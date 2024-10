Pareggi a raffica in B: il Pisa resta capolista, senza reti Palermo-Samp

MODENA- CREMONESE 2-2

Finisce in parità tra Modena e Cremonese al termine di una sfida ben giocata su entrambi i versanti. Il punto non soddisfa molto gli emiliani che restano inchiodati nella zona grigia della classifica, è invece accolto con il sorriso dai grigiorossi che continuano invece a frequentare i quartieri nobili. Al 5′ la Cremonese prova a pungere, Castagnetti cerca di servire Sernicola ma la palla termina sul fondo. Al 12′ i grigiorossi vanno in vantaggio per merito di Bonazzoli che, servito da Zanimacchia, bravo a resistere a una pressione di Collocolo, va a infilare Gagno. Due minuti dopo, per poco, la squadra di Eugenio Corini non raddoppia con un’incornata di Johnsen alta su cross di Zanimacchia. Al 19′ Pickel si fa deviare la sfera in corner. Nei minuti d’avvio la partita è nettamente appannaggio degli ospiti. Al 22′ il Modena potrebbe portarsi in parità ma Idrissi, pescato da Gerli, non inganna Fulignati. Al 24′ la Cremonese risponde con una conclusione dal limite di Sernicola ma Gagno neutralizza. Al 29′ i canarini vanno a un passo dal pareggio con una traversa colpita da Gelsi sugli sviluppi di un corner e una ribattuta di Magnino parata da Fulignati. E’ il preludio del pareggio gialloblù che giunge alla mezz’ora con Caso al termine di un’azione convulsa. Modena intraprendente e meritevole del pareggio con una Cremonese che si è rivelata incapace di proteggere il vantaggio. I canarini provano a operare il sorpasso con un tiro di Palumbo al 37′ intercettato da Fulignati. La Cremonese risponde al minuto 40 con un tiro a lato di Zanimacchia. Al 46′ il Modena riesce a capovolgere l’esito della contesa, corner di Palumbo e stacco di testa di Della Valle che non lascia scampo a Fulignati. Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio con merito dopo essere riusciti a salire di temperatura d’insidia in risposta a un iniziale predominio della Cremonese. Il Modena parte meglio e al 7′ Caldara, di testa, impegna Fulignati. Subito dopo è Defrel a dare lavoro al portiere ospite. Al 12′ ci prova Magnino da fuori ma il portiere grigiorosso riesce ancora a sventare. Al 16′ Johnsen ha la possibilità di fare pareggiare i lombardi ma colpisce la traversa. Non sbaglia invece Vazquez al minuto 19 ribadendo in rete una respinta della traversa su precedente punizione di Johnsen. Tutto da rifare per il Modena, al 37′ Bozhanaj prova a colpire ma si vede deviare il tiro in corner. Al 41′, su cross di Quagliata, Gagno esce sicuro sventando l’insidia della Cremonese. Al 44′ Gerli prova a far decollare di nuovo il Modena con un tiro dal limite ma Fulignati è attento.

BRESCIA- SPEZIA 1-1

Lo Spezia scappa ma il Brescia lo riacciuffa. Le due squadre si spartiscono così la posta in palio. I liguri restano ancora imbattuti dopo undici turni di campionato e continuano a essere la maggiore antagonista del Pisa. Le rondinelle avevano bisogno di riscattare il doppio passo falso con Sassuolo e Cesena ma ci sono riuscite solo in parte rimanendo per il momento fuori dalla zona playoff. Al 7′ lo Spezia si rende pericoloso con Candelari che calcia sopra la traversa. Il Brescia risponde al 10′ con un’incornata di Olzer che, su corner di Verreth, non inquadra però lo specchio della porta. Al 16′ un cross di Candelari è respinto da Lezzerini e lo Spezia vanifica un’occasione per passare in vantaggio. I liguri sembrano avere avuto un approccio migliore alla gara e al minuto 22 ci provano con un’incornata di Colak su cross di Mateju che però non genera esiti apprezzabili. Al 32′ i liguri passano in vantaggio, Colak impegna Lezzerini in una respinta con un tiro dal limite, irrompe Di Serio e segna. Al 35′ il Brescia tenta la replica con Dickmann che conclude fuori misura. Al 41′ il Brescia ha la possibilità di pareggiare con Fogliata su sponda di Olzer ma l’attaccante bresciano spreca concludendo fuori misura. Al 1’della ripresa, appena entrato Juric ci prova da fuori area ma spara alto facendo sfiorare il pareggio al Brescia. Al 7′, invece, Verreth non sbaglia infilando la porta spezzina su calcio di punizione. Al 9′ le rondinelle potrebbero addirittura capovolgere l’esito della contesa ma il tiro di Borrelli su assist di Dickmann dalla destra finisce fuori misura. All’11’ lo Spezia risponde con una conclusione a giro di Di Serio alta. Le due squadre giocano adesso a viso apertissimo decise a soffiarsi la posta piena. Al 16′ il Brescia ha una buona intuizione con Dickmann, il tiro al volo dell’ex Spal e Novara termina però alto. Al 21’gli aquilotti rispondono con un tentativo fuori misura di Wisniewski. Al 36′ Brescia in evidenza con un’incornata di Borrelli su cross di Dickmann su cui Gori non ha però pensieri. Al 42′ i liguri restano in dieci uomini per l’espulsione di Vignali per doppia ammonizione in un momento delicatissimo della partita con un Brescia continuamente all’offensiva.

