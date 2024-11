Il programma della 14° giornata di Serie A, numeri e curiosità A seguito della 13° giornata, il Napoli mantiene la testa della classifica dopo la vittoria di misura contro la Roma. A -1 Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio. A -4 la Juve. Giampaolo porta attualmente il Lecce fuori dalla zona retrocessione dopo la vittoria di Venezia, proprio la squadra di Di Francesco è adesso il fanalino di coda della Serie A. Monza e Como le altre due nella zona calda.

Si comincia stasera alle 20:45 con Cagliari-Verona. Sherri può di nuovo essere il portiere titolare, e capitan Marin è favorito su Makombou. 50-50 tra Gaetano e Viola, con il Genoa l’ha spuntata l’ex Napoli. Verona in ritiro dopo la sconfitta con l’Inter, 5 sconfitte nelle ultime 6 e 32 gol presi in 13 partite pesano tanto e mettono Zanetti sulla graticola. Dawidowicz più di Ghilardi, Suslov ed Harroui in pole su Livramento e Kastanos.

Sabato alle 15 scontro salvezza Como-Monza. Audero ha vinto il ballottaggio con Reina la scorsa, mentre Strefezza dovrebbe esserci in una sfida importante come questa. Pessina out, ci sono Bondo e Bianco e centrocampo. Pereira favorito su Birindelli. Alle 18 c’è Milan-Empoli. Fonseca deve tornare alla vittoria causa una situazione di classifica difficile, -6 dalla Juve 6° ma con una partita in meno. Calabria ed Emerson si sfidano per una maglia dal 1’, Gabbia fisso e verrà affiancato da uno tra Tomori, Thiaw o Pavlovic. Nei toscani Anjorin o Henderson, Fazzini non dovrebbe esser rischiato. Colombo più di Esposito. Alle 20:45 sarà il turno di Bologna-Venezia. Ravaglia impensierisce ancora Skorupski, mentre Miranda è in pole su Lykogiannis. Ndoye si è ripreso e può giocare. Per DiFra Haps se la gioca con Candela ed Ellertsson ma parte dietro entrambi.

Domenica si comincia con Udinese-Genoa ad ora di pranzo. Padroni di casa con la coppia Thauvin-Davis (o Lucca) davanti. Zarraga favorito su Ekkelenkamp, ad affiancare Karlstrom e il ritrovato Lovric. Casa Genoa, Gollini è tornato ma sarà da capire se potrà giocare dall’inizio, altrimenti pronto Leali. Sfida sulla corsia esterna tra Zanoli e Sabelli. Balotelli vuole giocare, ma la concorrenza in attacco e una forma fisica da ritrovare rispetto a chi ha fatto la preparazione estiva lo penalizza. Alle 15, invece, ci sono Parma-Lazio e Torino-Napoli. Per Pecchia Estevez o Keita in mezzo al campo, mentre Benedyczak scalpita. Casa Lazio sono arrivate 5 vittorie di fila in A, il periodo di forma è invidiabile secondo solo alla Fiorentina che ne ha inanellate 7. Romagnoli è rientrato e sfida Gigot, a segno nella vittoria contro il Bologna. Dia da valutare dopo la contusione con il Ludogorets, Baroni ha detto che non riusciva neanche a camminare. A Torino la situazione è opposta: Vanoli non vince dal 25 ottobre. Per mettere uno sgambetto alla capolista l’ex Venezia si affida alla coppia Adams-Sanabria. Ricci sta bene, Vlasic e Linetty affianco. Nei partenopei Politano sempre favorito su Neres, che impensierisce anche Kvara. Mazzocchi out per infortunio.

Alle 18 proprio la Fiorentina di Palladino – 7 vittorie di fila ed un Moise Kean in stato di grazia – contro l’Inter di Inzaghi. Sfida in attacco tra Bove e Sottil, mentre Beltran è favorito su Gudmundsson. L’argentino è utilissimo in fase di manovra e l’islandese è appena rientrato. Con Pavard fuori, Inzaghi si affida a Bisseck con Bastoni e De Vrij. L’olandese dovrebbe spuntarla sull’italiano causa problemi fisici da smaltire, anche se fino a domenica il discorso potrebbe cambiare. Alle 20:45 Lecce-Juventus. Giampaolo per trovare continuità nella panchina salentina, Thiago Motta per la vittoria e scacciare la ‘pareggite’ sia in campionato che in Champions. Pierotti e Rebic si giocano una maglia in attacco, mentre Vlahovic non dovrebbe essere rischiato. Savona si aggiunge alla lista infortuni lunghissima della Continassa: al J Medical fermi Milik, Bremer, Luiz, Nico Gonzalez, Adzic, Cabal e Mckennie.

Lunedì si chiuderà con Roma-Atalanta; Ranieri a caccia della prima vittoria in campionato dopo la sconfitta di Napoli. Sir Claudio deve ancora trovare la quadra sul modulo, ma Mancini e Ndicka insieme ad Angelino sono imprescindibili. Stesso discorso per Koné in mezzo, ad affiancarlo Cristante. Dybala ha giocato da titolare contro il Tottenham – seppur uscendo dopo il primo tempo – ma non può che essere un indizio positivo sulla sua condizione fisica. Per il Gasp dubbio Djimsiti-Kossonou, Bellanova invece più di Cuadrado, ora è in forma. Stesso discorso per CDK. Zappacosta ancora sulla via del forfait.