati para agevolmente. Non meglio va allo stesso Ricci con un tiro da fuori area al minuto 35. Al 37’ il Cosenza, già in difficoltà per l’asfissiante pressing dei padroni di casa, si complica la vita per l’espulsione di Venturi. Nonostante l’uomo in meno, il Cosenza continua ad avere il pungiglione appuntito e, al 35’, con Fumagalli su assist di Mazzocchi, sfiora il pareggio, il tiro dell’ex lariano è però alto. Al 47’ Rabbi riceve da Branca ma si vede respingere la conclusione. Termina così la prima frazione con più Cittadella che Cosenza ma a reti bianche. Al 1’ della ripresa Pandolfi ha una buona occasione per portare avanti i granata su assist di Vita su azione di contropiede ma finisce per concludere a lato. Non meglio va a Rabbi che, al 5’, mette a lato di teta su cross di Carissoni. All’11’ Desogus ci prova su cross di Vita ma Micai para. Un minuto dopo ci riprova Angeli di testa ma la porta dei calabresi resta stregata. Il cannoneggiamento del Cittadella continua al minuto 13 con Pandolfi che riceve da Salvi ma si vede respingere il tiro. Al 17’ il Cosenza prova a reagire con un’incornata di Hristov su corner di Strizzolo ma Kastrati fa buona guardia. Al 21’ il Cittadella riprende l’offensiva con Carissoni che, su assist di Branca, spara abbondantemente a lato. Su fronte opposto il Cosenza si fa vedere con Charlys ma il suo tiro al 25’ termina fuori. La partita non lascia un attimo di respiro e , il minuto successivo, è il Cittadella a farsi pericoloso con Rabbi che conclude alto. Al 28’ Cassano riceve dallo stesso Rabbi ma il suo tiro non ha esiti apprezzabili. Subito dopo è Rabbi, di testa, a provarci ma la mira è ancora la grande assente. Al 32’ gli ospiti tentano di spezzare l’equilibrio con Ricciardi su assist di Kourfalidis ma il tiro è respinto. Il Cittadella ci prova ancora prima con Amatucci e poi con Tessiore dal limite ma non riesce a bucare la porta cosentina. Al 42’ ha identico copione una doppia conclusione di Vita e Ravasio. Al 49’ Pavan segnerebbe il vantaggio granata ma la sua rete è annullata per fuorigioco.

SUDTIROL- PISA 1-2

Dopo il successo casalingo sul Cesena, arriva il bis all’Arena Garibaldi contro il Sudtirol. Il Pisa ottiene la seconda vittoria di fila e si conferma capolista. Per gli altoatesini è il terzo stop casalingo interno dopo quelli contro Brescia e Palermo. La prima occasione è dei padroni di casa all’11’ con Molina ma Hojholt respinge la sua conclusione. Al 20’ il Pisa replica con due conclusioni in serie di Moreo e Hojholt ma la difesa sudtirolese abbassa la saracinesca e impedisce che il pallone giunga in porta. Al 29’ il Sudtirol passa in vantaggio, Caracciolo, nel tentativo di contrastare Odugwu, finisce per consegnare la sfera a Tait che infila la porta nerazzurra. Al 38’ il Pisa perviene al pareggio con Lind che riceve la sfera da Hojholt e infila Poluzzi. Al 40’ il Sudtirol si riporterebbe avanti con Masiello sugli sviluppi di un corner ma si alza la bandiera del guardalinee per segnalare una posizione di fuorigioco. Al 3’ della ripresa il Pisa propone un tema con un traversone di Marin ma Poluzzi neutralizza da par suo. Al 14’ Ceppitelli commette fallo su Moreo e il Pisa beneficia di un calcio di rigore, dal dischetto Arena trasforma. Al 17’ il Sudtirol ci prova con Rover ma Semper para. Al 20’Hojholt potrebbe bucare la porta sudtirolese ma il suo tiro di controbalzo termina sul fondo. Al 36’ i nerazzurri hanno un’altra occasione con Tramoni che, ben imbeccato da Nicholas Bonfanti, mette clamorosamente fuori da ottima posizione. Al 43’ è il Sudtirol ad andare a un soffio dal pareggio, Martini innesca ben Merkaj che si presenta davanti a Semper ma non riesce a superarlo. Le speranze di pareggio degli altoatesini si infrangono su un tiro fuori misura di Ceppitelli dal limite al 50’.