REGGIANA- COSENZA 0-1

Ritorno alla vittoria per il Cosenza dopo cinque giornate a secco di poste piene. I calabresi stendono la Reggiana che subisce il terzo stop nelle ultime quattro gare. I rossoblù fanno così rifiatare un po’ la loro classifica, gli emiliani restano a pochi passi dalla zona pericolante. Al 5’il Cosenza sfiora il vantaggio, Ricciardi sfugge alla marcatura di Fontanarosa e però colpisce Bardi in pieno con il suo tiro. Al 7′ Sersanti, di testa, sugli sviluppi di una punizione, manda fuori di poco pareggiando il conto delle occasioni per la Reggiana. Al 20′ i calabresi si rendono pericolosi con una conclusione di Florenzi al volo ma Bardi riesce a neutralizzare. Bisognoso di punti sicurezza, il Cosenza cerca di impostare sulla massima offensiva la partita. Al minuto 26 è ancora Florenzi , l’uomo in più dei rossoblù, a concludere a lato di poco. Al 39′ il Cosenza vede premiata la sua intraprendenza con una rete di Ricciardi su suggerimento di Strizzolo. Primo tempo in ghiaccio con un Cosenza in vantaggio con merito per avere prodotto più dei padroni di casa. Al 1′ della ripresa Ricci ha un contrasto con Marras e finisce a terra. Dopo il consulto con il Var, il direttore di gara Marco Monaldi non assegna il rigore agli ospiti. Al 9′ la Reggiana prova a colpire con Sersanti ma Charlys lo ostacola al momento della conclusione vanificando l’offensiva. Tre minuti dopo ci prova l’ex Genoa Portanova, Micai respinge ma vi era fuorigioco dell’attaccante granata. Al 41′ ancora Portanova impegna di testa l’estremo difensore ospite ex Bari e Salernitana. Al 42′ Girma, dal limite, spara a lato. Al 52′ la Reggiana fallisce l’occasionissima del pareggio con un’incornata di Meroni su cross di Vergara che termina sulla traversa. Il Cosenza può festeggiare.

BARI – CARRARESE 0-0

Un punto per parte tra Bari e Carrarese. Nell’insieme il risultato sembra stare un po’ stretto ai pugliesi che, specie nella seconda parte di gara, si sono proposti maggiormente all’offensiva. Il Bari sembra soffrire di pareggite dato che questo è il suo quinto segno ics di fila nonché nono risultato utile consecutivo. La Carrarese arriva alla quinta giornata utile in serie e prosegue nel suo buon momento. Al 5′ gli apuani ci provano con Zuelli ma Radunovic è bravo a respingere. Al 10′ il Bari replica con una spizzata di Lasagna su cross dell’ex AlbinoLeffe Sibilli, Bleve però non ha problemi a neutralizzare. Al 12′ l’attaccante barese ci riprova ma il suo diagonale termina a alto. Al 18′ arriva la risposta ospite con una conclusione alta di Schiavi. Le due squadre giocano senza risparmiarsi. Al 26′ Sibilli conclude fuori misura la palla del possibile vantaggio pugliese. Al 33′ Bari ancora pericoloso con Benali che, su assist di Lasagna, dà lavoro a Bleve con un tiro dal limite parato in due tempi dal portiere ex Ternana. Al 35′ la Carrarese risponde con un’incornata a lato di Finotto. Il primo tempo finisce a reti bianche con poche occasioni da una parte e dall’altra. Al 3′ il Bari ha un’occasione con Dorval che sfrutta bene un cross di Maita ma conclude a lato. All’11’ Imperiale sventa un pericoloso tentativo di Sibilli che poteva significare il vantaggio barese. Al 14′ Manzari, su cross di Sibilli, sfiora il palo. Bari molto intraprendente alla ricerca del vantaggio. Al 19′ Lasagna riceve dallo stesso Manzari ma colpisce Bleve vanificando un’altra offensiva dei padroni di casa. La Carrarese torna a farsi vedere al minuto 36 con Cherubini che impegna Radunovic. Al 40′ scoppia un giallo, su cross di Benali Bellomo stacca di testa, Bleve respinge, la sfera rimbalza su Novakovich il cui tiro parrebbe avere varcato la linea bianca ma dopo il controllo del Var la rete non è convalidata. Al 47′ Shpendi, imbeccato da Cherubini, conclude senza esiti apprezzabili in diagonale ed è l’ultima occasione della gara.

