Lo Spezia cade a Palermo, vincno Frosinone e Salernitana

REGGIANA- SASSUOLO 0-2

La quarta vittoria consecutiva e decima stagionale gli valgono la blindatura della testa della classifica. Il Sassuolo si impone nel derby contro la Reggiana per 2-0 al Mapei Stadium e prosegue il suo campionato da favola. Non altrettanto si può dire per i granata di William Viali che capitolano dopo tre pareggi di fila e restano con quindici punti a ridosso della zona a rischio. Al 3′ i padroni di casa ci provano con Gondo che sbuca su un tiro di Sersanti ma non impensierisce Moldovan. La partita non sembra decollare finché al 17′ i granata ci riprovano con una conclusione a giro dell’ex Genoa Portanova che termina a lato di poco. Il Sassuolo effettua il primo tiro verso la porta di Bardi al minuto 22 con Berardi ma la difesa impedisce che la palla arrivi verso la porta granata. Al 31′ è ancora Berardi a provarci per i neroverdi ma Portanova è sulla traiettoria e sventa l’insidia. Al 41′ si vede ancora la Reggiana, su un cross dell’ex Crotone e Monza Sampirisi Gondo sbuca bene ma non conclude in modo preciso. Al 45′ Moldovan deve intervenire per bloccare un tiro di Portanova. Al 46′, durante l’ottimo momento dei padroni di casa, il Sassuolo mette la freccia con un’incornata di Thorstvedt su punizione di Berardi. Una punizione eccessiva per la squadra di Viali che sino a questo momento ha condotto la partita. Al 5′ della ripresa i neroverdi potrebbero raddoppiare ma prima un tiro di Pierini su assist di Berardi è respinto da Bardi, poi la ribattuta di Laurientè è salvata da Lucchesi sulla linea di porta. Al 9ì l’ ex Como Odenthal conclude alto di testa su punizione di Pierini. All’11’ è Thorstvedt a impegnare Bardi in una deviazione in corner. Il Sassuolo è entrato nella ripresa con piglio ben diverso rispetto a quello arrendevole e poco incisivo della prima frazione. Al 16′, però, è la Reggiana ad andare a un soffio dal pareggio con un tiro dal limite di Portanova neutralizzato da Moldovan. Il portiere ospite deve intervenire anche al minuto 22 per disinnescare la bomba di un pericoloso tiro dal limite di Pettinari. Al 26′ Lucchesi spreca il pareggio dei granata calciando alto su punizione di Sampirisi. Dopo le sofferenze dell’avvio di frazione, la Reggiana riprende la propensione offensiva del primo tempo. Al 32′, però, il Sassuolo prende il largo con Mulattieri che sfrutta alla perfezione con una conclusione a giro un cross teso di Toljan. La Reggiana prova a rientrare in partita al minuto 44 con Girma che però conclude fuori misura. Sempre lui, al 50′, ci prova dal limite ma Boloca respinge. Al 51′ Paz va a un passo dal 3-0 su calcio di punizione ma Bardi fa buona guardia. Finisce così 3-0 per il Sassuolo e con un passivo un po’ eccessivo per una Reggiana volenterosa e determinata specialmente nel primo tempo.

SUDTIROL- CREMONESE 0-4

Dopo il Frosinone, il Sudtirol. La Cremonese inanella la seconda vittoria di fila nella tana di un Sudtirol che incassa il quarto stop consecutivo ed è da quattro turni anche a secco di reti all’attivo. Grigiorossi nel salotto buono della graduatoria, altoatesini in zona pericolante con soli tredici punti. Dopo soli tre minuti gli ospiti rompono l’equilibrio grazie a Bonazzoli che ribadisce in rete una corta respinta di Drago su un precedente colpo di testa di Vazquez. I grigiorossi provano a prendere il largo ma senza riuscire a pervenire a conclusioni apprezzabili. Il Sudtirol , invece, sfiora il pareggio al minuto 27 con un’incornata di Odugwu che non impensierisce però Fulignati. Al 38’ Cremonese pericolosa con Collocolo che, imbeccato dall’ex Spal Castagnetti, si vede però anticipare da Drago in uscita. Il primo tempo va in archivio con la Cremonese in vantaggio ma senza troppe emozioni. Al 3’ della ripresa i grigiorossi prendono il largo con Vazquez, ben imbeccato da Sernicola e bravo a trafiggere Drago con un tiro dal limite. Al 13’ Sernicola sfiora il 3-0 impegnando il portiere altoatesino in una deviazione oltre la traversa. Al 20’ il Sudtirol prova a rientrare in partita con Casiraghi che però conclude alto. Gli altoatesini credono ancora di poter riaprire i giochi e al 26’ ci provano con Merkaj che non inquadra il bersaglio da distanza ravvicinata. Al 26’ Collocolo, dal limite, lascia partire un gran bolide che si infila alle spalle di Drago per il 3-0. I grigiorossi sembrano avere ormai chiuso i giochi. Al 31’ con il Sudtirol ci si mette anche la sfortuna sottoforma di un palo colpito da Mallamo con un tiro da fuori area. Due minuti dopo, invece, la Cremonese non fallisce calando il poker con un colpo di testa di De Luca su cross dell’ex Catanzaro Vandeputte. Al 39’ Collocolo fallisce la cinquina mettendo a lato di poco. Al 44’ Vandeputte sfiora anch’egli il 5-0 colpendo la traversa.