SALERNITANA- SPEZIA 0-2

Imbattuto era e imbattuto resta. Lo Spezia si impone all’Arechi sulla Salernitana per 2-0 e resta la sola compagine di cadetteria a non avere mai lasciato poste piene alle avversarie. I liguri continuano a restare al secondo posto con il fiato sul collo del Pisa capolista. Giornata no, invece, per la Salernitana che era reduce da tre turni utili e resta fuori dalla zona playoff. Al 1’ la Salernitana prova a pungere con un’incornata di Stojanovic su punizione di Soriano che termina sul fondo. Al 12’ Verde impegna Gori con un tiro dal limite, avvio migliore dei campani, al 29’ è ancora lui a concludere sul fondo. Al 32’ ci prova lo Spezia con un’incornata di Di Serio che termina a lato sugli sviluppi di un corner. Due minuti dopo la Salernitana prova di nuovo a colpire con Braaf ma il tiro dell’olandese termina alto. Al 41’ Esposito impegna Sepe in corner su punizione. La Salernitana continua a farsi preferire in fase offensiva con lo Spezia pericoloso a sprazzi. Al 41’ Reca manda fuori di un nulla. Al 1’ della ripresa Verde, certamente il più insidioso dei padroni di casa, ci prova dal limite ma trova un Gori attento. Al 9’ lo Spezia trova il vantaggio con una rovesciata di Soleri su imbeccata di Mateju di testa. Due minuti dopo la Salernitana prova a riprenderla con Njoh ma Gori respinge prontamente. Al 17’ vi è un altro sussulto dei granata con Tongya ma Gori si fa ancora trovare pronto. Salernitana generosamente e costantemente all’offensiva ma incapace di capitalizzare. Al 17’ Bronn, dal limite, spara fuori misura. Tre minuti dopo è Verde a concludere di poco a lato. Al 22’ lo Spezia sfiora il raddoppio con l’ex Empoli Bandinelli che riceve la sfera di Elia e costringe Sepe a un non semplice intervento. Al 30’ lo Spezia, sornione quanto cinico, raddoppia con un’incornata di Bertola sugli sviluppi di un corner. Al minuto 34 la Salernitana prova a riprenderla con l’ex di turno Maggiore che devia una punizione di Sfait ma non sufficientemente forte da riuscire a sorprendere Gori. Al 35’ Cassata, dal limite, potrebbe siglare il 3-0 ma Sepe devia. Non meglio va a Esposito che, al 39’, conclude a lato il suo sinistro al volo. Al 40’ si rivede la Salernitana con l’ex Crotone Simy che colpisce di testa su cross di Kallon ma in modo molto debole. Al 48’ Bertola sfiora il 3-0 mandando fuori misura dal limite.

MODENA- PALERMO 2-2

Sotto di due reti, non si è smarrita e ha risalito la china sino a trovare un punto. Pareggio della caparbietà per il Modena contro un ingenuo Palermo che, avanti per 2-0, non ha saputo amministrare il vantaggio acquisito. Secondo segno ics consecutivo per i canarini mentre il Palermo riscatta in parte il cappaò interno contro la Salernitana e resta in zona playoff. Già al 3’ i rosanero potrebbero passare in vantaggio con Henry che però colpisce il palo. Un minuto dopo lo stesso Henry mette i panni del rifinitore crossando per Segre il cui tiro è a lato. Al 6’, su cross di Palumbo, Diakitè spedisce a lato fallendo una buona occasione da rete per il Modena. All’ 11’ canarini ancora in evidenza con un’incornata di Caldara, dopo una serie di rimpalli Desplanches fa sua la sfera sventando l’insidia. Dopo un’iniziale supremazia ospite, il Modena sembra avere preso le redini del gioco e ci prova nuovamente con Di Pardo che, al 12’, spedisce a lato dal limite. Al 20’ il Modena va in rete ma arriva l’annullamento per un fallo in attacco di Battistella su Gomes. Il Palermo prova a scuotersi con un tiro dal limite di Henry al 24’ ma Gagno risponde presente. Non meglio va a Verre che sfiora la rete del vantaggio ospite al minuto 27 spedendo sul fondo. Su opposto versante Di Pardo manda a lato di testa. La partita ha un alto tasso di divertimento con continui capovolgimenti di fronte. Al 34’ i rosanero rompono l’equilibrio con Verre che mette alle spalle di Gagno su cross di Di Francesco. Al 36’ il Palermo potrebbe raddoppiare ma il tiro di Insigne termina alto. Al 38’ Di Pardo commette fallo su Ceccaroni e per il Palermo è rigore. Dagli undici metri, però, Gagno si esalta parando l’esecuzione di Henry. Al 46’, però, Insigne non sbaglia raddoppiando al termine di un’azione elaborata. Al 3’ della ripresa il Modena rientra in partita con l’ex Como Gliozzi che ribadisce in rete un tiro al volo di Bozhanaj. Al minuto 7 Gomes prova a ritracciare il fossato ma il suo tiro è facile preda di Gagno. Al 27’ gli emiliani cercano di rendersi pericolosi con Caldara su punizione di Palumbo ma Ranocchia chiude bene il varco. Al 28’ una punizione di Palumbo termina alta. Al 38’ Gliozzi prova una mezza rovesciata ma Desplanches neutralizza. Al minuto 40 il Modena acciuffa il pareggio con una conclusione a giro di Caldara su assist di Gliozzi.

