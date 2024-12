Allenatori a rischio esonero. Ecco chi rischia di più

La Serie A entra in una fase cruciale e, come ogni anno, le panchine cominciano a tremare. Tra difficoltà tecniche e risultati deludenti, le quote per gli esoneri degli allenatori offrono un termometro della situazione. Secondo quanto riportato da Agipronews, Eusebio Di Francesco guida questa particolare classifica, seguito da Paolo Vanoli e Paolo Zanetti. Ma quali sono le prospettive per loro e per gli altri tecnici in bilico?

Eusebio Di Francesco: ultimo posto e futuro incerto

Con otto punti in 14 partite, il Venezia di Eusebio Di Francesco occupa l’ultima posizione in classifica, un dato che si riflette nelle quote dei bookmaker: l’esonero del tecnico entro la fine dell’anno è bancato a 1,25 su Snai. I problemi dei lagunari non si fermano qui: la retrocessione del club è considerata lo scenario più probabile, quotata anch’essa a 1,25 su Betflag. La pazienza della dirigenza sembra ormai agli sgoccioli.

Paolo Vanoli: dalle stelle alle stalle

Dopo un inizio di stagione positivo, il Torino di Paolo Vanoli si è smarrito, collezionando quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Questo tracollo ha fatto crollare la sua quota di esonero da 2 a 1,33, segnalando un alto rischio per il tecnico. Nonostante il potenziale della squadra, i recenti risultati mettono in discussione la continuità del suo progetto tecnico.

Paolo Zanetti: situazione precipitata in pochi giorni

Anche la situazione di Paolo Zanetti a Verona è tutt’altro che rosea. In sole due settimane, la sua quota è scesa da 3 a 1,44, complice la sconfitta per 1-0 contro il Cagliari. Il Verona, che sembrava pronto a competere per un ritorno in Serie A, si ritrova invischiato nella lotta per evitare un’altra cadetteria, offerta a 2 volte la posta.

Sorprende invece la fiducia ancora accordata a Cesc Fabregas, allenatore del Como, che occupa la terzultima posizione. La sua quota resta a 3,50, segno che i bookmaker credono ancora nella capacità del tecnico di invertire la rotta. Un discorso simile vale per Kosta Runjaic, che con l’Udinese si trova a metà classifica, mantenendo sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione.