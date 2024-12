Sassuolo al comando, vittorie esterne di Catanzaro e Juve Stabia

PISA- BARI 2-0

Prima il Mantova, adesso il Bari. Il Pisa inanella la seconda vittoria consecutiva e resta in prima linea nella classifica della cadetteria in piena corsa per la promozione. Il Bari interrompe una serie di ben quattordici turni utili e resta comunque aggrappato alla zona playoff. Al 4’ della ripresa i padroni di casa si portano in vantaggio con l’ex Venezia e Palermo Moreo che, su sponda di Canestrelli, supera Radunovic. Al 23’ Canestrelli si rivela ancora una volta prezioso in fase di rifinitura pescando Piccinini e mettendolo così in condizione di siglare il 2-0.

CESENA- COSENZA 2-1

Dopo due stop di fila, il Cesena ritrova la posta piena che gli mancava da tre giornate e, in casa, dal 3 novembre. I romagnoli superano un Cosenza che ha chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Kouan in pieno recupero ed è alla seconda battuta d’arresto di fila dopo quella casalinga con il Frosinone. Cesena in zona playoff, Cosenza nel reparto pericolante. Al 46’ i bianconeri sbloccano il risultato con Tavsan che , su colpo di tacco di Ceesay, da distanza ravvicinata supera Micai. Al 12’ della ripresa arriva il raddoppio romagnolo con Berti su azione di contropiede orchestrata da Ceesay. Il Cosenza prova a rientrare in partita al minuto 25 con un siluro dal limite di Ricciardi ma riesce soltanto ad accorciare le distanze.

REGGIANA- MODENA 0-1

Il derby emiliano prende la strada del Modena. I canarini ottengono il quinto risultato utile di fila e si piazzano a metà classifica lontano dalla zona pericolante. I granata, invece, subiscono la seconda sconfitta interna consecutiva e sono nella parte bassa della graduatoria. La rete vincente degli ospiti arriva al 20’ con un gran tiro di destro al volo di Mendes.

FROSINONE- SASSUOLO 1-2

Sotto di una rete, ha prima saputo pareggiare e infine è andato a scavalco. Il Sassuolo si conferma una macchina da guerra e continua a comandare la classifica dopo la vittoria al Benito Stirpe contro il pericolante Frosinone. Per i neroverdi è la sesta vittoria consecutiva e il tredicesimo risultato utile di fila. Il Frosinone, invece, interrompe una serie positiva di due vittorie in serie e si conferma in zona pericolante. Al 24’ i ciociari passano in vantaggio per merito di Oyono che sbuca bene di sinistro su cross di Marchizza e supera Moldovan. Al 37’ gli emiliani pervengono al pareggio con l’ex di turno Mulattieri che sfrutta un assist di testa di Muharemovic sugli sviluppi di un cross e infila Cerofolini. Al 28’ della ripresa un altro ex, Moro, infila Cerofolini su assist di Berardi regalando al Sassuolo la posta piena.

SUDTIROL – MANTOVA 2-2

Due volte avanti, due volte raggiunto. Il Sudtirol spreca l’occasione di incamerare tre punti preziosi in chiave sicurezza facendosi raggiungere proprio al minuto conclusivo da un volitivo Mantova. Gli altoatesini tornano almeno a muovere la classifica dopo cinque passi falsi, i virgiliani riscattano in parte la sconfitta interna con il Pisa ma portano a quattro le gare senza vittoria rimanendo a metà classifica. Al 4’ gli altoatesini si portano in vantaggio grazie a un pallonetto di Merkaj che riceve un assist di tacco da Odugwu e non lascia scampo a Fiori. Al 41’ il Mantova perviene al pareggio con l’ex Renate Galuppini che conclude a rete da distanza ravvicinata su passaggio di testa di Mensah. Al 18’ il Sudtirol torna avanti con Rover che riceve la sfera da Odugwu, scarta Cella e realizza il 2-1. Il Mantova non si scompone e, al 45’ impone ai padroni di casa il pareggio con Aramu che ribadisce in rete una respinta di Poluzzi su un rigore concesso per fallo di Davì su Fedel.

SAMPDORIA- SPEZIA 0-0

Né vinti né vincitori nel derby di Liguria. Lo Spezia non bissa la rotonda vittoria contro il Cittadella e resta terzo a trentaquattro punti a sei lunghezze dal Sassuolo e tre dallo Spezia. Leonardo Semplici, nuovo tecnico dei blucerchiati dopo l’esonero di Andrea Sottil che a sua volta aveva sostituito l’appiedato Andrea Pirlo, debutta sulla sua nuova panchina con il segno ics. I doriani sono sestultimi con 18 punti e permangono in zona critica. Considerato l’equilibrio che ha caratterizzato la partita, il risultato si può definire verdetto equo.

BRESCIA- CARRARESE 0-0

Divisione della posta a reti bianche tra Brescia e Carrarese. Le rondinelle portano a cinque le partita senza vittorie e non colgono una posta piena al Rigamonti dal 30 settembre quando superarono per 3-2 la Cremonese, gli apuani sono al secondo risultato utile di fila dopo il successo con il Palermo. Le due squadre restano appaiate in classifica con venti punti non distanti dalla zona playoff. Il pareggio rappresenta lo specchio fedele di un incontro tutto sommato all’insegna dell’equilibrio.

CITTADELLA- CREMONESE 0-0

Né vinti né vincitori tra Cittadella e Cremonese. I granata riscattano solo parzialmente il netto 0-5 con cui hanno perso lo scorso turno al Picco contro lo Spezia ma restano in situazione critica. I grigiorossi si prendono un punto per tornare a fare muovere la classifica dopo lo stop interno contro la Reggiana e restano comunque al quarto posto con 25 punti in coabitazione con il Cesena e in piena zona playoff. Il risultato va un po’ stretto ai grigiorossi che sono parsi maggiormente propositivi in zona offensiva.

PALERMO – CATANZARO 1-2

Colpo grosso del Catanzaro al Barbera nella tana del Palermo. I calabresi colgono la seconda vittoria consecutiva e l’undicesimo risultato utile di fila e si insediano in zona playoff. Il Palermo incassa il secondo stop di fila dopo quello allo stadio dei Marmi contro la Carrarese e resta fuori dal reparto in cui si accede al supplemento di campionato. Al 3’ gli ospiti pervengono al vantaggio grazie a Biasci che sfrutta alla perfezione un cross di Cassandro e infila Desplanches. Al 32’ Nikolaou regala ai rosanero il pareggio con un’incornata su passaggio di testa di Le Douaron susseguente a un corner di Ranocchia. Al 37’ della ripresa i calabresi ritornano in vantaggio con un tiro dal limite di Pompetti.

SALERNITANA- JUVE STABIA 1-2

Secondo successo e quarto risultato utile consecutivo per la Juve Stabia che espugna l’Arechi grazie al 2-1 inflitto alla Salernitana. Gli ospiti salgono a venticinque punti e restano in zona playoff al sesto posto, i granata interrompono una serie utile di due turni e restano quintultimi a quota diciassette in zona pericolante. Al 7’ le vespe si portano in vantaggio con Adorante che ribadisce in rete una conclusione dal limite di Leone. Al minuto 46 la Salernitana perviene al pareggio con Amatucci che sfrutta a dovere un lancio dell’ex Crotone Simy. Al 28’ i campani tornano in vantaggio con Candellone che, sul filo del fuorigioco, sfrutta una torre di Adorante e trafigge Sepe.