BRESCIA- SASSUOLO 2-5

Cinquina sulla ruota di Brescia. Il Sassuolo si impone largamente sulle Rondinelle per 5-2 ed è terzo alle spalle di Pisa e Spezia. Per gli emiliani si tratta della quinta vittoria stagionale. I lombardi, nonostante il pesante stop, restano comunque in zona playoff. Al 2’ i neroverdi rompono già l’equilibrio, Toljan apre per Boloca che non lascia scampo a Lezzerini. Il Brescia risponde al 7’ con una conclusione a giro di Besaggio che non inquadra lo specchio della porta. Al 10’ il Sassuolo fallisce di un nulla l’occasione del raddoppio, l’ex Verona Doig crossa per Mulattieri che però non conclude in modo apprezzabile. Non meglio va a Laurientè il cui mancino al quarto d’ora termina a lato. Non pago del vantaggio, il Sassuolo cerca anzi di prendere il largo mettendo alle corde un Brescia incapace di proporsi efficacemente. Al 20’ , però, i padroni di casa la riprendono con un tiro al volo di Fogliata, bravo a impossessarsi della sfera che si era in precedenza alzata a campanile. Al 33’ il Brescia sfiora il pareggio con una potente conclusione di Juric che termina però sopra la traversa. Al 39’ i padroni di casa insistono con un’incornata di Borrelli ma Moldovan si rivela provvidenziale nella respinta. Al 41’ il Sassuolo torna ad attaccare con Laurientè, il suo tiro su assist di Thorstvedt è però respinto da Lezzerini. Al 44’Laurientè manca ancora il raddoppio degli emiliani calciando a lato. Al 10’ della ripresa il Sassuolo torna avanti con un mancino di Volpato che si insacca all’incrocio dei pali e su cui Lezzerini non può fare alcunché. Il Sassuolo ci prende gusto e, al 12’, con Laurientè su assist di Mulattieri, allarga il fossato a suo favore. Al 31’ Doig potrebbe siglare il 4-1 ma il suo diagonale non inquadra lo specchio della porta. Il Brescia tenta di rientrare in partita al minuto 36 ma il tiro al volo di Bjarnason è bloccato da Moldovan. Al 36’ il Sassuolo cala il poker con Iannoni ben pescato da Berardi. Il Brescia, però, non si rassegna e due minuto dopo Bjarnason, di testa e su cross di Dickmann, sigla il 4-2. Le speranze del Brescia, però, naufragano definitivamente al 48’ quando Pierini riceve da Berardi e sigla il definitivo 5-2.

