PSG inarrestabile, Marsiglia travolto 3-0! Il Nizza vince il derby

Giornata spettacolare in Ligue 1, dove grande attesa c’era per lo scontro diretto tra Marsiglia e PSG, ossia Luis Enrique amico prima ed allievo poi di Guardiola, contro De Zerbi, amico e modello del tecnico bresciano. Dunque i presupposti per assistere ad un grande match erano tutti serviti sul piatto, soprattutto dopo il pari per 1-1 con il PSV in Champions da parte del PSG, ma in realtà la resistenza del Marsiglia dura soli 6 minuti perchè al 7′ Neves firma il momentaneo 1-0, la risposta marsigliese non arriva, anzi il team padrone di casa gioca a farsi male da solo tanto che al 19′ Harit si fa espellere per un fallo su Marquinhos, ciò da quindi il via libera al PSG che tra 29′ e 40′ si porta sul 3-0 grazie alle reti di Balerdi e Barcola. Nella ripresa il copione non cambia ed il PSG vince agevolmente il primo scontro diretto della stagione, portandosi a quota 23 punti.

Un grazie ovviamente la formazione parigina lo deve anche al Nizza che reduce dalla sconfitta in Europa League in casa del Ferencvanos, tra le mura amiche supera per 2-1 il Monacò rallentandone la corsa, consentendo cosi al team della Capitale di volare in solitaria in vetta. Della sconfitta del Marsiglia ne approfitta il Lilla che dopo aver espugnato Madrid in Champions League, dove ha saputo imporsi per 3-1 in casa dell’Atletico, ha saputo ripetersi anche in campionato imponendosi per 2-0, aggancia in classifica il team guidato da De Zerbi, della sconfitta del Lens invece non sa approfittarne il Reims, sconfitto per 2-1 dal Brest, reduce dal pari per 1-1 in Champions contro il Leverkusen.

Chi ne approfitta ma solo in parte è il Lione, il team lionese reduce dalla sconfitta in Europa League per mano del Besiktas, pur giocando in casa viene bloccato sul 2-2 dall’Auxerre. Di tali risultati ne approfitta invece lo Strasburgo che imponendosi per 3-1 sul Nantes, tocca quota 13 punti agganciando il Nizza portandosi contemporaneamente sulle ruote di: Lione, Reims e Lens. Chi prova ad accorciare le distanze con la zona europea della classifica è il Rennes, che imponendosi per 1-0 sul Le Havre, tocca quota 11 punti, festival del gol tra Angers e Saint’Etienne, match concluso con il risultato di 4-2 per i padroni di casa. Si muove anche il Tolosa che in casa del fanalino di coda Montpellier, riesce ad imporsi per 3-0.