SALERNITANA- CESENA 1-1

La Salernitana prova a scappare ma il Cesena la raggiunge. Dopo due giri a vuoto con Spezia e Cremonese i campani, rimasti peraltro in dieci uomini per tutta la ripresa per l’espulsione di Fiorillo, tornano a muovere la classifica. Il Cesena è al secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria casalinga con il Brescia e resta in corsa per i playoff.Al 4′ un cross di Verde che cerca di proporre un tema per i padroni di casa è neutralizzato da Klinsmann. Al 10′ è ancora lui a sparare alto dal limite, la Salernitana ha un avvio migliore. Al 17′ una punizione del solito Verde è respinta dalla difesa cesenate, Amatucci sfodera una conclusione tra tiro e cross senza pretese. Tre minuti dopo l’attaccante campano si conferma assoluto protagonista della serata superando Klinsmann con una conclusione a giro e portando i granata in vantaggio. Al 29′ l’ex Spezia Maggiore crossa al centro ma Klinsmann blocca la sua offensiva. Salernitana padrona della gara mentre i romagnoli appaiono un po’ contratti. Al 35′ la Salernitana potrebbe prendere il largo ma Maggiore, servito da Soriano, si vede respingere il tiro da Klinsmann. Al 36′ Ferrari sfiora anch’egli il raddoppio con un’incornata sugli sviluppi di un corner che termina sopra la traversa di pochissimo. La Salernitana continua a fare la partita e il Cesena a essere troppo ingessato. Al 36′ i campani devono spendere la prima sostituzione per un infortunio al ginocchio di Tongya, al suo posto entra Dalmonte. Quest’ultimo si mette subito in evidenza con una traversa fortuita susseguente a un rinvio di Pieraccini. Al 40′ i campani restano in inferiorità numerica per fallo di Fiorillo su Tavsan ,dopo la consultazione con il Var il direttore di gara Gabriele Scatena opta per l’espulsione. Al 48′ i romagnoli ne approfittano pareggiando con Tavsan su assist di Ceesay susseguente a un’azione elaborata. Il primo tempo finisce in parità ma con molta più Salernitana che Cesena. Per vedere la prima occasione degna di nota della ripresa occorre attendere la mezz’ora quando l’ex Crotone Simy ci prova di testa su cross di Ghiglone ma spara fuori misura. Al 42′ Shpendi conclude da posizione molto difficile senza riuscire a inquadrare lo specchio della porta. Finisce con un punto per parte.

JUVE STABIA- SASSUOLO 2-2

Due volte in vantaggio, due volte raggiunto. Il Sassuolo prova a seminare la Juve Stabia che però, tenacemente, non si lascia dare la polvere. Ne nasce un 2-2 che si può considerare verdetto equo e consente alle due squadre di rimanere nella parte nobile del condominio serie B. Al 2′ i romagnoli si rendono pericolosi con un’incornata dell’ex Como Odenthal ma Thiam respinge in tuffo. Al 9′ le vespe rispondono con una conclusione alta di Pierobon. Due minuti dopo i padroni di casa si rendono ancora pericolosi con Varnier che interviene su un corner di Maistro concludendo però alto. Al 19′ Buglio costringe Moldovan in corner, dopo un avvio favorevole agli emiliani , i padroni di casa sembrano prendere le misure della gara. Al 21′ si rivede il Sassuolo con un tiro dal limite fuori misura di Volpato. Al 26′ è sempre lui a tentare di colpire a giro ma Thiam è attento. Il risveglio ospite si traduce nella rete del vantaggio che giunge al minuto 32 con Pierini su lancio di Volpato. Le vespe non se la danno per inteso e, dopo quattro minuti, ritrovano il pareggio grazie a un tiro da distanza ravvicinata di Maistro servito da Leone. Il primo tempo va in archivio sull’1-1, risultato giusto per due squadre che hanno dimostrato di avere buona caratura giocando senza nascondersi. Al 14′ della ripresa il Sassuolo torna avanti con Pierini che si regala la doppietta personale su lancio di Odenthal. Tempo un minuto e un tiro al volo di Adorante su opposto fronte ripristina la parità. Al 37′ Artistico potrebbe portare le vespe in vantaggio ma Pieragnolo sventa sulla linea di porta. Due minuti dopo Ruggero , di testa, mette alto di poco per gli stabiesi. Le due squadre si dividono la posta. Al 52′, dopo il triplice fischio, il Sassuolo resta in dieci per l’espulsione di Volpato reo di eccessive proteste.