JUVE STABIA- CREMONESE 1-2

Dopo due turni a secco di poste piene, la Cremonese rompe il digiuno espugnando il terreno della Juve Stabia. Debutta così nel migliore dei modi Eugenio Corini, chiamato dalla dirigenza grigiorossa a sostituire l’esonerato Giovanni Stroppa. Per i campani, invece, si interrompe una serie positiva di due turni che erano sfociati in altrettante vittorie. Al 3′ la Cremonese si rende pericolosa con un’incornata di Bianchetti su assist di Vandeputte che è però respinta. Subito dopo l’ex Monza Antov, però, non sbaglia portando in vantaggio i grigiorossi con una conclusione al volo sugli sviluppi di un calcio di punizione. All’8′ le vespe provano a riprenderla con un’incornata di Piscopo su cross di Buglio ma il tiro è parato da Fulignati. Il portiere ospite è chiamato di nuovo all’intervento al minuto 12 per neutralizzare un tiro di Adorante su assist di Pierobon. Un minuto dopo, su cross di Fortini, ci prova Maistro senza esito. Dopo la rete del vantaggio della Cremonese la Juve Stabia sembra padrona del campo con ripetute proiezioni offensive che non si traducono però nella rete del pareggio. Al 13′, su corner di Bellich, Fortini colpisce dal limite ma il suo tiro termina a lato. Al 20′ Antov commette fallo su Fortini in area ospite ed è calcio di rigore per le vespe. Dagli undici metri Adorante trasforma ristabilendo la parità. Al 26′ Maistro potrebbe addirittura capovolgere l’esito della contesa con un destro da fuori area ma la mira non è invitata. Alla mezz’ora si rivede la Cremonese con Zanimacchia il cui tiro è però respinto. Meritato pareggio della Juve Stabia con una squadra ospite che cerca di riorganizzarsi. Al 32′ sono i campani a sfiorare il vantaggio con Maistro che riceve da Fortini ma spara fuori misura. Al 34′ Adorante ci prova di testa ma anche la sua conclusione è respinta. Juve Stabia alla ricerca del vantaggio e sempre maggiormente propositiva rispetto ai lombardi. Al 42′ Fortini, dal limite, su assist di Maistro, propone una conclusione ma anche in questo caso la difesa grigiorossa abbassa la saracinesca. Due minuti dopo è Adorante a mettere a lato. Al 45′ Vandeputte prova a risvegliare la Cremonese su assist di Zanimacchia ma Thiam fa buona guardia. Il primo tempo va in archivio con un verdetto di parità ma la Juve Stabia meriterebbe qualcosa in più alla luce delle maggiori occasioni create. Al 7′ della ripresa le vespe si rendono di nuovo insidiose con un tiro da fuori area di Maistro su assist di Piscopo ma il tiro non è baciato dalla precisione. Risponde al 10′ la Cremonese con un colpo di testa di Ravanelli su corner di Buonaiuto che si perde però a lato. Ancora lui, due minuti dopo, su assist di Vazquez, impegna Thiam con un tiro dal limite. La Cremonese cerca di imporre il suo gioco contro una Juve Stabia che permane scalpitante e ne nasce un match ad alto tasso di spettacolarità. Poco dopo sono ancora i grigiorossi a cercare di colpire con De Luca su suggerimento di Buonaiuto ma il tiro è respinto. Al 13′ la Juve Stabia risponde con Adorante che, di testa, su cross di Floriani, non riesce però a colpire favorevolmente. Al 24′ Buonaiuto riceve da Sernicola ma il suo tiro è murato. Nel primo scorcio di ripresa la Cremonese sembra averne di più, protesa come è alla ricerca della rete del nuovo vantaggio. La conferma arriva al minuto 26 con un tiro di Barbieri su assist di Pickel respinto. Al 28′ i grigiorossi colgono il meritato frutto della loro supremazia offensiva trovando la rete del nuovo vantaggio con un gol da distanza ravvicinata di Vazquez sugli sviluppi di un corner di Buonaiuto. Al 37′ ancora lui potrebbe allargare il fossato su suggerimento di Collocolo ma il suo tiro è sventato da Thiam. Al 52′ l’ex Bari Nasti fallisce il 3-1 grigiorosso da fuori area con un tiro parato dal portiere stabiese.