CITTADELLA- JUVE STABIA 2-2

Hanno tentato in ogni modo di superarsi ma, alla fine, si sono dovute accontentare di un punto per parte. Cittadella e Juve Stabia escono dal Piercesare Tombolato con il segno ics. A un iniziale vantaggio dei padroni di casa, le vespe hanno replicato alzandosi poi in quota ma hanno poi subito il definitivo pareggio. Il Cittadella riprende a muovere la sua classifica dopo due sconfitte di fila ma resta sempre in zona retrocessione, la Juve Stabia è al quinto pareggio nelle ultime sei gare con una vittoria che manca dal 4 ottobre (2-1 al Luigi Ferraris contro la Sampdoria) ma sempre in odore di playoff. Al 3’ i padroni di casa ci provano con Carissoni che, servito da Masciangelo, conclude alto. Al 7’ la Juve Stabia replica con un’incornata di Candellone su cross di Adorante parato da Kastrati. Al 9’ il Cittadella riprende ad attaccare con un cross di Masciangelo che è però parato da Thiam. Al 12’ le vespe vanno a un soffio dal vantaggio con un’incornata di Bellich su punizione di Maistro che scheggia la traversa. Due minuti dopo un corner di Masciangelo, su opposto fronte, è neutralizzato da Thiam. Le due squadre si sfidano a viso aperto ma il risultato resta fermo sul pareggio a reti bianche. Al 21’ il Cittadella rompe gli equilibri con un’incornata di Amatucci su cross di Masciangelo. Al 30’ Candellone, su corner di Mosti, pareggia. La Juve Stabia è galvanizzata dal pareggio e, al minuto 38, capovolge l’esito della contesa con una rovesciata di Folini su suggerimento di Fortini. Al 47’ un tiro di Pandolfi è respinto da Thiam. Al 48’ Fortini ferma la sfera con il braccio su colpo di testa di Pandolfi e il Cittadella beneficia di un calcio di rigore. Dagli undici metri lo stesso Pandolfi trasforma. Al 5’ della ripresa Candellone sbuca bene su un cross di Leone ma la sua incornata è deviata in calcio d’angolo. Al 13’ il Cittadella risponde con Pandolfi che conclude non distante dalla porta di Thiam. Al 25’ non va meglio a Ravasio che, dopo una buona intesa con Pandolfi, non è preciso nella conclusione. Al 36’ la Juve Stabia ritorna all’offensiva con un’incornata di Folino alta su cross di Mosti. Al 39’ il Cittadella ci prova con Tronchin che però spara a lato. La partita continua a scorrere sui binari dell’equilibrio con conclusioni da una parte e dall’altra e legittima la situazione di parità. Al 41’ la Juve Stabia tenta il colpo con Bellich ma Kastrati sventa. Al 44’ offensiva del Cittadella con una doppia conclusione di Ravasio su corner di Amatucci, Thiam respinge prima il suo colpo di testa e poi il suo tiro di sinistro. Al 48’, su punizione di Masciangelo, Salvi impegna Thiam con un colpo di testa. Al 49’ Bellich impegna Kastrati in una parata a terra ed è l’ultimo sussulto della gara.