SUDTIROL- FROSINONE 1-1

Il Frosinone si illude di poter fare sua l’intera posta ma il Sudtirol gli rovina i piani. I ciociari sono al secondo pareggio consecutivo e continuano a essere fanalino di coda con otto punti. Gli altoatesini tornano a muovere la classifica dopo due stop di fila e sono per il momento in zona sicurezza. Al 2′ il Frosinone ci prova con Biraschi che però spara alto. Al 3′ Kvernadze pesca Garritano ma Drago è attento. Avvio ottimo dei ciociari interessati ad abbandonare il ruolo di fanalino di coda. Al 4′ il Sudtirol replica con Rover che, su assist di Merkaj, non riesce a impensierire Cerofolini. Il portiere frusinate interviene anche il minuto successivo a bloccare un tentativo di Zedadka. Dopo un buon inizio frusinate, il Sudtirol sembra prendere campo. Al minuto 29 gli altoatesini ci riprovano con un missile di Kurtic da fuori area ma il tiro dell’ex Spal è parato da Cerofolini. Un minuto dopo Rover conclude alto. Al 37′ arriva la replica frusinate, cross di Kvernadze e Ambrosino, di testa, mette sul fondo. Due minuti dopo è ancora lui , questa volta su assist di Marchizza, a impegnare severamente Drago. Il primo tempo va in archivio a reti bianche ma con due squadre che si mostrano intraprendenti. Al 3′ della ripresa Rover, pescato da Kofler, conclude alto. Al 5′ Merkaj spedisce a lato da buona posizione, buon esordio di secondo tempo del Sudtirol. All’11’ i ciociari passano in vantaggio, Marchizza è pescato da Kvernadze e supera Drago nell’angolino. Al 13′ Rover, su cross di Masiello, prova a pareggiare di testa ma Cerofolini sventa da par suo. Al 19′ Marchizza ha una buona occasione ma spedisce sul fondo. Al 21′ il Sudtirol replica con Rover , il più ispirato dei suoi, ma Cerofolini neutralizza. Il Frosinone cerca di scappare , il Sudtirol di riprenderla e ne nasce una sfida gradevole e aperta. Al 29′ il Sudtirol la riprende con Odugwu che, di testa e su cross di Masiello, supera Cerofolini. Al 41′ gli altoatesini potrebbero capovolgere le sorti del match ma il tiro di controbalzo di Davì termina sul fondo. Al 45′ Masiello impegna Cerofolini. Le due squadre finiscono per dividersi la posta.

PISA- CATANZARO 0-0

Secondo pareggio a reti bianche per il Pisa dopo quello con il Frosinone. I toscani restano comunque in cima alla classifica con 24 punti, due in più del Sassuolo secondo. I calabresi inanellano il quinto risultato utile di fila e restano a metà classifica. Al 9′ Pontisso impegna Semper dalla distanza creando la prima occasione per il Catanzaro. Due minuti dopo il Pisa replica con un tiro di Vignato fuori di un nulla. Tre minuti dopo è Mlakar a impegnare Pigliacelli. Il Pisa è deciso a vincere per tenersi a debita distanza Spezia e Sassuolo. Al 23′ Iemmello impegna Semper dal limite. Partita aperta dopo i primi venti minuti di gioco. Al 29′ i toscani vanno in rete con Tourè ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Al 34′ è Canestrelli a mettere a lato di testa. Sempre lui prova a incornare al 41′ ma con lo stesso esito non apprezzabile. Il Pisa, dopo un’iniziale fase di equilibrio, sembra spingere maggiormente. Il primo tempo termina in parità ma con i padroni di casa che si fanno preferire. Al 16′ della ripresa Vignato ci prova ma calcia sul fondo vanificando un’occasione per i padroni di casa. Al 19′ è Angori a provarci su punizione ma il tiro è alto. Al 24′ il Pisa ci prova con un’incornata di Tourè deviata in corner. Al 30′ è ancora lui a provarci con la stessa dinamica ma conclude debolmente. Al 34′ i toscani vanno ancora a un soffio dal vantaggio con un tiro a lato di Mlakar. Il Pisa fa la partita ma difetta in precisione. Al 48′ il Catanzaro resta in dieci uomini per l’espulsione di Pompetti per un brutto intervento su Arena. Le due squadre finiscono per dividersi la posta.