REGGIANA- FROSINONE 2-0

Doppio Vido e la Reggiana ritrova la vittoria che le mancava da cinque turni. A finire al tappeto è un Frosinone alla seconda sconfitta di fila e che non riesce a trovare la bussola dopo la discesa dalla massima serie. I ciociari sono infatti ultimi con sei punti in coabitazione con il Cosenza e rischiano una clamorosa retrocessione in Lega Pro. Al 2′ la Reggiana ci prova con un cross di Fontanarosa ma Cerofolini respinge con i pugni. All’11’ è ancora lui a proporsi con una conclusione dal limite dell’area, Cerofolini però si oppone ancora con bravura. La Reggiana avvia il match con intenzioni bellicose per rompere il digiuno di vittorie. Al 14′, però, l’ex Cittadella e Perugia Vido non fallisce raccogliendo un suggerimento di Marras e infilando il portiere ospite. Il Frosinone prova a rimettersi in carreggiata al minuto 16 ma Gelli conclude a fil di palo dal limite. La Reggiana ha fretta di prendere il largo e ci prova con Girma al 24′, il suo tiro al volo è però respinto da Cerofolini. Reggiana padrona della situazione con un Frosinone in difficoltà nell’imbastire la manovra. I ciociari provano a rimettersi in partita con Vural al 25′ ma il suo tiro dalla distanza termina fuori misura. Il primo tempo termina così sull’1-0 per i padroni di casa che, considerando il volume di occasioni create, potrebbero avere un bilancio assai più in attivo. Al 1′ della ripresa Canotto impegna Bardi in una parata in due tempi ed è la prima, vera occasione della gara per i ciociari. Al 15′ la Reggiana replica con una conclusione al volo fuori misura di Girma. Due minuti dopo replica frusinate con Ambrosino che tenta la soluzione vincente dal limite, l’ex Ternana Lucchesi, però, è sulla traiettoria e respinge. Al 19′ la Reggiana beneficia di un calcio di rigore per un contrasto tra Sersanti e Oyono. Dal dischetto Vido non fallisce e regala a se stesso la doppietta personale e ai suoi il raddoppio. Il Frosinone prova a rientrare in partita con un’incornata di Begic al 27′ ma Bardi dice di no. Al 33′, contro gli ospiti, ci si mette anche la sfortuna che si presenta loro sottoforma di una doppia traversa di Ambrosino, prima su colpo di testa, poi sul tiro di ribattuta. Al 35′ la Reggiana potrebbe siglare il 3-0 ma l’ex Genoa Portanova conclude sull’esterno della rete. Al 45′ anche Okwonkwo fallisce il 3-0 ben servito in area facendosi parare il tiro da Cerofolini. Il portiere frusinata respinge anche un tentativo di Urso al minuto 46. I tre punti restano a Reggio Emilia.

CARRARESE- MANTOVA 1-1

Il Mantova prova a farla sua ma la Carrarese la riprende.Finisce così con la divisione della posta tra le due matricole della cadetteria. Per gli apuani si tratta del terzo risultato utile di fila ma con una vittoria che manca ormai da sei gare e li lascia quindi nella parte bassa della classifica. I virgiliani sono al secondo segno ics consecutivo e restano non lontani dalla zona playoff. All’11 la Carrarese si rende pericolosa, Zanoli crossa per Illanes che obbliga Festa a un non semplice intervento. Al 15′ arriva la replica ospite con Fiore che, su assist di Debenedetti, manda di poco a lato. La Carrarese ci riprova al 21′ con Finotto ma la sua conclusione dal limite termina oltre la traversa. Intenzioni bellicose da ambo le parti sin dal primo scorcio di gara. Tre minuti dopo i marmiferi si ripropongono con Cherubini che, servito da Finotto, impegna Festa. Al 28′ il Mantova risponde con Mancuso il cui tiro termina a lato poco distante dalla porta dell’ex Ternana Bleve. Al 34′ è Illanes, su calcio d’angolo di Schiavi, a impegnare Festa di testa. Le due squadre si punzecchiano generosamente ma non riescono a superarsi. Al 39′ Festa deve intervenire per ribattere un forte tiro di Schiavi, la sfera è ripresa da Cherubini che, con un destro a giro, spedisce oltre la traversa. Al 47′ Cicconi sfrutta bene una deviazione su una precedente punizione di Schiavi ma la sua mira non è precisa. Si chiude così il primo tempo con una Carrarese che si fa preferire rispetto alla formazione ospite. Al 5′ della ripresa il Mantova si rende pericoloso con un’incornata di Brignani su punizione dell’ex Pordenone Burrai ma Bleve è attento. Al 22’Illanes prende la sfera con il braccio, il controllo al Var conferma l’arbitro Marco Monaldi nella decisione di concedere ai virgiliani il calcio di rigore. Dagli undici metri Mancuso non fallisce e porta in vantaggio con il Mantova, una punizione eccessiva per una Carrarese sino a questo punto della gara più propositiva rispetto alla formazione di Davide Possanzini. Tempo due minuti, però, e la Carrarese si rimette in parità grazie a Schiavi, bravo a sfruttare un assist al volo di Cicconi. Al 32′ gli apuani potrebbero persino sovvertire l’esito della contesa ma il pallonetto di Cherubini è neutralizzato da un’incornata di Redolfi. Al 39′ la Carrarese ci prova con Belloni ma il suo tiro è deviato in corner. Al 39′ è Panico ad avere la possibilità di regalare il vantaggio agli apuani ma il suo tiro da buona posizione finisce clamorosamente a lato. Al 51′ Belloni calcia sul fondo ed è l’ultima possibilità sprecata dalla Carrarese per fare sua l’intera posta.