BRESCIA- BARI 1-1

Il Brescia cerca di fare sua l’intera posta ma il Bari recupera. Ambedue le squadre restano in odore di playoff, le rondinelle dopo il secondo pareggio di fila, i pugliesi in seguito al tredicesimo risultato utile di fila. Al 1’ Galazzi porta in vantaggio i padroni di casa ribadendo in rete una respinta della traversa su precedente tiro di Moncini che aveva ricevuto la sfera da Juric. Al 7’ le rondinelle provano a proporre un tema con un cross di Besaggio ma Radunovic intercetta e sventa l’insidia. Al 12’ una punizione di Galazzi termina a fondocampo. L’avvio delle ostilità è decisamente di marca bresciana. Al 14’ arriva la prima conclusione ospite con un’incornata di Simic su cross di Pucino fuori misura. Al 24’ i pugliesi pareggiano con un colpo di testa di Dorval su cross di Maita. Il Brescia non sembra accusare il colpo e si ripropone il minuto successivo con Galazzi che mette a lato di testa. Al 36’ Jallow ferma fallosamente Mantovani e il Bari beneficia di un calcio di rigore. Dagli undici metri, però, Falletti calcia sul palo. Al 44’ Dorval crossa per Novakovich il cui colpo di testa colpisce la traversa e poi esce a lato. Il Bari appare in un momento di migliore ispirazione , al 45’ ancora Novakovich conclude fuori misura. Al 5’ della ripresa il Brescia ha una buona occasione con un tiro da distanza ravvicinata di Juric ma Radunovic ci mette una pezza. All’8’ Benali impegna Lezzerini dal limite. Al 16’ Galazzi serve Jallow il cui tiro è però deviato in corner. Le due squadre cercano in ogni modo di superarsi ma senza riuscire a perforarsi. Al 27’ i padroni di casa tentano di scardinare la porta barese con Borrelli che non trova però lo specchio della porta. Al 41’ Olzer ha una buona occasione per il Brescia ma conclude ampiamente fuori.

SAMPDORIA- CATANZARO 3-3

Un Iemmello molto ispirato autore di una tripletta non è bastato. Al Luigi Ferraris, il Catanzaro si deve accontentare di un pareggio per 3-3 contro la Sampdoria. Secondo pareggio di fila per i doriani che non vincono dal 27 ottobre e sono al momento fuori dalla zona playoff con diciassette punti. Stesso bottino e stesso discorso per il Catanzaro che non perde da nove gare ed è al quinto pareggio di fila. Al 10’ il Catanzaro ha una buona occasione con l’ex Foggia e Perugia Iemmello che, servito da Biasci, spara in curva. All’11’ i calabresi ci riprovano con Pontisso ma il tiro è centrale e non impensierisce Silvestri. Al 14’ la Sampdoria reagisce con La Gumina che riceve da Akisanmiro e , con un diagonale al volo, calcia a lato di poco. Al 16’ il Catanzaro ci prova con una pnizione di Pontisso ma Silvestri sventa. Al 24’ la Sampdoria ci prova con Sekulov ma, complice una deviazione, la sfera arriva innocua a Pigliacelli. Al 39’ doriani ancora pericolosi con un’incornata di La Gumina che, su cross di Akisanmiro, conclude alto. Tre minuti dopo Sekulov porta i blucerchiati in vantaggio su assist di La Gumina e con la complicità di una deviazione. Vantaggio meritato per i doriani che negli ultimi minuti avevano spinto maggiormente. Al 45’ La Gumina, il più ispirato dei suoi, su punizione conclude centralmente. Al 4’ della ripresa Tutino potrebbe portare i padroni di casa al raddoppio ma conclude sul fondo con un tiro al volo. Al 5’ Sekulov si vede deviare sopra la traversa una conclusione. All’8’ il Catanzaro perviene al pareggio con un tiro da distanza ravvicinata di Iemmello su cross di Pontisso. La Sampdoria non accusa il colpo e ci prova al 10’ con un’incornata di testa dell’ex Cosenza Tutino parata da Pigliacelli. Nell’occasione Bonini colpisce la sfera con la mano e, dopo consulto con il Var, è assegnato un rigore alla Sampdoria. Dagli undici metri Tutino trasforma. Al 21’ Ferrari commette fallo su Buso e questa volta è il Catanzaro a beneficiare di un calcio di rigore. Dal dischetto Iemmello batte Silvestri con una soluzione a cucchiaio. Sampdoria e Catanzaro non si lasciano seminare vicendevolmente dando vita a un incontro divertente e dall’esito incerto. Al 25’ Iemmello cala il tris con un colpo di testa su punizione di Pompetti e porta i calabresi in vantaggio. Al 34’ lo stesso Pompetti è espulso per doppia ammonizione per un brutto intervento su Pedrola. Al 38’ la Sampdoria potrebbe pareggiare ma un’incornata di Leonardi finisce fuori misura. Al 41’ Pedrola si vede deviare in corner il tiro. La Sampdoria spinge molto nei minuti finali in cerca del pareggio. Al 45’ Leonardi riporta la Sampdoria sul 3-3 su assist dell’ex Como Ioannou, la sua prima conclusione è respinta ma la seconda termina in rete. Al 53’ i doriani potrebbero fare loro l’intera posta ma il tiro di Tutino su assist di Leonardi termina fuori misura.

