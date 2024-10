Quando cambiare le gomme invernali: tutto quello che devi sapere

Con l’avvicinarsi dell’inverno, il tema del cambio gomme torna al centro dell’attenzione per automobilisti e professionisti della strada. Le gomme invernali non solo rappresentano un obbligo di legge in molte regioni, ma sono soprattutto una misura di sicurezza essenziale per viaggiare in condizioni climatiche avverse. Scopriamo insieme il momento giusto per effettuare il cambio e i vantaggi che ne derivano.

Il periodo giusto per il cambio gomme

Secondo la normativa italiana, l’obbligo di montare gomme invernali o di avere catene a bordo inizia il 15 novembre e termina il 15 aprile. Tuttavia, non è solo una questione di regolamento: il suggerimento degli esperti è di sostituire gli pneumatici non appena le temperature si stabilizzano sotto i 7°C. Questo perché gli pneumatici estivi non sono progettati per offrire prestazioni ottimali in condizioni di freddo e possono perdere aderenza.

Il cambio gomme deve avvenire in tempi diversi a seconda della zona climatica. In regioni montane o del Nord Italia, dove il freddo arriva prima, è consigliabile effettuare la sostituzione già a fine ottobre o ai primi di novembre. Nelle aree meridionali o costiere, può essere sufficiente attendere fino alla metà di novembre, tenendo sempre d’occhio le previsioni del tempo.

Perché scegliere le gomme invernali

Le gomme invernali sono realizzate con una mescola appositamente studiata per mantenere la flessibilità anche a temperature molto basse. Inoltre, il disegno del battistrada è più profondo e dotato di lamelle che migliorano la presa su superfici innevate, ghiacciate o bagnate.

I principali vantaggi degli pneumatici invernali sono:

Aderenza ottimale su strade innevate o ghiacciate.

Spazi di frenata ridotti rispetto alle gomme estive.

Miglior controllo del veicolo durante le curve e i cambi di direzione.

Ridotta probabilità di aquaplaning, grazie alla capacità di drenare l’acqua.

Obblighi di legge e sanzioni

Non rispettare l’obbligo di montare gomme invernali può comportare sanzioni amministrative, con multe che possono arrivare fino a 335 euro. È importante, quindi, dotarsi per tempo degli pneumatici adatti per non incorrere in penalità e per garantire la sicurezza propria e degli altri automobilisti. Oltre alla questione legale, è fondamentale comprendere che le gomme estive non offrono le stesse prestazioni con il freddo, aumentando così il rischio di incidenti.

Cosa controllare prima del cambio

Prima di procedere con la sostituzione, è opportuno verificare alcuni aspetti importanti per garantire una guida sicura e ottimale durante l’inverno:

Profondità del battistrada : la legge italiana impone un minimo di 1,6 mm, ma per una maggiore sicurezza è raccomandata una profondità di almeno 3 mm.

: la legge italiana impone un minimo di 1,6 mm, ma per una maggiore sicurezza è raccomandata una profondità di almeno 3 mm. Pressione delle gomme : il freddo può far diminuire la pressione degli pneumatici, è quindi importante controllarla periodicamente.

: il freddo può far diminuire la pressione degli pneumatici, è quindi importante controllarla periodicamente. Prenotare in anticipo: per evitare di rimanere bloccati in lunghe attese nelle officine, è consigliabile pianificare il cambio con qualche settimana di anticipo rispetto al periodo critico.

Il cambio gomme invernale è un’operazione semplice ma fondamentale per garantire una guida sicura e conforme alla legge durante i mesi più freddi dell’anno. Grazie alle loro caratteristiche, le gomme invernali offrono una protezione superiore e consentono di affrontare in modo più sereno le condizioni difficili come neve, ghiaccio e pioggia.