CESENA- SAMPDORIA 3-5

Dopo lo stop interno con la Juve Stabia, la Sampdoria riprende la stagione nel modo migliore andando a prendersi tre punti all’Orogel Stadium contro il Cesena al termine di una sfida pirotecnica. I doriani ottengono così la terza vittoria in quattro turni e salgono al dodicesimo posto a poca distanza dalla zona playoff affiancando proprio i romagnoli, al secondo passo falso di fila dopo quello con il Pisa. Al 3′ i padroni di casa si rendono temibili con un tiro di destro dal limite di Calò deviato da Silvestri in corner, l’arbitro Marco Piccinini aveva però fermato tutto per fuorigioco di Shpendi. Al 5′ la Sampdoria risponde con l’ex Cosenza Tutino che mette a lato di un soffio. Al 13′ i romagnoli vanno in vantaggio con un’incornata di Prestia sugli sviluppi di una punizione di Calò. Tempo un minuto e Prestia vanifica ciò che egli stesso aveva creato rendendosi protagonista stavolta in negativo con un’autorete su incornata di Kasami diretta a Coda. Al 22′ arriva addirittura il vantaggio blucerchiato, corner di Venuti, la palla rimbalza su Francesconi , irrompe Meulensteen e infila Pisseri per il 2-1. Al 27′, però, il Cesena la riprende per merito di Adamo che sfrutta alla perfezione un lancio di Calò e infila Silvestri. Al 30′ i romagnoli potrebbero persino effettuare il controsorpasso ma il tiro di Berti è deviato in corner. La partita riserva un andamento molto emozionante con le due squadre che cercano di seminarsi ma poi si riprendono. Al 44′ la Sampdoria ci prova con un cross di Benedetti ma Pisseri neutralizza bene. Il primo tempo si chiude con due reti per parte e molta polpa da una parte e dall’altra. Al 4′ della ripresa Coda prova a sorprendere Pisseri ma senza riuscirci concludendo a lato. Al 9′ Ciofi, di testa, colpisce la traversa facendo sfiorare il vantaggio al Cesena. Non sbaglia invece, su opposto versante, Meulensteen che, sugli sviluppi di un corner battuto dall’ex Como Ioannou, insacca di testa e riporta gli ospiti in vantaggio regalandosi la doppietta personale. Al 16′ i blucerchiati, sull’onda dell’entusiasmo per il riacquisito vantaggio, allargano ulteriormente il fossato grazie a Tutino che approfitta di un rimbalzo favorevole dopo una conclusione di Depaoli. Il Cesena non ci sta e al minuto 19 si riporta sotto con un cross di Kargbo che, non toccato da nessuno, si infila alle spalle di Silvestri. I romagnoli ci credono e al 24′, dopo una conclusione di Berti deviata in corner da Silvestri, pareggerebbero con Christian Shpendi ma il suo gol è annullato per fuorigioco. La partita è però più che mai infiammata con il Cesena alla ricerca del pareggio e la Sampdoria a protezione del suo vantaggio. Al 37′ Akisanmiro potrebbe fare allungare la Sampdoria ma calcia oltre la traversa. Al 41′ il Cesena ha una buona occasione con un tiro al volo di Calò che però Silvestri neutralizza bene. Al 43′ la Sampdoria la chiude con Akisanmiro che raccoglie un assist di Tutino e infila Pisseri nell’angolino. Al 45′ il Cesena resta in dieci per l’espulsione per proteste di Kargbo. Al 50′ Akisanmiro potrebbe realizzare il sesto gol su invito di Meulensteen ma tira addosso a Pisseri. La Sampdoria può festeggiare.