MANTOVA – MODENA 0-0

Né vinti né vincitori tra Mantova e Modena. Al secondo pareggio consecutivo, i virgiliani salgono a diciotto punti e si collocano a metà classifica. Gli emiliani, invece, rimasti in dieci a tredici minuti dal termine per l’espulsione di Cotali , hanno colto il terzo risultato utile consecutivo ma restano a ridosso della parte bassa della graduatoria. La prima occasione è dei padroni di casa che ci provano al 14’ con Mensah, il tiro termina però fuori misura. Al 18’ i padroni di casa ci provano con un tiro dal limite di Fiori a lato. Al 29’ il Modena ci prova con Gerli che conclude però oltre la traversa. Mantova più convincente dopo la prima mezz’ora di gara pur se il risultato non si sblocca. Al 32’ i canarini vanno a un soffio dal vantaggio, Palumbo crossa per Caso che , di testa, impegna Fiori in una non facile deviazione. Al 38’ proprio Caso serve Mendes il cui diagonale termina a fil di palo. Al 46’, su cross di Caso sbuca Caldara che impegna Festa in un non semplice intervento. Il primo tempo va in archivio con un’iniziale supremazia del Mantova e una successiva ripresa degli ospiti. Al 4’ della ripresa Mendes ha una buona occasione per portare il Modena in vantaggio ma conclude fuori misura. Al 9’ sempre Mendes insacca su assist di Gerli ma si vede annullare la rete per fuorigioco. All’11’ i virgiliani rispondono con un tiro fuori dallo specchio della porta di Aramu. Al 24’ Wieser ha la palla del vantaggio mantovano ma il suo tiro è salvato da Dellavalle sulla linea di porta. Dopo una prolificità offensiva del Modena, il Mantova cerca di reagire sfiorando anche il vantaggio. Al 32’ gli ospiti restano in inferiorità numerica per l’espulsione con rosso diretto di Cotali, reo di avere commesso un brutto intervento su Galuppini. Al 49’ Mancuso ci prova ancora per i locali ma ma Cauz devia in corner.

FROSINONE- CESENA 3-2

Dopo sette giornate di assenza, il Frosinone riassapora la posta piena superando il Cesena e cogliendo la prima vittoria interna stagionale dopo il 2-1 sul campo del Cittadella. I romagnoli interrompono una serie positiva di cinque turni ma, con i loro ventidue punti, restano saldamente in zona playoff. Al 6’ gli ospiti ci provano con Shpendi che però non riesce a sorprendere Cerofolini su cross di Ceesay. Al 10’ è proprio quest’ultimo a impegnare il portiere frusinate in una deviazione in calcio d’angolo. Avvio di gare decisamente favorevole ai romagnoli decisi a consolidare la loro posizione in zona playoff. Al 13’ i padroni di casa provano a reagire con Cichella che però spara altissimo. Al 18’ è ancora Frosinone con un’incornata di Barcella su cros di Oyono su cui però Klinsmann non ha problemi. Dopo un avvio cesenate, il Frosinone sembra riuscire a proporsi bene. Al 22’ il Cesena si ripropone con Calò ma Cerofolini è bravo a neutralizzare. Il batti e ribatti prosegue due minuti dopo con un diagonale del frusinate Marchizza ma Klinsmann blocca a dovere distendendosi. Al 30’ il Frosinone si porta in vantaggio con Ambrosino che riceve da Canotto, bravo ad approfittare di un errore di Bastoni, e segna. Al 36’ lo stesso autore del gol prende la sfera con la mano su conclusione di Bastoni ed è rigore per i bianconeri. Dagli undici metri Shpendi non fallisce ed è l’1-1. Al 45’ , però, il Frosinone torna avanti con Canotto, l’ex Juve Stabia e Cosenza riceve da Barcella e fa secco Klinsmann. Al 3’ della ripresa il Cesena sfiora il pareggio con Antonucci ben servito da Curto. All’11’ il Frosinone risponde con Canotto ma Klinsmann è attento. Al 15’ Prestia commette fallo su Bracaglia e i ciociari beneficiano di un penalty, dagli undici metri Marchizza supera Klinsmann per il 3-1 frusinate. Al 35’ gli ospiti cercano di riportarsi in partita, Calò calcia una buona punizione su cui Cerofolini è attento a respingere, sulla sua mancata trattenuta sbuca Curto che realizza il 3-2. Al 41’ il Frosinone potrebbe ritracciare il fossato precedente ma Cichella, dal limite, colpisce la traversa. E i padroni di casa possono incartare i tre punti in confezione regalo.

