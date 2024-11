Vogliacco salva il Genoa nel recupero, contro il Como è 1-1

Genoa-Como 1-1

( Da Cunha L. 16′ , Vogliacco A. 92′)

Un Genoa indomito raggiunge all’ultimo assalto il Como di Fabregas, che paga i troppi errori in fase di finalizzazione. “Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce”. E` assai improbabile che il filosofo Blaise Pascal pensasse all’irragionevolezza di certi risultati calcistici, ma é altrettanto vero che questa massima descrive alla perfezione la natura profonda del Genoa che agguanta, ancora una volta dopo Bologna e Roma, un insperato pareggio all’ultimo respiro dopo essere stato messo ripetutamente alle corde da un Como ad alta frequenza, che ha peró peccato di poco cinismo.

L’insolito anticipo del giovedí, a causa del rally della Lanterna in programma domenica a Genova, vede due squadre in difficoltá e falcidiate dagli infortuni. Il Como, a secco di punti da tre partite si trova a fronteggiare le assenze di Mazzitelli e Sergi Roberto. Il Genoa, reduce dalla trasferta corsara a Parma, é alla drammatica ricerca della prima vittoria al Ferraris. Dopo un buon inizio del Grifone, con Sabelli che mette qualche pallone pericoloso in area dalla fascia destra e Thorsby che prova ad aiutare in appoggio, il Como inizia inesorabile a esercitare il suo dominio. Nico Paz prende confidenza con il match e ,dopo due conclusioni fuori misura, non trova il jolly al terzo tentativo solo per merito di Leali che mette in angolo. Passano due minuti, al 17′, e Pinamonti perde un pallone in uscita sulla trequarti rossoblú, rifinito da Paz per Da Cunha che piazza alla sinistra di Leali per l’1 a 0 del Como.

Dopo il vantaggio la squadra lariana furoreggia, la superioritá nel palleggio e nel gioco é percepita dal pubblico che inizia, timidamente, a rumoreggiare. Il Como ha in questo frangente di primo tempo almeno tre occasioni nitide, sfumate per merito degli avversari, con Sabelli e Leali sugli scudi, o per imprecisione sotto porta e nell’ultimo passaggio in ripartenza. Il Genoa, messo ripetutamente alle corde, avrebbe al 34′ la possibilitá di pareggiare con Ekhator che spreca, tentando di beffare Pepe Reina con un irriverente quanto inutile scavetto. Al tramonto del primo tempo ci prova anche Pinamonti, con una spizzata di testa sporcata in angolo dall’intervento difensivo di Kempf.

Il secondo tempo si apre con l’ingresso di Miretti, modesto il suo apporto, e con lo schieramento della difesa a 4 nel tentativo di contenere gli arrembanti Strefezza e Fadera. La mossa sortisce effetto solo parzialmente, il Genoa subisce sí di meno, ma non riesce a costruire in avanti. Al 67′ sembra giungere l’epilogo per le speranze genoane: Cutrone prima getta alle ortiche una clamorosa ripartenza, nell’immediato prosieguo dell’azione trova da dentro l’area un diagonale saettante che supera Leali. L’arbitro Rapuano, rivedibile la sua gestione di una gara molto nervosa, annulla su segnalazione VAR di un fuorigioco nanoscopico dell’ ex attaccante di Milan e Wolwerhampton. Gilardino decide per l’all in, cosi´al 72′ fanno il loro ingresso in campo Balotelli, ammonito anche questa volta, e Gaston Pereiro. Il Genoa, pur non creando pericoli, resta vivo grazie sopratutto a un Como poco risoluto, all’88 é Strefezza che dopo una serpentina ubriacante in area trova ancora una volta i guanti di Leali, che ha preso ottimamente il posto dell’infortunato Gollini.

L’arbitro segnala 5 minuti di recupero, si entra nella redzone del Grifone. Al 92′ il Genoa conquista di puro desiderio un calcio d’angolo, ennesima dimostrazione di come questa squadra non conosca il significato della parola rassegnazione. La battuta trova Vogliacco che, con una deviazione semiacrobatica sottomisura, trova il pari facendo esplodere il Ferraris. Termina con un pareggio che muove poco la classifica delle due squadre, ma dal gusto decisamente dolce per il Genoa, piú volte sull’orlo del precipizio, e altettanto amaro per il Como,il cui rammarico per il risultato é solo parzialmente compensato dai segnali positivi per il gioco espresso