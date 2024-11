Il Marsiglia torna alla vittoria, pari Lione, Montpellier ko

Archiviata la sosta per la Nations League, dove la Francia ha espugnato San Siro imponendosi sull’Italia per 3-1, tanto da chiudere come prima il Gruppo 2, volando ai quarti di finale dove incrocerà la Croazia, l’attenzione del popolo transalpino nel corso del weekend è tornata tutta sulla Ligue 1,che ha visto andare in scena la dodicesima di campionato. Ad aprire il weekend ci pensano PSG e Monacò ,ossia la prima e la seconda della classe, entrambe vincitrici rispettivamente per 3-0 la formazione parigina, che tra le mura amiche del Parco dei Principi non ha avuto alcuna difficoltà nel liquidare la pratica Tolosa. Decisamente più tirata la vittoria della fomazione monegasca, che tra le mura amiche del Principato ha superato per 3-2 il Brest, ovviamente alla finestra non è rimasto il Marsiglia che in casa del Lens ha saputo imporsi per 3-1, portandosi a tre punti dalla seconda in classifica Monacò, chiaro che al momento per il club guidato da De Zerbi è senza dubbio più facile guardare alla seconda posizione più che alla prima.

Però sulla ruota del Marsiglia resta ben saldo il Lilla, che superando per 1-0 il Rennes, con 22 punti naviga ad una sola lunghezza dal club marsigliese ed a sole 4 lunghezze da quello monegasco, dunque lotta per il secondo posto che si prospetta decisamente serrata, sempre che il PSG non abbia passaggi a vuoto e questo potrebbe ridisegnare anche le geografia della classifica. In tale conteso va ad incastrarsi anche il Nizza, che liquida per 2-1 lo Strasburgo, toccando cosi quota 20 punti che gli consentono di restare a sua volta sulla ruota del Lilla e del Marsiglia.

Chi al momento non guarda al secondo posto ma culla il sogno di tornare in Europa la prossima stagione è il Lione, che pur pareggiando per 1-1 con il Reims, schizza a quota 19 punti e ciò ovviamente gli consente anche di dare uno sguardo anche verso il secondo posto, che obiettivamente non è poi cosi lontano, fermo restando che l’obiettivo resta tornare in Europa. Sulla stessa lunghezza d’onda un sorprendente Auxerre, che imponendosi per 1-0 sull’Angers, tocca quota 19 punti, ed a sua volta può sognare l’Europa, chi al momento non ha mire europee è il Sant’Etienne, che imponendosi per 1-0 sul Montpellier, tocca quota 12 punti compiendo un bel passo verso il mantenimento della categoria. Stesso discorso per il Le Havre che superando in trasferta per 2-0 il Nantes, tocca a sua volta quota 12 punti, compiendo un bel passo verso la salvezza.