PISA- COSENZA 2-2

Pisa ovvero il rammarico, Cosenza ovvero l’impresa. Avanti per 2-1 sino a poche battute dalla fine del match, i padroni di casa si sono visti raggiungere dai rossoblù con una rete nei minuti di recupero. La partita era cominciata bene per il Pisa che si era portato avanti di due reti ma il Cosenza ha avuto il merito di crederci e di imporre ai nerazzurri la posta piena. Pisa secondo con 31 punti a tre lunghezze dal Sassuolo capolista, Cosenza in zona sicurezza dopo il settimo risultato utile consecutivo. Al 3’ il Cosenza prova già a mettere la freccia con un tiro dal limite di Rizzo Pinna che termina altissimo. Al 5’, sul capovolgimento di fronte, il Pisa si porta in vantaggio con un’incornata di Lind su cross di Vignato. Gli ospiti non sembrano accusare il colpo e provano subito a rimettersi in carreggiata al 9’ con una conclusione di controbalzo di Ricciardi, Semper però blocca bene. Il Pisa risponde al 12’ con un tiro a lato di Angori. La partita procede con il vantaggio pisano ma con un Cosenza che non rinuncia a proporsi spesso all’offensiva. Al 14’ Rizzo Pinna ci prova con una conclusione a giro ma mette sul fondo. Al 23’ Arena potrebbe raddoppiare ma non riesce a sorprendere Micai. Non sbaglia invece Piccinini che, tre minuti dopo, riceve di testa da Caracciolo e segna il 2-0. Al 29’, sugli sviluppi di una punizione, Bonfanti di testa fallisce l’ulteriore allungo dei toscani. Lo stesso accade al 37’ quando sempre lui mette a lato con un’incornata su cross di Calabresi. Bonfanti è scatenato e al 41’ impegna Micai in un intervento con il piede. Dopo un ritorno cosentino, il Pisa sembra avere ripreso il controllo della partita. Al 2’ della ripresa Rizzo Pinna ci prova per la terza volta durante la gara ma conclude a lato. Il Pisa risponde al minuto 6 con un tiro al volo di Vignato che Micai blocca però senza problemi. Al 10’, per un fallo di Caporale su Arena, il Pisa beneficia di un penalty. Dagli undici metri, però, Marin sbaglia calciando sulla traversa e impedendo al Pisa di prendere il largo. Al 16’ Rizzo Pinna, il più ispirato dei suoi, ci prova su punizione ma conclude fuori di poco. Quattro minuti dopo è ancora lui a impegnare Semper. Il Cosenza ci crede e al minuto 27 accorcia le distanze con Mazzocchi su cross di Caporale. Al 35’ Fumagalli sfiora il 2-2 concludendo alto. I calabresi insistono al minuto 42 con Sankoh ma il suo colpo di testa è centrale e non impensierisce Semper. Quando il Pisa sembra godersi la posta piena, al 47’ gli arriva la doccia gelata sottoforma di una rete di Fumagalli il cui destro al volo dal limite regala ai calabresi l’ormai insperato pareggio.

PALERMO- SPEZIA 2-0

Si scrive vittoria ma si pronuncia impresa. Il Palermo supera lo Spezia per 2-0 e lo condanna alla prima sconfitta stagionale dopo quattordici giornate. Terzo risultato utile di fila per i rosanero che sono in zona playoff, lo Spezia è terzo a quota 30 alle spalle di Sassuolo e Pisa. La prima offensiva è dei padroni di casa con un cross di Segreal 3’ bloccato da Gori in due tempi. Al 5’ i rosanero ci provano ancora con Verre ma Gori, in tuffo, vola a deviare oltre la traversa. Al 10’ Henry mette sull’esterno della rete. Il Palermo nei minuti d’avvio fa la partita con uno Spezia incapace di uscire dal suo guscio. Al 17’ Di Francesco ci prova di sinistro, sulla respinta Henry non riesce a ribadire in gol. Al 18’, su punizione di Verre, Henry colpisce il palo di testa. Al 21’ lo Spezia si propone per la prima volta dalle parti di Desplanches, Elia non ha però la mira ben impostata. Il Palermo riprende il monologo al minuto 28 con il solito Henry che conclude però centralmente su Gori. Al 32’ Verre, con una conclusione a giro, impegna Gori in una deviazione in corner. Tanta insistenza da parte dei padroni di casa è premiata dalla rete del vantaggio che giunge al minuto 35 con Baniya su allungo di Ceccaroni susseguente a un corner di Ranocchia. Al 5’ della ripresa lo Spezia prova a riprenderla ma la conclusione di Pio Esposito termina alta. Al 9’è ancora lui a raccogliere di testa un cross di Wisniewski ma a concludere oltre la traversa. Spezia più determinato a inizio ripresa rispetto a una prima frazione decisamente incolore. Al 19’ il Palermo sfiora il raddoppio con un’incornata di Baniya su punizione di Ranocchia ma Reca salva praticamente sulla linea di porta. Il 2-0 palermitano è però rimandato di pochissimo e giunge con un’autorete di Wisniewski su corner di Ranocchia. Al 40’ Pio Esposito, su cross di Candelari, cerca di riportare i liguri in partita ma conclude a lato di testa. Al 47’ Lund potrebbe siglare il 3-0 ma Gori blocca a terra la sua conclusione. Primo stop stagionale per lo Spezia e Palermo sugli scudi.

SALERNITANA- CARRARESE 4-1

Dopo due stop di fila, la Salernitana ritrova il sorriso sgretolando all’Arechi la Carrarese con un netto 4-1 e prendendosi un po’ di ossigeno per la classifica. Gli apuani sono al secondo passo falso nelle ultime tre gare e restano al quintultimo posto in zona a rischio raggiunti proprio dai granata a quota sedici. Al 5’ gli apuani potrebbero già andare in vantaggio con un’incornata di Shpendi che beffa Sepe, Amatucci salva però di testa sulla linea di porta. Lo stesso Amatucci ci prova un minuto dopo dal limite ma senza riuscire a inquadrare la porta ospite. Due minuti dopo è Verde a provarci ma anche lui conclude distante dalla porta apuana. Cinque minuti dopo sempre lui impegna Bleve in una respinta con una conclusione dal limite. Dopo l’iniziale sussulto dei marmiferi, i granata sembrano avere preso il comando delle operazioni. Al 17’ Reine Adelaide pesca Wlodarczyk che però vede la sua conclusione sbattere contro il corpo di Soriano. Un minuto Aconclusione di Bronn. Dopo due minuti è già raddoppio per merito di Soriano che segna con un colpo di testa su cross di Ghiglione. Al 32’ la Carrarese prova a rientrare in partita con una punizione di Schiavi ma Sepe fa buona guardia. Tre minuti dopo Wlodarczyk sfiora il 3-0 di testa concludendo alto. La Salernitana sembra non paga del doppio vantaggio e tenta di incrementare il bottino, al 39’ , su calcio d’angolo di verde, Reine- Adelaide ci prova ma Bleve neutralizza la conclusione. Un minuto dopo la Carrarese beneficia di un penalty per fallo di Ferrari su Shpendi. Dal dischetto Schiavi trasforma riaprendo la partita. Due minuti dopo Verde potrebbe fare riprendere il largo ai suoi ma Bleve respinge il suo tiro da distanza ravvicinata. Al 2’ della ripresa i campani si rendono pericolosi con un’incornata di Bronn su angolo di Verde che termina però a lato. La Carrarese replica al minuto 4 con un tiro di Shpendi ampiamente fuori misura. Al 5’ Ghiglione potrebbe regalare il 3-1 alla Salernitana ma il suo tiro cozza contro la traversa. Al 7’ Capezzi commette fallo su Soriano ed è rigore per i padroni di casa. Dal dischetto Verde trasforma. All’11’ gli ospiti hanno l’occasione per riaccorciare le distanze con Zuelli che però, su una respinta, conclude sopra la traversa. Al 15’ è Shpendi a impegnare Sepe. Gli apuani sono sotto di due reti ma non sventolano la bandiera della rassegnazione. Al 31’ Bouah prova a riavvicinare gli ospiti di testa ma mette alto. Al 35’ Stojanovic cerca il 4-1 dal limite ma Bleve interviene a neutralizzare. Al minuto 44 Simy realizza il 4-1 che consente ai campani di mettere in ghiaccio il risultato girandosi bene in area e non lasciando scampo a Bleve.