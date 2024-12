Il programma del weekend, in Premier c’è il derby di Manchester

Il programma completo della 16° giornata di Premier League

L’Arsenal inaugura il turno ospitando l’Everton all’Emirates. I Gunners, reduci da un pari col Fulham e una vittoria in Champions contro il Monaco, puntano a riprendere il secondo posto. L’Everton, al quindicesimo, cerca punti vitali dopo il rinvio del derby col Liverpool. Arsenal favorito, ma senza margine d’errore. Il Liverpool, ancora capolista con una gara in meno, affronta un Fulham altalenante. Dopo aver conquistato gli ottavi di Champions superando il Girona, i Reds vogliono consolidare il primato. Il big match è il derby di Manchester, tra due squadre in difficoltà. Lo United, 19 punti e fuori dalla zona Europa, cerca riscatto dopo due sconfitte consecutive. Il City, pur tra le prime quattro, arriva da un pareggio col Crystal Palace e un ko in Champions contro la Juventus. Favoriti i Citizens, ma il derby è cruciale per entrambe.

Il programma della 14° giornata di Bundesliga

I campioni in carica, reduci da tre successi consecutivi e dalla vittoria in Champions contro l’Inter, cercano punti vitali per avvicinarsi alla vetta. Augusta avversario incostante ma insidioso. La capolista, a +6 sul secondo posto, punta a confermarsi dopo la vittoria sullo Shakhtar in Champions. Il Mainz, reduce da una sconfitta col Wolfsburg, non sarà facile da superare. Scontro diretto tra due squadre in cerca di riscatto. Il Lipsia punta a rilanciarsi, mentre l’Eintracht deve vincere per non perdere contatto col Bayern.

Il programma della 17° giornata di Liga

Il 17º turno della Liga vede impegni favorevoli per le big. Il Barcellona, capolista ma altalenante, ospita il Leganés e non può più sbagliare. Il Real Madrid, a -2 e con una gara da recuperare, sfida il Rayo al Bernabeu dopo il 3-0 sul Girona. L’Atletico Madrid, in striscia vincente, cerca il sesto successo contro il Getafe per avvicinarsi alla vetta. L’Atletico Bilbao, quarto, affronta l’Alavés puntando alla quinta vittoria consecutiva per continuare a sognare in grande.

Il programma della 15° giornata di Ligue 1

Nella 15ª giornata di Ligue 1, il Marsiglia sfida il Lille in uno scontro diretto d’alta classifica: marsigliesi favoriti, ma il Lille punta all’aggancio. Il Monaco, contro il Reims, ha un’occasione per guadagnare punti grazie allo scontro diretto tra le rivali. Il Psg, dopo il pari con l’Auxerre e il successo sul Lipsia, affronta il Lione al Parco dei Principi, con l’obbligo di vincere per mantenere il vantaggio in vetta.