MANTOVA- PALERMO 0-0

Nè vinti né vincitori al Danilo Martelli tra Mantova e Palermo. Il risultato finale di 0-0 penalizza forse un po’ i rosanero parsi più propositivi, mentre il Mantova si è prodotto in generosi forcing e recrimina per una rete annullata a Galuppini. Dopo un’iniziale fase di studio senza occasioni apprezzabili, il Mantova si crea un’occasione con un cross dell’ex Renate Galuppini ma Desplanches para. Al 26′ arriva il primo , vero tiro della gara ed è di marca palermitana con Ranocchia che conclude oltre la traversa. Al 33′ i rosanero si producono in un’offensiva con Henry che si invola in contropiede ma calcia sul fondo. Al 43′ i virgiliani rispondono con Aramu che raccoglie bene un cross di Bani ma conclude alto. Al 46′ i padroni di casa vanno a pochi passi dal vantaggio, Aramu libera Fiori che manda però a lato. Finisce 0-0 un primo tempo con poche occasioni ma con il Mantova decisamente più pericoloso degli ospiti. Al 3′ della ripresa Ranocchia impegna Festa. Al 7′ il Mantova replica con una conclusione dal limite di Mancuso alta. Al 16′ i virgiliani vanno in rete con Galuppini che però, ostacolato da Lund, tocca la palla con il braccio, Marinelli di Tivoli consulta il Var e annulla la rete. Al 19′ replica il Palermo con Le Douaron che, servito da Insigne, impegna Festa in una deviazione in corner. Al 21′ rosanero vicini ancora al gol con un tiro a lato di Ranocchia, Al 30′ Le Douaron, entrato molto bene in partita, impegna Festa, Palermo molto propositivo ma a corto di precisione. Al 33′ i siciliani si proiettano ancora all’offensiva ma il tiro di Segre è deviato da un difensore di casa. Al 37′ è Appuah a calciare a lato, il Palermo sembra aver preso decisamente campo ma non ne sa approfittare. Al 42′ il Mantova ha una buona occasione per passare in vantaggio ma Aramu mette fuori di un nulla.

CITTADELLA- SAMPDORIA 0-0

Cittadella e Sampdoria non si fanno male spartendosi la posta in palio. I granata mancano alla vittoria ormai da sette turni e restano penultimi in piena zona retrocessione. I blucerchiati colgono il terzo risultato utile di fila e permangono in zona playoff al settimo posto. Al 5′ arriva la prima conclusione della partita ed è di marca ospite con Benedetti che conclude però a lato. Al 15′ arriva la replica granata con Rubbi che spara alto con una conclusione a giro. Due minuti dopo, Rabbi mette fuori di testa sugli sviluppi di una punizione di Vita. Al 23′ ottima occasione dei blucerchiati con l’ex Cosenza Tutino che conclude a fil di palo. Al 31′ il Cittadella ci prova con l’ex Piacenza e Lugano Masciangelo ma la sua conclusione è deviata. Al 41′ i granata rispondono con Rabbi che raccoglie un invito di Magrassi ma, in girata, esalta i riflessi di Vismara senza riuscire a superarlo. Al 44′ è ancora Cittadella con Magrassi che, su punizione di Masciangelo, non colpisce bene la sfera. Si va al riposo con il risultato a reti bianche tra due squadre che si sono equivalse. All’11’ della ripresa il Cittadella ci prova con Magrassi ma il tiro è respinto dalla difesa. Al 19′ risposta doriana con un tiro alto di Depaoli. Al 23′ Tessiore, servito da Branca, fa sfiorare la rete ai padroni di casa con un diagonale fuori di poco. Al 26′ Branca conclude alto, momento buono per il Cittadella che vuole muovere la sua classifica critica. Al 38′ sussulto doriano con un tiro dal limite di Pedrola che Kastrati blocca. Due minuti dopo Tutino, di testa, non inquadra lo specchio della porta. La Sampdoria è in un buon momento ma non riesce a capitalizzare.Al 46′ Pedrola è fermato da Amatucci, il direttore di gara valuta con il Var se vi siano gli estremi per il rigore ma alla fine non lo concede.